Peugeot: “elettriche ormai affidabili, allunghiamo la Garanzia”

Il mondo della mobilità è indirizzato verso una strada che parla elettrico. Lo dicono le case costruttrici, ma soprattutto lo indica la politica continentale, che si auspica la fine della transizione energetica in tempi relativamente brevi. Per riuscirci è necessario superare alcuni ostacoli, come la diffidenza dell’utente medio, dell’automobilista che ha ancora sfiducia e un pizzico di reticenza a scoprire il nuovo che avanza. Per battere questo scetticismo, Peugeot ha deciso di andare incontro ai clienti, offrendo il programma Allure Care a tutte le sue auto elettriche. In poche parole, la garanzia sui veicoli alla spina del Leone di Francia viene estesa fino a 8 anni, secondo determinate condizioni.

PEUGEOT E LA SUA GAMMA ELETTRICA

Peugeot è uno dei brand di Stellantis che ha espresso una vocazione puramente elettrica. Il marchio transalpino desidera affermarsi come uno dei leader di questo settore e per riuscirci ha realizzato una gamma, già adesso, completamente elettrificata. Sono tantissimi i veicoli EV che in questo 2024 possono essere ordinati in modo diretto, senza problemi, al pari del corrispettivo endotermico. Fra questi ci sono:

E-208, la segmento B con una batteria da 50 kWh e 400 km di autonomia dichiarati;

E-308, la berlina compatta o station wagon, con batteria da 54 kWh e 413 km di autonomia;

E-2008, il crossover con batteria da 54 kWh e 406 km di autonomia;

E-3008 , il rinnovato SUV con batteria da 73 kWh per 510-527 km di autonomia;

, il rinnovato SUV con batteria da 73 kWh per 510-527 km di autonomia; E-5008, il maxi SUV con batteria da 73 kWh e 500 km di autonomia.

Nel corso di quest’anno, poi, debutterà anche la nuovissima E-408 che, insieme alle altre, beneficerà del trattamento Allure Care.

PEUGEOT ALLURE CARE, COME FUNZIONA

Peugeot è il primo costruttore europeo a offrire una copertura così ampia, su tutta la gamma di prodotti alla spina. Questo perché all’interno di Stellantis sono fiduciosi della bontà e dell’affidabilità dei loro veicoli 100% elettrici. Per questo motivo nasce Peugeot Allure Care, una garanzia che copre:

motore elettrico ;

; caricabatterie;

trasmissione ;

; i principali componenti elettrici e meccanici.

Il tempo di estensione di questo programma arriva a un massimo di 8 anni o 160.000 chilometri. Questo periodo è raggiungibile, però, soltanto in un modo: se si effettua la manutenzione dell’auto secondo il programma di assistenza consigliato da Peugeot. Dunque, Allure Care si attiva automaticamente per 2 anni o 16.000 miglia (circa 25.000 km) dopo ogni manutenzione programmata effettuata all’interno della rete omologata del Leone.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA PEUGEOT ALLURE CARE

Il programma Allure è trasferibile al sub-acquirente del veicolo e si applica nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera. Il veicolo deve essere immatricolato in uno dei seguenti Paesi per tutta la durata della copertura Allure:

Francia;

Spagna;

Italia ;

; Regno Unito;

Germania ;

; Belgio;

Paesi Bassi;

Austria;

Portogallo;

Polonia.

Ad eccezione dei viaggi in questi Paesi, i benefici della copertura Allure sono esclusi in caso di viaggi con il veicolo superiori a novanta giorni consecutivi. Inoltre, il programma Allure non si applica a:

taxi ;

; veicoli privati con conducente;

ambulanze e veicoli utilizzati da qualsiasi altro servizio di emergenza;

scuole guida;

veicoli medici leggeri;

auto a noleggio a breve termine ;

; veicoli destinati al trasporto di passeggeri a pagamento;

veicoli della polizia;

veicoli dei vigili del fuoco;

veicoli immatricolati per conto di un rivenditore/riparatore di auto ;

; veicoli modificati o utilizzati in gare o raduni.

Il programma Allure copre i ricambi e la manodopera, IVA inclusa, a condizione che i relativi servizi siano effettuati da un membro della Rete Peugeot. Ulteriore condizione per l’assunzione del beneficio della copertura di garanzia è subordinata a possedere i livelli dei fluidi e dei lubrificanti in conformità alle specifiche del produttore. Infine, Allure Care completa la garanzia specifica Peugeot, già applicata alla batteria ad alto voltaggio per una durata di 8 anni/160.000 km.