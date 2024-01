Il 3° Aftermarket Report di SicurAUTO.it è ora scaricabile in PDF

SicurAUTO.it ha ufficialmente rilasciato il suo 3° Aftermarket Report in PDF da scaricare e consultare gratuitamente. Il report “Auto connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani” è stato presentato in anteprima al Futurmotive e diffuso inizialmente in esclusiva a Sponsor, addetti ai lavori, associati LKQ RHIAG, ANFIA, CNA, etc. Dopo essere stato ripreso da varie testate e presentato in più occasioni in diretta su radio / TV su KISS KISS viene ora messo a disposizione di tutti quanti vorranno scaricarlo e leggerlo, sia operatori del settore automotive che automobilisti.

3° AFTERMARKET REPORT DI SICURAUTO.IT ANCHE IN PDF

Il Report Aftermarket 2023 “Auto connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani” offre un approfondimento unico sui trend attuali del mercato B2B e B2C, poiché indaga sull’impatto di connettività ed elettrificazione sulle scelte dei consumatori e le strategie del settore Automotive nell’IAM (Independent Aftermarket). Una corposa raccolta di oltre 50 articoli frutto di indagini, interviste e ricerche esclusive in ambito nazionale e internazionale, che hanno portato alla luce numerosi approfondimenti e dati mai pubblicati prima.

L’elevato valore informativo del report, è stato riconosciuto anche da operatori del settore per la sua unicità (leggi qui l’intervista a Renzo Servadei, AD Autopromotec) e segue i successi delle precedenti edizioni.

Il 3° Aftermarket Report di SicurAUTO.it si focalizza su diverse tematiche attuali e argomenti cruciali per l’aftermarket.

I CONTENUTI DEL TERZO REPORT AFTERMARKET DI SICURAUTO.IT

Il PDF del 3° Aftermarket report scaricabile al link in fondo alla pagina, è suddiviso in 3 capitoli, che i lettori possono consultare comodamente dall’indice, per approfondire i singoli articoli che preferiscono:

Connettività dei veicoli, indagando sulle norme che regolamentano oggi l’accesso ai dati digitali generati dai veicoli, sui costi di abbonamento delle auto connesse , quali procedure seguire con la compravendita di un’auto usata connessa. Attraverso numerose interviste , tra cui quella all’hacker che ha bucato una Tesla in 2 minuti, facciamo chiarezza su cybersecurity di auto connesse e colonnine di ricarica .

dei veicoli, indagando sulle che regolamentano oggi l’accesso ai dati digitali generati dai veicoli, sui , quali procedure seguire con la compravendita di un’auto usata connessa. Attraverso numerose , tra cui quella all’hacker che ha bucato una Tesla in 2 minuti, facciamo chiarezza su . Elettrificazione , svelando i costi ufficiali di manutenzione ordinaria di 10 auto elettriche, aggiornati al 2023 rappresentati con infografiche semplici da consultare. Il report fa anche il punto sugli accordi in corso con le Case automobilistiche cinesi e il numero di officine legate ai brand cinesi in Italia.

, svelando ordinaria rappresentati con semplici da consultare. Il report fa anche il punto sugli accordi in corso con le e il numero di legate ai brand cinesi in Italia. Norme, Innovazione e Sostenibilità nel settore Automotive. Raccogliendo i punti di vista di esperti di mobilità, operatori del settore automotive e rappresentanti dell’Independent Aftermarket a livello globale, il report offre una panoramica completa sull’impatto delle normative Automotive, l’obbligo di certificazione SERMI per le officine indipendenti e l’influenza delle auto connesse ed elettriche nell’aftermarket globale.

SCARICA IL TERZO AFTERMARKET REPORT E CONDIVIDILO O CONSULTALO ONLINE

Come anticipato il PDF del Report è stato inizialmente distribuito in esclusiva agli addetti ai lavori, agli associati ANFIA, CNA e agli Sponsor del progetto (LKQ RHIAG, carVertical, Cobat Ripa, Europ Assistance, Arval e Varta/Clarios).

Dopo essere stato ripreso da varie testate del settore, la diffusione del 3° Aftermarket Report di SicurAUTO.it è stata ulteriormente amplificata dal direttore di SicurAUTO.it, Claudio Cangialosi durante varie dirette Radio/TV su Kiss Kiss e sul suo profilo Linkedin, dove ha condiviso vari highlights del report e oggi il report in PDF (vedi sotto).

Per accedere al Report e approfondire questi e molti altri temi di rilevanza nel settore automotive senza passare da LinkedIn, vi invitiamo a scaricare il PDF da qui. Inoltre, per facilitare una più veloce lettura e condivisione online dei singoli articoli, è stata creata una sezione speciale su SicurAUTO.it dedicata a tutti gli articoli del Report.