Osram presenta i LED omologati per i fendinebbia anteriori

Le nuove lampade Osram Night Breaker LED Smart sono le prime lampade LED per fendinebbia omologate in Europa. Analizzeremo le caratteristiche innovative di questo prodotto, evidenziando i vantaggi in termini di visibilità, sicurezza e stile. La compatibilità è molto alta, sono tanti i modelli di auto (e non solo) che possono sfruttare questi fendinebbia, che rispettano le normative sull’omologazione.

OSRAM PUNTA SULLA SICUREZZA

Le Osram Night Breaker LED Smart offrono un’illuminazione superiore rispetto ai fendinebbia alogeni tradizionali, migliorando significativamente la visibilità in condizioni di nebbia, neve o pioggia. Emettono una luce bianca brillante a 6000 Kelvin (come quello delle Breaker Speed Led H7), simile a quella diurna, che penetra in modo più efficace la nebbia e offre una visione più chiara della strada. Inoltre, il fascio di luce è più ampio rispetto ai fendinebbia alogeni, illuminando una maggiore porzione della carreggiata e permettendo di individuare più facilmente ostacoli o pericoli. Questa caratteristica è particolarmente importante in caso di scarsa visibilità, dove ogni metro di visuale in più può fare la differenza.

La maggiore visibilità offerta dalle Osram Night Breaker LED Smart si traduce in una guida più sicura per chi siede al volante e anche per gli altri utenti della strada. Essere visti meglio dalle ulteriori vetture che popolano la strada è fondamentale in condizioni di scarsa visibilità, e la luce bianca brillante di queste lampade aumenta la tua visibilità, riducendo il rischio di incidenti. Inoltre, Osram offre una garanzia di cinque anni sulle Night Breaker LED Smart, che sale a sei anni se le lampade vengono installate da un’officina. Questa garanzia dimostra la fiducia di Osram nella qualità e nella durata di queste lampade.

OSRAM NIGHT BREAKER LED SMART: AMPIA COMPATABILITA’

Oltre ai vantaggi in termini di visibilità e sicurezza, le Night Breaker LED Smart offrono anche un aspetto moderno alla tua auto. La luce bianca brillante si abbina perfettamente alle lampade per fari LED della gamma Night Breaker, creando un look uniforme e accattivante.

Le lampade Osram Night Breaker LED Smart sono disponibili nei modelli H8, H10, H16 e HB4 e sono facili da installare grazie al loro design compatto. La compatibilità è ampia e copre molti modelli di auto, camper, veicoli speciali e moto. Tuttavia, è importante verificare la lista di compatibilità sul sito web di Osram per assicurarsi che le lampade siano adatte al proprio veicolo.

OSRAM NIGHT BREAKER LED SMART: PUNTI DI FORZA

Le Night Breaker LED Smart di Osram offrono un consumo energetico ridotto fino al 60% rispetto alle lampade alogene tradizionali. Inoltre, la durata è fino a sei volte superiore grazie alla tecnologia LED e al design resistente alle vibrazioni. Questo si traduce in un risparmio economico nel lungo termine e in una minore necessità di sostituire le lampade.

In conclusione, le lampade Osram Night Breaker LED rappresentano un upgrade innovativo per i fendinebbia, offrendo:

migliore visibilità in condizioni di scarsa visibilità grazie alla luce bianca brillante e al fascio di luce più ampio;

in condizioni di scarsa visibilità grazie alla luce bianca brillante e al fascio di luce più ampio; maggiore sicurezza per sé e per gli altri utenti della strada;

per sé e per gli altri utenti della strada; un look moderno per la propria auto;

per la propria auto; facilità di installazione e ampia compatibilità;

e ampia compatibilità; efficienza energetica e lunga durata.

Il nuovo prodotto di Osram rappresenta un modo per migliorare la visibilità, la sicurezza e lo stile della propria auto.