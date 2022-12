Raschietto auto per ghiaccio: 5 su 11 fanno cilecca nel test Autobild

La rivista tedesca ha messo alla prova 11 raschietti nel test per rimuovere il ghiaccio dai vetri auto: ecco la classifica con pro e contro

Il raschietto auto per ghiaccio si rivela indispensabile quando il sistema di sbrinamento del parabrezza sarebbe troppo lento e si preferisce evitare la dispersione nell’ambiente di prodotti chimici deghiaccianti. La verità è che molti automobilisti abbandonano l’idea di rimuovere il ghiaccio dai vetri auto con un raschietto, per il timore di provocare graffi, ferirsi o congelarsi le mani. Sono le principali conseguenze dell’uso di un raschietto auto inadeguato, come molti in commercio. La rivista tedesca Autobild ha messo alla prova 11 raschietti per ghiaccio, assegnano un punteggio insufficiente a 5 prodotti sconsigliati. Ecco i dettagli delle prove.

IL TEST AUTOBILD DEI RASCHIETTI AUTO PER GHIACCIO

La comparativa Autobild è stata realizzata con l’organizzazione di test KÜS. Una caratteristica determinante osservata nel test assieme alla capacità di rimuovere lo strato di ghiaccio dai vetri è anche quella di non provocare graffi. Il rischio aumenta quando l’azione del raschietto avviene su vetri non perfettamente puliti, dove la polvere attaccata prima della formazione del ghiaccio diventa abrasiva. Il test è stato condotto su diversi vetri auto anteriori e posteriori raffreddati a -21 °C e poi cosparsi di acqua per formare uno strato sottile o spesso di ghiaccio. Nelle varie prove sono stati utilizzati sia vetri precedentemente puliti, sia vetri sporchi, entrambi sottoposti all’azione di tutti i prodotti in prova.

RASCHIETTI AUTO PER GHIACCIO: COME DEVONO ESSERE

Il test raschietti auto per ghiaccio ha dimostrato ancora una volta che esistono prodotti inadeguati alla funzione e che per le loro caratteristiche aumentano la probabilità di causare graffi sui vetri. Tra i prodotti sottoposti alla prova ci sono anche i raschietti per ghiaccio elettrici, ma è l’azione manuale la situazione in cui almeno 5 raschietti su 11 sono sconsigliati. Il pericolo dei graffi secondo gli esperti di Autobild deriva essenzialmente da questi fattori su cui andrebbe la massima attenzione:

– qualità dei materiali con cui è realizzata la lama del raschietto per ghiaccio;

– pressione esercitata durante l’uso del raschietto, aumenta inavvertitamente se diminuisce l’efficacia valutata dall’utente, che credere di doversi impegnare di più per riuscire nell’intento;

– angolo di inclinazione della lama rispetto alla superficie del vetro.

CLASSIFICA E RISULTATI TEST MIGLIORI RASCHIETTI AUTO PER GHIACCIO

Il test di Autobild ha rivelato clamorosi fallimenti, sia tra i raschietti auto tradizionali, sia tra quelli elettrici, per inefficacia e cedimenti strutturali. I casi più eclatanti, tra i raschietti per ghiaccio sconsigliati sono:

– il raschietto per ghiaccio con guanto Glart, che si è rotto in due durante i test;

– Kärcher EDI 4, declassato per il rischio di lasciare graffi sui vetri sporchi con la sua spazzola di gomma rotativa;

– Lescars e Good+Gdgets risultano poco efficaci nella rimozione del ghiaccio;

Tra i migliori raschietti auto per ghiaccio testati da Autobild ci sono quelli più semplici nella concezione e nelle caratteristiche:

– Heyner Snowstar M Pro, primo classificato, si rivela più efficace contro lo strato spesso e sottile di ghiaccio e adatto anche a veicoli di maggiori dimensioni;

– Raschietto per ghiaccio Petex, risulta meno efficace solo se lo strato di ghiaccio è più spesso e in presenza di vetri sporchi può provocare graffi;

– Auprotec, l’unico raschietto per ghiaccio con lama in ottone, che però rischia di creare danni con l’abrasione del metallo. Recupera in maneggevolezza nelle varie prove;

– Kungs e Michelin, risultano efficaci contro il ghiaccio sottile, ma non convincenti contro il ghiaccio spesso.

Come già anticipato in apertura, per prevenire la formazione del ghiaccio quando si parcheggia in strada è fondamentale la pulizia del vetro. Ecco i consigli degli esperti:

– “per evitare i graffi del raschietto, rimuovere lo sporco dai vetri la sera prima, perché i vetri puliti si ghiacciano meno. Basta azionare il tergicristallo prima di parcheggiare”;

– “l’uso della coperta termica sul parabrezza aiuta a prevenire il congelamento anche se si parcheggia per strada”;

– “se si parcheggia l’auto con la parte anteriore verso un muro, si riduce il rischio di vetri ghiacciati”.