Traffico 9, 10 e 11 maggio 2025: le previsioni del weekend

Il maltempo imperversa sull’Italia ma nel weekend la situazione dovrebbe migliorare spingendo molti italiani a effettuare una gita fuori porta, al mare oppure in qualche città d’arte. Conseguentemente il traffico del 9, 10 e 11 maggio 2025 potrebbe aumentare e non di poco, col rischio di code e rallentamenti sulle autostrade e sulle strade principali. Meglio quindi informarsi in anticipo leggendo le previsioni della viabilità nel fine settimana.

TRAFFICO 9, 10 E 11 MAGGIO 2025 E PREVISIONI METEO

Nel weekend è previsto traffico sostenuto dal pomeriggio di venerdì 9 maggio, subito dopo la chiusura degli uffici, con progressivo aumento dei volumi nella giornata di sabato 10, specie nella fascia oraria tra le 6:00 e le 12:00. Domenica 11 inizierà in maniera tranquilla ma lo scenario è destinato a cambiare nel pomeriggio/sera per i rientri verso le città, quando il traffico potrebbe aumentare fino al 50%. Per quanto riguarda le tratte autostradali più trafficate, considera soprattutto l’A22 del Brennero in direzione nord, la A5 che da Torino porta al Monte Bianco, la A9 Lainate-Como-Chiasso, l’A23 Palmanova-Tarvisio, l’A27 Venezia-Belluno, l’A32 Torino-Bardonecchia e anche la A33 Asti-Cuneo.

Lo scenario meteo di venerdì 9 maggio 2025 prevede ancora qualche piovasco al mattino al nord-ovest e in forma più isolata sul basso Veneto, con miglioramento ovunque tra sera e notte. Al centro poche nubi al mattino in un contesto ampiamente soleggiato, con locale variabilità sulle Marche, mentre al pomeriggio è previsto qualche temporale tra la dorsale appenninica e l’entroterra adriatico, ma migliora la sera. Al sud probabile transito di piovaschi e di temporali tra Sicilia, Calabria, bassa Campania, Basilicata e Puglia soprattutto salentina, maggiori aperture altrove.

Sabato 10 maggio qualche annuvolamento al mattino al nord specie su Alpi, Prealpi, Appennino e alte pianure, più soleggiato altrove. Non si esclude che qualche piovasco possa raggiungere la costa ligure. Al centro soleggiato al mattino ma pomeriggio con qualche temporale lungo la dorsale appenninica e possibilità che un po’ di pioggia possa lambire la costa adriatica. Al sud soleggiato con qualche isolato piovasco pomeridiano sulle zone montuose.

Infine domenica 11 maggio al nord sole prevalente al mattino con pochi addensamenti a nord-ovest, nel pomeriggio formazione di qualche temporale su Alpi, Prealpi e Appennino e, a fine giornata, anche nelle zone di pianura tra medio alto Piemonte e medio alta Lombardia. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche isolato temporale lungo la dorsale appenninica. Anche al sud soleggiato al mattino, ma tra pomeriggio e sera le nubi aumenteranno sulle isole maggiori con qualche piovasco o temporale, poche nubi altrove.

Cliccando sulla seguente immagine puoi consultare il calendario con le previsioni del traffico per la primavera 2025 predisposto da Viabilità Italia, l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale.

TRAFFICO 9, 10 E 11 MAGGIO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il weekend del 9, 10 e 11 maggio 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

domenica 11 maggio 2025: dalle 9:00 alle 22:00.

TRAFFICO 9, 10 E 11 MAGGIO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 9, 10 e 11 maggio 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas), oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che dal 15 aprile è cessato l’obbligo di circolare con pneumatici invernali nelle strade e autostrade ove era vigente la relativa ordinanza. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada devi pertanto provvedere, entro il 15 maggio, alla loro sostituzione, salvo il caso in cui il codice di velocità, riferito agli pneumatici invernali in uso, sia uguale o superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione per le gomme estive.

Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: