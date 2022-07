Recensione Avviatore Batteria auto Hulkman Alpha 85s

Caratteristiche, funzionamento e prezzo nella recensione dell’avviatore batteria auto di emergenza Hulkman Alpha 85s: perché comprarlo?

L’avviatore batteria auto è senza timore di smentita uno degli accessori più utili da avere a bordo. E il fatto che la batteria 12V scarica sia una delle cause di panne più frequenti anche con le auto elettrifiche è la conferma che l’acquisto di un avviatore di emergenza per batteria auto di qualità è un investimento che fa risparmiare tempo e soldi a qualsiasi conducente. Ma quanto deve essere abbastanza potente un avviatore di emergenza per poterlo sfruttare al massimo tutti i giorni e non solo per l’auto in panne con la batteria scarica? Ne parliamo in questo articolo con un focus sull’Avviatore Hulkman Alpha 85S per batterie 12 V.

AVVIATORI BATTERIA AUTO HULKMAN PROGETTATI PER CONDIZIONI ESTREME

Se vi salta in testa l’idea di comprare un avviatore batteria auto di emergenza vi accorgerete subito di quanto sia difficile scegliere tra una miriade di prodotti tutti simili tra loro e dalle promesse allettanti. Molti non si scostano molto dall’essere dei powerbank “pompati” con due pinze collegate e dei cavi di improbabile capacità a resistere a picchi di corrente alti. Questa premessa ci permette di introdurre il brand di avviatori batteria auto Hulkman, progettati negli USA e prodotti in Cina per rispondere alle esigenze operative di un’ampia gamma di utenti: dall’autoriparatore chiamato a soccorrere un cliente (Hulkman Alpha 100) fino alle applicazioni consumer Hulkman Alpha 85s (prezzo indicativo online 172 euro), il top della gamma di cui parleremo in questo articolo e le altre taglie più piccole, Hulkman Alpha 85 (prezzo indicativo 130 euro) e Hulkman Alpha 65 (prezzo indicativo 100 euro) per i veicoli meno performanti. Prima di parlarvi delle caratteristiche tecniche ecco cosa vi arriva a casa.

CONTENUTO DEL KIT AVVIATORE BATTERIA AUTO HULKMAN ALPHA 85S

Come detto ci sono molti avviatori batteria auto sul mercato anche a prezzi da brico. Ma acquistare uno strumento che per componentistica e design deriva direttamente dalla linea professionale ripaga qualsiasi investimento nel momento in cui ne avrete bisogno. L’avviatore Hulkman Alpah 85s mostra già dall’unboxing che la solidità costruttiva è qualcosa di cui non sentirete mai la mancanza. La scatola infatti contiene:

– una valigetta rigida antiurti a più scomparti, dove sono custoditi ordinatamente l’avviatore e i suoi accessori;

– l’avviatore batteria auto Hulkman Alpha 85s;

– caricatore da rete (ricarica da 3,8 A – 16,8 V e 2 A – 5V);

– una coppia di robuste pinze (rossa e nera) con collegamento Plug&play stagno all’avviatore;

– adattatore 12 V per alimentare accessori con presa accendisigari come il compressore aria 12V o l’aspirapolvere, senza scaricare la batteria.

PERCHÉ COMPRARE L’AVVIATORE BATTERIA AUTO HULKMAN

Perché comprare l’avviatore Hulkman Alpha 85s? Come abbiamo spiegato già nella guida su come scegliere un avviatore d’emergenza o “Jump Starter”, è sempre meglio preferire una “taglia” che non sia adatta solo al proprio veicolo. Un avviatore batteria auto ben progettato ha infatti molteplici funzioni e può adattarsi agli usi più trasversali: dal giardinaggio alla barca e nelle applicazioni per il tempo libero più varie. E’ chiaro che la prima funzione per cui lo si sceglie è ridare una scossa alle batterie auto scariche, magari anche più volte prima di doverlo ricaricare. In questo l’Hulkman Alpha 85s ha credenziali da vendere:

– consigliato per motori benzina fino a 8.500 cc e diesel fino a 6000 cc di cilindrata;

– corrente di picco fino a 2000 A;

– capacità di 20 Ah, per una riserva di energia che promette di effettuare fino a 7 avviamenti consecutivi e caricare fino a 60 volte uno smartphone (iPhone 12);

La peggiore situazione in cui non vorreste trovarvi con l’auto in panne è non riuscire a ripartire perché l’avviatore è scarico. Non credete? Ecco perché l’avviatore batteria auto Hulkman Alpha 85s ha un display da 3,3 pollici a LED che mostra il livello di carica della batteria premendo il tasto “LED” e altre info di stato. Se è scarico torna operativo già dopo 5 minuti di ricarica e si ricarica fino al 100% in 90 minuti. Dopodiché potete sistemarlo nel bagagliaio senza necessità di fare manutenzione o ricarica (consigliata ogni 3 mesi per allungarne la durata, ma è pronto all’uso fino a 18 mesi grazie a un sistema di bassa autoscarica).

COME FUNZIONA L’AVVIATORE HULKMAN ALPHA 85S

Quando l’auto è in panne con la batteria scarica, l’ultima cosa di cui ha bisogno il conducente è dover dedicare tempo a rileggere manuali di istruzioni e procedure da seguire. Anche in questo senso Hulkman ha progettato un avviatore batteria auto d’emergenza ready to use che prevede pochi passaggi, mostrati anche come pittogrammi sul retro dell’avviatore:

– premere il tasto di accensione;

– collegare le pinze all’avviatore;

– collegare le pinze ai morsetti della batteria scarica;

– il display mostra la scritta Ready;

– avviare l’auto in panne.

Se la batteria dell’auto è scarica perché congelata non preoccupatevi: l’avviatore Hulkman Alpha 85s può funzionare anche nella neve, e sotto la pioggia fino a -40 °C perché dotato di protezione IP65 e preriscaldamento intelligente della batteria. In caso di panne o emergenza meccanica in condizioni di poca luce l’avviatore Hulkman diventa anche una potente torcia LED a luce fissa o lampeggiante e un segnalatore di posizione a luce rossa lampeggiante per avvertire gli altri veicoli in arrivo.