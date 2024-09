OSRAM elimina la plastica: -200 t dagli imballaggi entro il 2026

Share on:

OSRAM Automotive ha annunciato di aver intrapreso un nuovo percorso verso la sostenibilità, con l’eliminazione totale della plastica dal packaging della propria gamma di lampade retrofit. Questa novità fa parte delle “green strategy”, come molte altre aziende più impegnate nella circolarità e tutela delle risorse. Il claim OSRAM “Pronti per l’ambiente”, rappresenta un ulteriore passo avanti nella riduzione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti, attraverso l’adozione di imballaggi completamente riciclabili e realizzati con materiali rinnovabili.

LAMPADE AUTO LED OSRAM RIDUCONO IL CONSUMO DEL 60%

Il settore dell’automotive sta vivendo una trasformazione epocale, di cui abbiamo parlato anche nel 3° Aftermarket Report, verso modelli produttivi più ecocompatibili, e OSRAM ne è un protagonista di primo piano. Attraverso una continua innovazione tecnologica, l’azienda migliora le prestazioni dei propri prodotti, ma li rende anche più sostenibili. Un esempio è rappresentato dalle lampade LED OSRAM NIGHT BREAKER, le prime omologate per uso su strada, che garantiscono una riduzione del consumo energetico del 60% rispetto alle tradizionali lampade alogene e una durata fino a cinque volte superiore. Prodotti come questi dimostrano come l’azienda riesca a coniugare efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo a una mobilità più sicura e sostenibile.

UN NUOVO STANDARD PER IL PACKAGING ECOCOMPATIBILE

In un mondo sempre più consapevole delle sfide ambientali, l’imballaggio dei ricambi gioca un ruolo cruciale nella riduzione dei rifiuti. OSRAM ha deciso di affrontare questa sfida adottando un packaging interamente privo di plastica e riciclabile per tutte le lampade automotive.

Questo nuovo approccio non solo aiuta a ridurre l’inquinamento da plastica, ma rappresenta un modello per altre aziende del settore. L’obiettivo ambizioso dell’azienda è di raggiungere imballaggi completamente ecologici per i mercati ELAMEA (America Latina, Europa e Medio Oriente) entro il 2025, con una riduzione complessiva dell’uso di plastica di almeno 200 tonnellate entro il 2026.

IMPEGNO OSRAM PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Le nuove confezioni, pur essendo progettate con materiali riciclati, mantengono la robustezza e l’efficacia delle versioni precedenti. Anche se i prodotti non saranno più visibili direttamente, l’azienda ha implementato soluzioni grafiche intelligenti, come la rappresentazione a grandezza naturale delle lampade, per facilitare l’identificazione da parte dei clienti.

L’adozione di un packaging sostenibile si inserisce in una strategia aziendale più ampia che vede OSRAM impegnata nella riduzione del proprio impatto ambientale, non solo attraverso i prodotti ma anche nell’intero ciclo produttivo. L’azienda ha spiegato di voler raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Già nel 2023, OSRAM ha registrato una riduzione del 24% delle proprie emissioni di gas serra, segnale di un progresso tangibile verso la transizione energetica.