Le migliori auto connesse del 2020: il test per marca e modello

Scegliere l’auto nuova che si connette al cellulare: ecco i pro e i contro delle migliori auto connesse del 2020 a confronto

Come dev’essere un’auto connessa per potersi definire un buon acquisto? Ecco le migliori auto connesse del 2020 con pro e contro. Un test inedito per marca e modello che mette a confronto le caratteristiche che non devono mancare con le valutazioni di 10 auto nuove.

LE MIGLIORI AUTO CONNESSE DEL 2020 A CONFRONTO

Si fa presto a chiamarla auto connessa, ma in realtà le tecnologie di connettività sulle auto nuove del 2020 sono molto diverse tra loro. Quali sono le funzioni davvero utili di un’auto connessa? E’ sufficiente collegare l’auto allo smartphone per chiamarla auto connessa? Ma soprattutto quanto sono facili e sicure da usare le auto connesse? L’ADAC ha messo a confronto marche e modelli diversi per eleggere le migliori auto connesse del 2020. Una comparativa che aiuta anche a capire come sta cambiando la tecnologia di bordo delle auto nuove e scegliere l’auto nuova che si adatta di più alle proprie esigenze. Per il test comparativo l’ADAC ha messo a confronto 10 auto connesse da 24 mila a 49 mila euro di brand tedeschi, francesi, USA e asiatici. Se si vuole comprare la migliore auto connessa del 2020, il prezzo è caro ma adeguato alle chicche hi-tech con i pacchetti aggiuntivi. Salta subito all’occhio che Tesla non è tra le auto valutate, pur essendo precursore degli aggiornamenti Over The Air e simbolo di connettività per antonomasia. Clicca l’immagine qui sotto per vedere la classifica per marca e modello a tutta larghezza e leggi le valutazioni in dettaglio subito dopo.

1.BMW M 135I XDRIVE

La BMW M 135i xDrive è secondo l’ADAC la migliore auto connessa del 2020. E’ in testa alla classifica non solo per il prezzo dell’allestimento più alto (48.900 euro) ma anche per la migliore connettività che si paga a parte (3650 euro). Il punteggio migliore lo ottiene nella prova di navigazione, ma secondo i giudici tedeschi bisogna scavare a fondo per cercare i servizi digitali, un limite comune anche ad altre auto premium connesse.

– Infotainment: Live Cockpit Professional

– Giudizio: Ottimo

– Prezzo auto: 48900 euro

– Prezzo optional connettività: 3650 euro

Pro:

– Due grandi display HD, più Headup Display;

– Brilla per funzionamento;

– Controllo a gesti (a pagamento);

– App Smartphone completa.

Contro:

– Servizi digitali non proprio a portata di mano;

– Prezzo del pacchetto Business Package Professional, DAB+ e Gesture Control.

2.MERCEDES BENZ A250E PROGRESSIVE

La Mercedes Classe A250e Progressive si piazza seconda tra le migliori auto connesse del 2020. Al centro della connettività c’è l’interfaccia MBUX con assistente vocale di guida. La migliore valutazione che impressiona l’ADAC è per la navigazione satellitare con realtà aumentata che mostra la strada ripresa dalla telecamera al posto della semplice mappa. Se non si utilizzano i comandi vocali però la navigazione nei menù risulta macchinosa tramite i pad sul volante immersi tra altri pulsanti.

– Infotainment: MBUX

– Giudizio: Buono

– Prezzo auto: 38544 euro

– Prezzo optional connettività: 3612 euro

Pro:

– Comandi vocali efficaci;

– Navigazione con realtà aumentata;

– Servizi digitali prenotabili dall’auto;

– Possibilità di prenotare Car Sharing tramite App.

Contro:

– Radio digitale DAB+ a pagamento;

– Richiede allenamento nell’utilizzo senza distrazioni;

– Il sistema MBUX offre solo prese USB-C per collegarsi.

3.AUDI Q3 SPORTBACK 35 TDI QUATTRO S TRONIC

L’Audi Q3 Sportback 35 TDI quattro S tronic è la terza migliore auto connessa del 2020 secondo l’ADAC che annovera l’ottima grafica dei display ma manca un Headup Display per limitare le distrazioni. In compenso ci sono i comandi vocali (migliorabili) e il controllo tramite App, ma con funzioni limitate che non comprendono il controllo del climatizzatore a distanza.

– Infotainment: MMI Plus

– Giudizio: Discreto

– Prezzo auto: 42200 euro

– Prezzo optional connettività: 4175 euro

Pro:

– Display di navigazione;

– Slot SIM;

– Riconoscimento della scrittura a mano su un ampio display touch.

Contro:

– Comandi vocali limitati;

– Headup Display assente;

– Radio digitale DAB+ a pagamento.

4.VOLKSWAGEN GOLF VIII STYLE

Tra le 10 migliori auto connesse del 2020 la Volkswagen Golf VIII è quarta nella classifica ADAC ma è la prima della Top10 ad anticipare la connettività C2X (Vehicle-to-Everything). La migliore valutazione dei tedeschi sulla connettività della nuova Golf è per navigazione e comandi vocali: l’auto riesce a distinguere se provengono dal conducente o dal passeggero. Tuttavia se da un lato la Volkswagen Golf VIII anticipa il futuro delle auto connesse (tra loro), dall’altro sembra carente su alcuni contenuti (vedi contro).

– Infotainment: Innovision Cockpit Discover Pro

– Giudizio: Discreto

– Prezzo auto: 35065 euro

– Prezzo optional connettività: 2445 euro

Pro:

– Comandi vocali;

– Notifiche via App;

– Display riconfigurabile;

– L’utente può accedere al suo profilo con WeConnect anche da altre auto, esempio prese a noleggio;

– Tecnologia con avvisi C2X di serie.

Contro:

– Solo connessioni USB-C;

– La navigazione solo con display 3D, manca vista satellitare;

– Il controllo a gesti funziona solo per modificare le visualizzazioni nel menu;

– DAB+ a pagamento;

– Le destinazioni di navigazione non si possono inviare tramite l’app;

– L’infotainment richiede allenamento.

5.HYUNDAI IONIQ PLUG-IN PREMIUM

La Hyundai Ioniq Plug-In Premium è a metà della top10 migliori auto connesse del 2020 con contenuti di serie. L’app Bluelink offre molte funzioni di controllo remoto dell’auto e la radio digitale DAB+ (a pagamento su altre), qui è di serie. L’ADAC però segnala la mancanza di un Headup Display per prevenire distrazioni alla guida.

– Giudizio: Discreto

– Infotainment: Bluelink

– Prezzo auto: 38800 euro

– Prezzo optional connettività: di serie

Pro:

– L’app offre numerose funzioni ;

– Il controllo vocale funziona bene;

– DAB+ di serie.

Contro:

– Nessun servizio di streaming o web radio disponibile;

– Manca l’Headup Display.

6.FORD FOCUS TITANIUM

La Ford Focus Titanium convince più per la navigazione satellitare che per le funzioni di connettività. Tra le caratteristiche migliorabili ci sono l’app, i display e la fruibilità dei comandi vocali.

– Infotainment: Sync 3 con collegamento all’app

– Giudizio: Sufficiente

– Prezzo auto: 27300 euro

– Prezzo optional connettività: 825 euro

Pro:

– Guida a destinazione con Live Traffic Onboard;

– Gli aggiornamenti possono essere caricati tramite WLAN e non esclusivamente tramite la connessione dell’auto;

– DAB + di serie.

Contro:

– Display piccolo;

– Menu principale non personalizzabile;

– Comandi vocali limitati;

– L’app si blocca e ha funzioni limitate.

7.PEUGEOT 2008 GT

Delle migliori auto connesse 2020, la Peugeot 2008 GT è quella con il più economico pacchetto di connettività aggiuntivo. Nonostante il display da circa 10 pollici al centro della plancia, l’iCockpit dietro al volante ha un aspetto moderno e 3D di gran lunga superiore. A parte questo ci sono altri motivi per cui la connettività Peugeot non ha convinto l’ADAC.

– Infotainment: sistema di navigazione 3D NAC 10

– Giudizio: Sufficiente

– Prezzo auto: 33900 euro

– Prezzo optional connettività: 150 euro

Pro:

– I-Cockpit 3D moderno;

– Connettività tramite app facile;

– DAB + di serie.

Contro:

– Rischio di distrazione;

– Menu principale non personalizzabile;

– La navigazione migliorabile;

– Funzioni limitate dell’app.

8.RENAULT CAPTUR INTENS

La Renault Captur Intens è l’unica tra le migliori auto connesse ad avere un display verticale con controlli touch, al volante e vocali. Non basta però a portarla nella parte alta della Top10 delle auto connesse. Offre varie modalità di trasferimento dati sull’auto, inclusa l’app che però risulta essere limitata. La navigazione si basa sulle informazioni live sul traffico ma la visualizzazione è migliorabile secondo l’ADAC.

– Infotainment: Easy Link 9.3

– Giudizio: Sufficiente

– Prezzo auto: 24950 euro

– Prezzo optional connettività: 800 euro

Pro:

– Facile da usare;

– Opzioni di personalizzazione;

Contro:

– DAB+ a pagamento;

– Visualizzazione della mappa migliorabile;

– Funzioni limitate dell’app.

9.OPEL ASTRA SPORTS TOURER ELEGANCE

L’Opel Astra Sports Tourer Elegance non esalta il giudizio dell’ADAC sulla connettività. Dalla sua ha il vantaggio che richiede poco allenamento, ma molti punti migliorabili rispetto alle migliori auto connesse.

– Infotainment: Multimedia Navi Pro

– Giudizio: Sufficiente

– Prezzo auto: 27480 euro

– Prezzo optional connettività: 1440 euro

Pro:

– Facile da usare;

Contro:

– Piccolo display;

– Menu principale non personalizzabile;

– Display di navigazione semplice;

– Servizi Live solo con connessione dati;

– Nessuna funzione di rete disponibile in auto;

– Funzioni limitate dell’app;

– DAB+ a pagamento.

10.TOYOTA COROLLA LOUNGE TOURING SPORTS HYBRID

La Toyota Corolla Lounge Touring Sports Hybrid è in ultima posizione tra le 10 migliori auto connesse del 2020 secondo l’ADAC. Il sistema di connettività è ben strutturato e ha varie modalità di controllo: touch, comandi vocali, comandi al volante e pulsanti funzione. Questi ultimi però anziché semplificare l’utilizzo richiedono manovre precise poiché sono piuttosto piccoli. A limitare il rischio di distrazioni ci pensa un Headup Display, mentre il display centrale è appena adeguato per dimensioni. L’App è disponibile ma con funzioni limitate.

– Infotainment: Touch & Go Plus

– Giudizio: Sufficiente

– Prezzo auto: 36090 euro

– Prezzo optional connettività: 890 euro

Pro:

– Facile da usare;

– DAB+ di serie.

Contro:

– Menu principale non personalizzabile;

– Piccoli tasti funzione accanto al display;

– Servizi Live solo con connessione dati;

– Funzioni limitate dell’app.