Raschietto ghiaccio vs Spray: i migliori prodotti per l’auto

L’uso del raschietto per rimuovere il ghiaccio dal parabrezza e dai finestrini auto è ritenuto un lavoro scomodo e faticoso rispetto agli spray deghiaccianti. In realtà ci sono pro e contro di entrambi i metodi spesso sottovalutati e le brutte esperienze con i raschietti ghiaccio per auto sono solo la conseguenza di un acquisto economico o un uso errato. Nei prossimi paragrafi vi daremo i nostri consigli sull’acquisto dei raschietti migliori nei test e dove poterli acquistare.

PERCHÉ USARE IL RASCHIETTO GHIACCIO PER VETRI AUTO

I raschietti ghiaccio per auto migliori hanno caratteristiche che inevitabilmente impattano sul prezzo, ma non sempre un buon raschietto per rimuovere il ghiaccio è più costoso. Il prezzo basso di un raschietto ghiaccio economico invece è quasi sempre il preludio di un attrezzo poco efficace nel momento del bisogno. Innanzitutto bisogna considerare quali sono i vantaggi dei raschietti per ghiaccio rispetto all’uso dei prodotti deghiaccianti/scongelanti per vetri:

rimuovono efficacemente il ghiaccio dal vetro, senza rischio di ricongelamento che costringe a fermarsi poco dopo la partenza come con i deghiaccianti per auto;

I MIGLIORI RASCHIETTI VETRI AUTO PER RIMUOVERE IL GHIACCIO

Per aiutarvi in un’esperienza di acquisto più facile abbiamo individuato i prodotti che hanno superato meglio il test di Autobild di cui parliamo in questo articolo. Potete tranquillamente trovarne molti altri nella categoria di raschietti e spazzole ghiaccio su eBay. Per essere sicuri di acquistare un prodotto davvero utile nel momento del bisogno, dai test condotti in Germania, i migliori raschietti ghiaccio sono:

Raschietto ghiaccio vetri auto Heyner Snowstar – eBay;

Raschietto ghiaccio vetri auto Petex – eBay;

Raschietto ghiaccio vetri auto Auprotec – eBay;

Raschietto ghiaccio vetri auto Michelin – eBay;

Raschietto ghiaccio vetri auto Kungs Star-IS – eBay;

SPRAY DEGHIACCIANTE PER SCONGELARE I VETRI AUTO

L’alternativa ad usare il raschietto per ghiaccio sul parabrezza è come detto uno spray deghiacciante a base di alcol e altre sostanze che favoriscono lo scioglimento della brina sui vetri. La maggior parte degli spray per scongelare il parabrezza, la serratura e gli sportelli hanno una formulazione molto simile e sono ugualmente efficaci. Poiché la loro efficacia dipende molto dallo spessore dello strato di ghiaccio, potrebbe essere necessario utilizzarli più volte in pochi minuti e i motivi sono semplici:

a temperature molto basse, l’acqua disciolta dalla componente alcolica dello spray torna in poco tempo a solidificarsi ;

disciolta dalla componente alcolica dello spray ; l’acqua nebulizzata dal lavavetri, se non è un liquido specifico per temperature molto basse, contribuisce a peggiorare la situazione;

per ghiaccio spesso è necessario usare prodotti deghiaccianti in schiuma.

Per questo motivo, se proprio volete evitare il raschietto per ghiaccio, investite nella vostra sicurezza di guida acquistando prodotti di brand specializzati. Ecco di seguito alcuni esempi di prodotti nella categoria antighiaccio e decongelanti su eBay:

Sonax sbrinatore deghiacciante per auto spray – eBay;

Lampa deghiacciante spray per vetri auto – eBay;

Arexons Deghiacciante spray vetri auto – eBay;

Rhutten Spray Auto Antighiaccio per vetri – eBay.