Assicurazione asta auto online: quando conviene stipularla

La stipulazione di un’assicurazione asta auto online può mettere l’aggiudicatario al riparo di dispendiosi costi di riparazione, anche in ambito B2B

A chi serve sottoscrivere una assicurazione asta auto online? Il dubbio è legittimo in quanto, come esaminiamo in questo articolo, chi partecipa a un’asta giudiziaria non ha il diritto di controllare preventivamente le condizioni del mezzo. Per tutelarsi da eventuali guasti, la cui riparazione in alcuni casi può essere molto costosa, potrebbe essere meglio giocare d’anticipo. Una polizza assicurativa, ad esempio, consente di evitare spese ulteriori rispetto a quelle sostenute per l’aggiudicazione del veicolo. Nella definizione del budget, anche in ambito B2B e pure quando l’obiettivo è il rinnovo di una flotta di automezzi, l’inserimento della voce riguardante l’assicurazione asta auto online può rivelarsi molto preziosa. Quasi come se fosse un investimento per scongiurare un aumento improvviso del conto finale. Approfondiamo meglio la questione per capire quando conviene stipulare un’assicurazione asta auto online. Ma anche quali sono le regole del funzionamento delle aste giudiziarie per l’aggiudicazione di una o più auto così da inquadrare l’importanza, o meno, della polizza assicurativa.

QUANDO SERVE L’ASSICURAZIONE ASTA AUTO ONLINE

C’è una ragione particolare per cui l’assicurazione asta auto online si rivela preziosa, se non indispensabile. Si tratta di un passaggio che è strettamente legato a una delle caratteristiche del funzionamento dell’asta giudiziaria: l’assenza di garanzia sulle auto usate. In pratica, l’acquirente si porta a casa il veicolo così com’è. Non contano la perfetta organizzazione della procedura d’asta e né che il sito rientri nell’elenco riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Molto semplicemente, le auto usate proposte in un’asta auto online non devono per forza essere nelle migliori condizioni. Non lo prevede la normativa in materia e in qualche modo è un aspetto che bisogna mettere in conto nelle regole del gioco. In fondo, le vetture all’asta sono anche il risultato di fallimenti, sequestri e pignoramenti. Ecco allora che sottoscrivere una assicurazione asta auto online permette di tutelarsi da seri guasti meccanici che potrebbero essere pagati a caro prezzo. Si tratta di un modo per compensare l’assenza di garanzia sulle auto usate acquistate a un’asta giudiziaria.

ASSICURAZIONE ASTA AUTO ONLINE: PERCHÉ PUÒ ESSERE IMPORTANTE

Proprio le incertezze legate alle condizioni dell’auto spingono alla stipulazione di una assicurazione asta auto online preventiva. Chi partecipa a un’asta giudiziaria non può esaminare il veicolo ovvero controllare le condizioni del motore o degli interni, ad esempio. E allo stesso tempo non può neanche mettersi al volante per il più semplice dei test drive. Può solo fare affidamento su quanto osserva, secondo la diffusa clausola del visto e piaciuta. Senza dimenticare la possibilità di inciampare in uno dei disagi più fastidiosi ovvero l’assenza delle chiavi se non dei codici necessari per richiedere il duplicato. L’eventuale spesa da sostenere è a carico dell’aggiudicatario. Un caso differente e non strettamente legato all’assicurazione è quello della mancanza del libretto di circolazione o del certificato di proprietà. In questo caso, il vincitore dell’asta – dichiarazione di assenza dei documenti redatta sul verbale dal banditore dell’asta – può chiedere al Pra un duplicato. Va da sé che in questa circostanza non occorre alcuna polizza assicurativa asta auto online.

ASSICURAZIONE AUTO DA SOTTOSCRIVERE IN BASE AL TIPO DI ASTA ONLINE?

Abbiamo accennato all’importanza della definizione di un budget che possa comprendere anche l’assicurazione asta auto online. La scelta dell’inserimento o meno di questa voce può essere legata al tipo di asta a cui partecipare. All’incanto o senza incanto. Nel primo caso, l’acquirente partecipa a una gara al rialzo con l’auto che viene aggiudicata al miglior offerente. Non sempre riesce a immaginare i costi che potrebbero rivelarsi anche al di sopra di quanto preventivato. Di certo c’è solo la base d’asta ovvero il prezzo minimo di vendita richiesto per fare propria l’auto. L’asta senza incanto consente di controllare meglio le spese e dunque di mettere più facilmente in preventivo una assicurazione asta auto online. I partecipanti depositano in busta chiusa contenente la proposta economica. Nel caso in cui dovesse rivelarsi quella più vantaggiosa, ecco che la partita è chiusa. Basta sommare i costi dell’offerta con quelli della polizza per calcolare con nella maniera più verosimile possibile l’impegno di spesa finale. Senza costi aggiuntivi di rilievo.