Calibrazione ADAS: con i robot si riconsegna l’auto in 1 ora

La calibrazione dei ADAS è un passaggio fondamentale dopo ogni riparazione per garantire il corretto e sicuro funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida. E’ un’operazione che oggi alcune officine specializzate negli ADAS forniscono anche alle carrozzerie e ai meccatronici quando effettuano riparazioni sui radar, le telecamere o l’auto ed è necessaria la calibrazione dei sistemi ADAS. Una startup negli Stati Uniti sta rivoluzionando questo settore con un servizio all’avanguardia: la calibrazione ADAS tramite robot autonomi. Un progetto che sta guadagnando terreno negli USA, grazie alla creazione di hub strategici in punti chiave che permettono la riconsegna dell’auto in appena 1 ora garantendo elevati standard di affidabilità.

KINETIC HUBS: I LABORATORI DEI ROBOT PER LA CALIBRAZIONE ADAS NEGLI USA

I Kinetic Hubs sono stati progettati per velocizzare le riparazioni di auto moderne, compresa la calibrazione, la programmazione dei moduli e la scansione diagnostica. Questi hub automatizzati, alimentati dall’intelligenza artificiale, offrono un’efficienza senza precedenti per le aziende del settore automobilistico, secondo gli ideatori. Poiché:

Non è previsto nessun investimento di capitale necessario per le aziende che utilizzano i servizi dei Kinetic Hubs. Al pari degli autoriparatori che si rivolgono a colleghi specializzati negli ADAS.

I tempi di ciclo sono inferiori a 60 minuti, dal ritiro alla consegna, permettendo di gestire fino a 80 calibrazioni al giorno.

Prevedono il Pick-up e drop-off cioè ritiro e consegna per facilitare gli spostamenti.

Come spieghiamo nel video sotto, in cui mostriamo come avviene la calibrazione ADAS tradizionale, La calibrazione precisa dei sistemi ADAS dopo una riparazione è fondamentale per garantire il ripristino del funzionamento originario secondo le specifiche originali del produttore.

COME FUNZIONA LA CALIBRAZIONE ADAS TRAMITE I ROBOT NEI KINETIC HUB

I Kinetic Hubs sono dotati di attrezzature OEM e software per garantire una copertura completa delle specifiche dei Brand più diffusi. Inoltre, gli hub sono indipendenti dagli strumenti utilizzati dagli autoriparatori, permettendo così di produrre un report dettagliato prima e dopo la riparazione. Ecco come funziona:

All’arrivo dell’auto sulla postazione Kinetic, viene scansionata totalmente da sensori dotati di visione artificiale, sia fissi, sia mobili montati su un braccio robotico che scansiona la parte superiore del veicolo e un software con capacità di apprendimento tramite AI.

Al termine della scansione il sistema stabilisce quali sistemi devono essere programmati, se ci sono anomalie di funzionamento e se è necessaria una ricalibrazione degli ADAS.

Dopodiché il software Kinetic collegato all'auto, avvia le procedure di aggiornamento e le monitora fino alla fine.

CALIBRAZIONE ADAS CON ROBOT, MENO COSTI?

Perché Kinetic sta spingendo la sua idea? L’obiettivo è quello di ridurre i costi di riparazione offrendo un servizio veloce. Spesso infatti la calibrazione ADAS non viene eseguita dalle officine che sono sprovviste dell’attrezzatura e non conoscono l’importanza di ricalibrare i radar. Sebbene apparentemente tutte le operazioni sono svolte da robot e intelligenza artificiale, in realtà la Startup ha 40 dipendenti e già una rete di 4 Kinetic Hub a Las Vegas, Orange County, San Bernardino, Lake Elsinore e prossimamente anche a Sacramento.