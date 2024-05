USA: Biden vuole stangare le auto elettriche cinesi con dazi super

Non è solo l’Europa a voler porre un freno all’invasione, se così possiamo chiamarla, di auto cinesi: negli USA il presidente Joe Biden, anche per fini elettorali, starebbe pensando di alzare i dazi doganali sull’importazione di auto elettriche prodotte in Cina dall’attuale 25% a quasi il 100%. Oltre che aumentare il (proprio) consenso elettorale, l’obiettivo di Biden è quello di tutelare il mercato e l’industria americani da un concorrente che per svariati motivi, dalle leggi sul lavoro alla disponibilità pressoché infinite di materie prime, sembra difficile da ostacolare.

USA: DAZI SULLE AUTO CINESI DAL 25% AL 100%

Le possibili mosse di Biden sono state anticipate dal Wall Street Journal, secondo cui il presidente degli Stati Uniti sarebbe pronto ad annunciare un forte aumento dei dazi sulle auto elettriche cinesi, che quadruplicherebbero dal 25% a quasi il 100%. L’annuncio dovrebbe avvenire in un discorso atteso il 14 maggio. Sempre secondo il WSJ, i nuovi dazi toccherebbero non solo le auto fatte e finite ma anche chip, minerali, prodotti per il fotovoltaico e batterie, col rischio di mandare a gambe all’aria gli obiettivi di riduzione delle emissioni (uno dei capisaldi della politica di Biden) e di incrinare molto pericolosamente i rapporti con Pechino. Ma con Trump che viene dato in leggero vantaggio nei sondaggi, l’attuale inquilino della Casa Bianca deve accettare di giocare sullo stesso terreno del suo rivale per non perdere ulteriore consenso.

DAZI SU AUTO CINESI: BIDEN COME TRUMP

Ricordiamo infatti che proprio pochi giorni fa Donald Trump ha detto in un comizio che se diventerà nuovamente presidente degli Stati Uniti farà di tutto per impedire che il Paese venga inondato di auto cinesi, come sta succedendo in Europa. E per dimostrare che fa sul serio ha raccontato un aneddoto del suo periodo alla Casa Bianca, quando di fronte alla minaccia di Macron di mettere una tassa sulle aziende americane, rispose che se l’avesse fatto avrebbe imposto dal giorno dopo dazi del 100% su tutti i vini e lo champagne francesi, inducendolo a fare un passo indietro. Trump ha aggiunto di aver fatto ‘affari’ simili anche con l’Italia.

INTANTO L’EXPORT DI AUTO CINESI SALE DEL 38%

Intanto mentre la campagna elettorale americana si infiamma, l’export cinese di automobili è balzato a livelli record ad aprile 2024: secondo la China Passenger Car Association, le spedizioni estere di auto sono salite del 38%, per un totale di 417.000 unità, in linea con il forte slancio del 39% del mese precedente. Al momento l’aumento dei dazi in Europa e negli Stati Uniti non fa paura perché il Paese sta esplorando con successo nuovi mercati, come Sud America, Australia e Sud-Est asiatico. Di contro le vendite interne sono scese del 5,8% annuo a causa della forte concorrenza sui prezzi tra i produttori e della cautela dei consumatori sulla spesa in un periodo di ripresa economica ancora incerta.