Cina alzerà i dazi su auto UE e USA di grossa cilindrata?

Pechino sta preparando la risposta ai nuovi dazi USA sulle auto elettriche cinesi e all’indagine anti-dumping avviata dall’UE, che potrebbe tradursi in un aumento temporaneo delle tariffe doganali applicate sulle auto di grossa cilindrata importate dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Camera di Commercio Cinese presso l’UE, che ha spiegato di averla ricevuta da ‘addetti ai lavori’. L’eventuale applicazione dei dazi in Cina avrebbe un impatto significativo perché colpirebbe circa il 32% delle vetture provenienti dall’estero, incrinando ulteriormente i rapporti tra il gigante asiatico e i Paesi occidentali.

DAZI USA DEL 100% SU AUTO ELETTRICHE CINESI

La settimana scorsa il presidente americano Joe Biden ha annunciato l’aumento o l’introduzione ex novo di dazi doganali su varie merci importate dalla Cina, alzando per esempio dal 25% al 100% le tasse sulle auto elettriche e del 25% quelle sulle batterie agli ioni di litio, sulle celle fotovoltaiche e su certi prodotti di acciaio e alluminio. Dal 2025, inoltre, raddoppieranno i dazi sui microchip, che passeranno dal 25 al 50%, mentre dal 2026 aumenteranno quelli sulle batterie al litio non usate su veicoli elettrici.

L’INDAGINE ANTI-DUMPING DELL’UE

Nel contempo la Commissione Europea sta portando a termine l’indagine anti-dumping avviata mesi fa per accertare l’accusa di concorrenza sleale nei confronti delle autorità cinesi, che sovvenzionerebbero in varie forme i costruttori locali di automobili, soprattutto elettriche, consentendogli di proporre prezzi bassi a danno dei competitor occidentali. L’indagine avrebbe già sufficientemente accertato la veridicità delle accuse, con la conseguente applicazione di nuovi dazi sull’import di auto cinesi fino al 30% (novità sono attese entro il 5 giugno).

LA RISPOSTA DELLA CINA: DAZI AL 25% SU AUTO UE E USA DI GROSSA CILINDRATA

A seguito di queste decisioni, il Ministro del Commercio e il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino hanno minacciato l’adozione di misure drastiche per difendere gli interessi del proprio Paese, e a quanto pare dalle parole si sta passando ai fatti. Come detto, la Cina potrebbe imporre dazi fino al 25% sulle auto di grossa cilindrata importate da USA e Unione Europea. La previsione è della stessa Camera di Commercio Cinese presso l’UE, che fa riferimento a un’intervista pubblicata ieri da Global Times, tabloid sotto stretto controllo del Partito Comunista cinese, nella quale Liu Bin, capo del China Automotive Technology & Research Center, ha chiesto un temporaneo aumento fino al 25% dell’aliquota tariffaria sulle auto importate con motori superiori a 2.500 cc, cosa che tra l’altro sarebbe consentita dalle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). L’impatto si annuncia importante perché nel 2023 la Cina ha importato 250.000 automobili con motori superiori a 2,5 litri, pari a circa il 32% di tutte le auto arrivate dall’estero.