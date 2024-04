FIA lancia il Manifesto 2024 per una mobilità accessibile, sostenibile e sicura

L’ufficio europeo della FIA – Federation Internationale de l’Automobile ha presentato il suo Manifesto 2024 per promuovere una nuova mobilità che sia accessibile, sostenibile e sicura. Il manifesto esce in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e si rivolge proprio ai prossimi parlamentari affinché adottino le politiche per garantire una giusta mobilità per tutti i cittadini.

ASSICURARE A TUTTI UNA MOBILITÀ ACCESSIBILE E CONVENIENTE

Il Manifesto 2024 di FIA ricorda che la libera circolazione è uno dei diritti fondamentali dei trattati fondativi dell’Unione Europea e di tutti i cittadini dell’UE. Dal suo canto la mobilità offre un contributo importante al progetto europeo in quanto unisce le persone attraverso viaggi e il turismo, rappresentando il 5% del PIL dell’UE. I 360 milioni di autoveicoli presenti sul territorio europeo generano ogni anno 280 miliardi di euro di ricavi.

L’UE svolge un ruolo chiave nel garantire la libera circolazione delle persone e delle merci, pilastro della sua crescita. Ed è anche un attore cruciale nel garantire che i veicoli che circolano sulle strade europee siano sicuri e sostenibili. La recente crisi economica ha confermato l’esigenza di affidarsi a trasporti collettivi e accessibili, e ciò si traduce nella necessità che l’UE adotti politiche volte a promuovere una mobilità più efficace e pulita, assicurando nel contempo che l’aumento della sostenibilità dei trasporti non danneggi i consumatori europei.

Il Manifesto FIA chiede pertanto di:

garantire che la transizione sostenibile sia accessibile a tutti i cittadini dell’UE;

esplorare alternative economiche per decarbonizzare il parco veicoli esistente, tenendo conto della durata media dei veicoli;

garantire un equo funzionamento del mercato automobilistico, fornendo opzioni per modelli di veicoli più piccoli e accessibili;

stabilire sufficienti salvaguardie per un fiorente mercato dei veicoli usati, compresi i veicoli elettrici con un ‘passaporto’ per la salute della batteria.

LA TRANSIZIONE VERSO UNA MOBILITÀ PIÙ SOSTENIBILE NON DEVE LASCIARE INDIETRO NESSUNO

Anche se la mobilità deve svolgere il proprio ruolo nel processo di decarbonizzazione della società europea, il settore si trova di fronte a sfide molto ardue. FIA osserva che la diffusione dei veicoli completamente elettrici è più lenta del prevista e ha raggiunto una quota di appena il 2%. Il che ha portato a un parco veicoli più ampio e invecchiato, alimentato per lo più da motori a combustione interna. Questo deve insegnare che non esiste una soluzione unica per raggiungere gli obiettivi collettivi. In questo contesto, il diritto alla riparazione e una maggiore circolarità dovrebbero essere esplorati appieno, perché sono fattori che aumentano la sostenibilità mantenendo i costi sotto controllo.

Il Manifesto FIA chiede pertanto di:

fare una revisione completa nel 2026 degli obiettivi da raggiungere nel 2035, aggiungendo l’aspetto del ciclo di vita dei veicoli;

consentire scelte informate fornendo ai consumatori informazioni precise e verificabili sulla sostenibilità e l’efficienza delle modalità di trasporto e dei veicoli;

concentrarsi sullo sviluppo di carburanti alternativi e istituire un quadro normativo che incentivì gli investimenti necessari in questo settore;

promuovere opzioni di trasporto privato e collettivo sostenibili, coinvolgendo tutti gli attori rilevanti nel rispetto del principio di sussidiarietà;

monitorare la diffusione dei veicoli a emissioni zero, l’installazione di stazioni di ricarica e il potenziamento della rete elettrica negli Stati membri.

garantire ricariche facili espandendo la rete di stazioni di ricarica e assicurando trasparenza dei prezzi e opzioni per pagare anche in Stati diversi;

semplificare la pianificazione dei viaggi tra vari Stati attraverso l’uso di soluzioni digitali, al fine di incoraggiare l’accesso senza ostacoli ai mezzi di trasporto.

SFRUTTARE I BENEFICI DELLA DIGITALIZZAZIONE

La diffusione di veicoli connessi e a guida autonoma, l’evoluzione rapida e l’adozione crescente dell’IA nella mobilità e la crescente disponibilità di dati a bordo dei veicoli promettono di rivoluzionare il settore. Tuttavia, la realizzazione di questo potenziale e la possibilità di godere dei suoi benefici economici, ambientali e sociali (inclusa la sicurezza) sono ostacolati dalla mancata condivisione di questi dati. Questo è un potenziale che l’economia europea non può permettersi di perdere se vuole competere a livello globale nella corsa alla digitalizzazione. Pertanto garantire un accesso equo e paritario ai dati dei veicoli connessi è fondamentale affinché i consumatori possano beneficiare di nuovi e migliori servizi, come una migliore riparazione e manutenzione.

Il Manifesto FIA chiede pertanto di:

adottare urgentemente una legislazione settoriale regolando l’accesso e l’uso responsabile e sicuro dei dati dei veicoli, affrontando le problematiche della privacy e ammettendo l’equo coinvolgimento del mercato aftermarket;

garantire l’attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea (C 296/22 del 5 ottobre 2023) riguardante il libero accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione nei veicoli ;

; assicurare l’uso responsabile e sicuro dei dati dei veicoli per migliorare la sicurezza e l’efficienza sulle strade.

adattare i corsi di formazione per i conducenti ai livelli più elevati di automazione;

favorire l’innovazione nelle tecnologie dei veicoli connessi e autonomi per migliorare il flusso del traffico, ridurre la congestione, aumentare la sicurezza e l’efficienza stradale dei veicoli, nonché le loro prestazioni ambientali.

AUMENTARE LA SICUREZZA STRADALE

L’UE ha stabilito obiettivi ambiziosi con il suo programma Vision Zero, che punta ad avere zero incidenti sulle strade europee. Questo richiede però un livello di eccellenza nei veicoli, nell’infrastruttura e nei conducenti. Con oltre 20 mila vittime della strada nel 2023, la Commissione ha sottolineato che “sebbene il trend a lungo termine sia in diminuzione (-9% rispetto all’anno pre-pandemico), non sta diminuendo abbastanza rapidamente da raggiungere l’obiettivo di dimezzare il numero di morti entro il 2030“. Molto sforzi devono ancora essere compiuti per aumentare la sicurezza sulle strade europee. Inoltre negli ultimi anni l’emergere di soluzioni di micromobilità e l’aumento dell’uso delle bici hanno creato il problema della sicura convivenza tra i vari utenti della strada, e la distrazione continua a essere la preoccupazione principale per la sicurezza stradale. Il Manifesto 2024 di FIA ritiene che migliorare la sicurezza stradale richieda un potenziamento delle norme stradali e una loro maggiore applicazione, più educazione e campagne pubbliche di sensibilizzazione, una migliore configurazione delle strade e dei loro dintorni e veicoli più sicuri.

Il Manifesto FIA chiede pertanto di: