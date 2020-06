Valutazione auto usata: come si calcola

Come calcolare la valutazione di un’auto usata? Questo è un tassello fondamentale prima di avviare una compravendita

Comprare un’auto usata è un’operazione carica di insidie. Chi ci assicura che la valutazione effettuata dal venditore sia corretta? Possiamo fidarci a occhi chiusi del prezzo proposto dal privato o dal concessionario? E se siamo noi stessi a voler vendere l’auto, quale valutazione assegnare? Come fare a calcolarla? Un buon consiglio è non farsi cogliere impreparati ovvero avviare una trattativa con le idee chiare. Si comincia con la conoscenza dei criteri di quotazione di un’auto usata per capire qual è la forbice del costo da proporre o da aspettarsi. Certo, il valore di un mezzo è legato anche a ragioni affettive. Ma in occasione di una compravendita a prevalere sono le mere ragioni di calcolo. Ci sono tre regole di base. Non esiste un’auto uguale a un’altra. Non c’è un solo mercato dell’usato. Impensabile credere che esista un unico prezzo di vendita.

CALCOLO VALUTAZIONE AUTO USATA: ANNO, MOTORE E CHILOMETRI

Le strade per procedere con la giusta valutazione dell’auto usata sono due. La prima è affidarsi a un meccanico esperto in grado di valutare le condizioni generali del mezzo. Il motore innanzitutto e quindi le componenti associate. Pensiamo alla pompa del carburante, ai liquidi e allo stato della frizione. Così come al sistema di raffreddamento, alla cinghia di distribuzione e all’impianto frenante. La seconda strada è l’utilizzo di uno dei tanti calcolatori online del valore di auto usate per una stima verosimile. Basta inserire poche ma accurate informazioni e il gioco è fatto. Il primo parametro è l’anno di immatricolazione. La regola è semplice: maggiori sono gli anni accumulati dall’auto e minore è la valutazione finale. Strettamente legato a questo aspetto c’è il numero di chilometri percorsi. Anche in questo caso esiste un rapporto di inversa proporzionalità tra strada percorsa e quotazione.

AUTO USATA DA VALUTARE: ATTENZIONE A CARROZZERIA E PNEUMATICI

Nella fase di acquisto di un’auto usata occorre prestare attenzione alle condizioni generali del veicolo, inclusi carrozzeria e pneumatici. Il focus è innanzitutto sulla presenza di ammaccature, graffi o ruggine. Ma anche sulla corretta apertura e chiusura delle portiere e sulla presenza di segni di riverniciatura magari in seguito a un incidente. La regolare esecuzione di tagliandi e revisioni (fa fede il libretto di circolazione) è un altro punto a favore del venditore di un’auto usata. Va da sé che, a parità di anno d’immatricolazione e chilometri percorsi, marca, modello e optional hanno un peso specifico nella valutazione complessiva. Tra gli accessori che aumentano il valore rientrano Cruise Control, interni in pelle, sensori di parcheggio, sospensioni regolabili e vernice metallizzata.

COME CALCOLARE VALUTAZIONE AUTO USATA

In linea di massima, un’auto perde il 25% del prezzo iniziale a distanza di 1 anno. La percentuale raddoppia dopo 3 anni e arriva all’80% dopo 8. Un primo utile strumento per orientarsi con più precisione è il listino auto usate con le quotazioni Eurotax generalmente allegato alle riviste auto più famose. Per ciascuna auto usata, anche quelle fuori produzione, fornisce la quotazione di vendita. Ed è proprio questo strumento a essere utilizzato da molte concessionarie in sede di trattative. Naturalmente si tratta di una base di prezzo, rispetto a cui il livello di costo può alzarsi o abbassarsi. Non mancano i portali specializzati di compravendita auto usate online che sempre più offrono preventivi gratuiti. A tal proposito è interessante notare che tra i vari portali la quotazione dell’usato per lo stesso veicolo non è quasi mai coincidente. Ci sono poi alcune Case automobilistiche a mettere a disposizione calcolatori online. È il caso di Renault che promette una valutazione gratuita, senza obbligo di acquisto e soprattutto per tutte le marche.