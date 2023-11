Auto elettriche usate: in 5 anni valore dimezzato, dati carVertical

Il mercato automotive sta cambiando e per molti acquirenti investire nell’acquisto di un’auto usata, anche ibrida o elettrica, è l’alternativa più facile e meno impegnativa rispetto ad acquistare un’auto nuova. I rischi attuali però non derivano solo dai prezzi in aumento, ma anche dalla diffusa abitudine di venditori scorretti di manomettere il contachilometri o vendere auto che hanno subito incidenti. C’è anche una grande incognita sulla tenuta del valore nel tempo delle auto elettriche.

Per vederci chiaro e analizzare questi potenziali rischi, SicurAUTO.it ha coinvolto carVertical, società leader specializzata nel ricostruire la cronologia delle auto usate, presente in 27 mercati a livello globale.

Insieme al nostro partner, nonché Platinum Sponsor del report Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani, abbiamo scoperto 3 dati fondamentali:

Valore residuo nel tempo delle auto elettriche usate vendute in Italia; Percentuale di auto usate EV in vendita con km manomessi; Percentuale di auto usate full electric con danni da incidente ed il loro valore

VALORE AUTO USATE IN VENDITA: I FATTORI DI MERCATO IMPATTANTI

Prima di entrare nel vivo della nostra indagine, vediamo perché spesso si corre il rischio di acquistare un’auto usata a un prezzo gonfiato rispetto al suo reale valore di mercato. Sebbene la svalutazione di un’auto usata sia il motivo che ne riduce il prezzo di vendita, il valore sul mercato dipende anche da:

andamento delle nuove immatricolazioni che possono influenzare i prezzi delle auto usate;

che possono influenzare i prezzi delle auto usate; i prezzi dei carburanti , che ad esempio negli ultimi anni hanno spento l’interesse verso le auto alimentate a Metano e GPL;

, che ad esempio negli ultimi anni hanno spento l’interesse verso le auto alimentate a Metano e GPL; la domanda in crescita di un particolare tipo di veicolo, ad esempio i SUV in luogo delle station wagon o delle berline, può comportare un prezzo più alto a causa dell’elevata richiesta a fronte di una disponibilità scarsa.

Al netto di queste considerazioni esiste poi una probabilità di finire vittime di truffa (danneggiamenti da incidente nascosti o km scalati) che si crede possa essere più attribuita alle auto ICE e meno alle auto elettriche. Oggi infatti, riparare un’auto elettrica con seri danni alla carrozzeria, può rivelarsi complicato ed estremamente costoso. Ma i rischi sono concreti nel mercato italiano? Ecco cosa abbiamo scoperto grazie ai dati esclusivi di carVertical.

VALORE RESIDUO DELLE AUTO USATE A BENZINA, DIESEL, ELETTRICHE E IBRIDE

Secondo i dati elaborati da carVertical, basati sulle richieste di storico vettura dei suoi clienti italiani, si ottengono i seguenti risultati:

il valore residuo delle auto benzina è; del 98,4% dopo 2 anni 76,4% dopo 5 anni; 49,4% dopo 10 anni;

delle auto è; il valore residuo delle auto diesel è: del 87,4% dopo 2 anni 62,8% dopo 5 anni; 36,3% dopo 10 anni;

delle auto è: il valore residuo delle auto ibride è: del 83,9% dopo 2 anni 63,0% dopo 5 anni; 39,5% dopo 10 anni;

delle auto è: il valore residuo delle auto elettriche è del 82,5% dopo 2 anni 53,9% dopo 5 anni; 33,8% dopo 10 anni;

delle auto è

AUTO USATE IN VENDITA CON KM SCALATI PER ALIMENTAZIONE

Secondo i dati di carVertical, la probabilità di acquistare un’auto usata con i km scalati è molto maggiore per le auto benzina e diesel. Nonostante, rispetto a quanto si possa immaginare, anche le auto elettriche usate sono soggette a manomissione del contachilometri.

Ecco dati carVertical in dettaglio:

benzina : 10,8% di auto usate in vendita con km manomessi

: 10,8% di auto usate in vendita con km manomessi diesel : 10,6%

: 10,6% elettriche : 7,5%

: 7,5% hybrid : 3,0%

: 3,0% benzina + GPL: 7,1%

AUTO USATE INCIDENTATE: BENZINA ED ELETTRICHE IN TESTA

Relativamente alla quota di auto usate che hanno subito pesanti danneggianti prima della vendita, troviamo in testa le auto benzina e le auto elettriche, ma entriamo nel dettaglio dei dati carVertical:

benzina : 23,0% di auto usate in vendita con storico danneggiamenti

: 23,0% di auto usate in vendita con storico danneggiamenti elettriche : 21,3%

: 21,3% hybrid : 18,2%

: 18,2% benzina + GPL : 14,3%

: 14,3% diesel: 12,7%

AUTO ELETTRICHE USATE: DANNEGGIAMENTI PIU’ COSTOSI

Il report elaborato da carVertical in esclusiva per SicurAUTO.it stima anche il valore medio dei danneggiamenti subiti dalle auto usate in vendita tracciate tramite la piattaforma. Dall’analisi sono state escluse le auto sportive di brand luxury come Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Maserati, Porsche e Rolls-Royce per evitare l’influenza degli alti costi di riparazione di questi brand di lusso sulla media dei dati, che si focalizza sul mass market. Secondo l’elaborazione di carVertical, le auto elettriche usate hanno i maggiori costi medi di riparazione per danneggiamenti subiti prima della messa in vendita. In particolare:

elettriche : 14.337 euro

: 14.337 euro benzina : 6.911 euro

: 6.911 euro hybrid : 4.228 euro

: 4.228 euro diesel : 3.967 euro

: 3.967 euro benzina + GPL: 1.626 euro.

Questo articolo fa parte del terzo aftermarket report di SicurAUTO.it Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani. Per leggerlo tutto clicca il banner sotto.