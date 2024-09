Nuova OSRAM Night Breaker Speed Led H7: legale su 800 modelli

In occasione di Automechanika Frankfurt 2024, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore automobilistico, OSRAM ha presentato una gamma di prodotti all’avanguardia che ridefiniscono il concetto di illuminazione per veicoli, sia in termini di prestazioni sia di sostenibilità. Tra le novità più importanti si distinguono le nuove lampade omologate retrofit Osram Night Breaker Speed Led H7, con un nuovo design, legali e compatibili con circa 800 modelli in circolazioni. Inoltre abbiamo visto da vicino anche sistemi di illuminazione supplementari e strumenti per l’officina, capaci di soddisfare le esigenze più sofisticate dei professionisti e degli automobilisti.

OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7

La nuova OSRAM NIGHT BREAKER LED SPEED H7 rappresenta il fiore all’occhiello della gamma di lampade retrofit LED, omologata per l’uso su strada (in questo test abbiamo provato le NIGHT BREAKER LED SPEED H4) e progettata per una vasta compatibilità di modelli esistenti. La lampada retrofit LED, che sostituisce perfettamente le tradizionali lampade H7 grazie a una configurazione plug-and-play, si distingue per un’installazione intuitiva e rapida, senza l’utilizzo di adattatori o tappi supplementari. Ciò è reso possibile grazie all’integrazione di una ventola di raffreddamento di piccole dimensioni, che garantisce una gestione termica ottimale. Inoltre è legale e omologata in 26 Paesi in Europa.

Con una temperatura di colore fino a 6000 Kelvin, la NIGHT BREAKER LED SPEED H7 emette una luce bianca intensa che migliora la visibilità e riduce l’affaticamento degli occhi durante la guida notturna. Un aspetto particolarmente interessante è la riduzione dell’abbagliamento fino al 50%, aumentando così la sicurezza per tutti gli utenti della strada. La longevità di questa lampada è altrettanto impressionante, con una durata stimata fino a sei volte superiore rispetto alle tradizionali alogene, e una riduzione del consumo energetico del 60%, rendendo questa soluzione non solo performante ma anche ecologicamente sostenibile. Infine, in caso di malfunzionamenti, le lampade NIGHT BREAKER LED SPEED H7 sono coperte da una garanzia di 5 anni se installate in fai da te o 6 anni se installate in officina.

OSRAM XENARC NIGHT BREAKER 220

Per gli automobilisti che prediligono le lampade allo xeno, OSRAM presenta la XENARC NIGHT BREAKER 220, la più potente della gamma. Questa lampada, grazie alla sua tecnologia avanzata, offre una luminosità fino al 220% superiore rispetto ai requisiti minimi di legge, accompagnata da una luce più bianca del 20%. La combinazione di un fascio luminoso che raggiunge i 250 metri e una distribuzione ottimizzata della luce permette ai conducenti di avere una visione chiara e ampia della strada, migliorando i tempi di reazione agli ostacoli e garantendo una maggiore sicurezza in situazioni di guida impegnative.

Disponibile in diverse versioni, tra cui D1S, D2S, D3S e D4S, la XENARC NIGHT BREAKER 220 si adatta sia ad automobili che a veicoli commerciali, offrendo affidabilità e prestazioni di lunga durata, sostenute da una garanzia di tre anni.

OSRAM LEDRIVING VX1000-CB SR SM

Per coloro che necessitano di un’illuminazione supplementare, OSRAM ha introdotto la LEDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM, una barra luminosa curva progettata per offrire una visibilità eccezionale in condizioni di scarsa illuminazione, sia su strade di campagna che in contesti urbani poco illuminati. Questa barra luminosa, dotata di 36 LED ad alta potenza, offre un fascio combinato che illumina efficacemente sia a corto che a lungo raggio, con una portata impressionante di 525 metri e un flusso luminoso di 6600 lumen. La temperatura di colore di 6000 Kelvin riproduce una luce simile a quella diurna, migliorando notevolmente la percezione visiva e la sicurezza.

Oltre alle sue prestazioni tecniche, la barra luminosa si distingue per il suo design elegante e la sua versatilità di montaggio, che consente di installarla su diverse parti del veicolo, come il tetto o la griglia del radiatore. Inoltre, la certificazione ECE garantisce che possa essere installata singolarmente, senza la necessità di coppie, semplificando ulteriormente il processo di montaggio.

OSRAM LEDINSPECT FLEXIBLE INSPECTION LIGHT LEDIL416 PER OFFICINE

Nel settore degli strumenti per officina, OSRAM ha presentato la LEDinspect Flexible Inspection Light LEDIL416, una torcia da ispezione estremamente versatile e pratica. Dotata di una striscia LED flessibile, questa torcia può essere fissata praticamente ovunque, grazie alle cinghie elastiche rimovibili e ai potenti magneti rotanti, che consentono un montaggio sicuro su superfici metalliche, come il telaio di un’auto o il vano motore.

Con tre livelli di luminosità regolabili, fino a 1000 lumen, e un’autonomia che può raggiungere le 20 ore, questa torcia è lo strumento ideale per interventi in condizioni di scarsa illuminazione. La possibilità di ricaricarla tramite USB-C aggiunge ulteriore comodità per i professionisti dell’automotive.