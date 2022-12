Le auto migliori e quelle peggiori nei test ADAC 2022

ADAC fa il punto sul 2022 andando ad evidenziare le migliori auto e le peggiori auto arrivate sul mercato negli ultimi 12 mesi

Non tutte le auto sono uguali e alcuni modelli risultano essere migliori di altri. I criteri di valutazione sono numerosi e non è semplice individuare quali sono state le migliori auto del 2022, anno in cui sono arrivati sul mercato svariati modelli, in tutti i segmenti di mercato, e si è registrata una sostanziale crescita del numero di auto elettriche in commercio. A fornire un’indicazione precisa in merito a quelli che sono le migliori auto sul mercato ci pensa l’ADAC Autotest che prevede l’analisi di oltre 300 parametri per dare un giudizio globale sulla qualità effettiva dei veicoli. ADAC (acronimo di Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) è il più grande club automobilistico d’Europa ed ha sede a Monaco di Baviera. Nel solo 2022, come conferma un recente report, l’ADAC Autotest ha coinvolto un totale di 95 modelli appena arrivati sul mercato. Buona parte dei modelli testati ha ottenuto un risultato positivo. Vediamo, quindi, quali sono state le auto migliori del 2022 oltre che le peggiori auto del 2022 secondo l’ADAC Autotest.

UN 2022 INTENSO PER ADAC: QUASI 100 MODELLI TESTATI PER TROVARE IL MIGLIORE

Per individuare le migliori auto del 2022, come conferma un report pubblicato in queste ore, ADAC ha testato ben 95 auto, andando ad analizzare nel dettaglio tutte le principali novità del mercato, considerando auto ICE, ibride ed elettriche. In totale, infatti, ADAC ha testato:

– 37 auto benzina

– 15 auto diesel

– 15 auto ibride

– 2 auto GPL

– 26 auto elettriche

I risultati dei test ADAC confermano l’elevata qualità dei nuovi modelli in arrivo sul mercato. Su 95 auto testate, infatti, ben 76 veicoli hanno ricevuto un giudizio positivo, totalizzando fino a 2,5 punti (nel test ADAC, un punteggio più è basso e più è considerato positivo). Solo 19 auto, quindi, hanno ottenuto una valutazione sufficiente oppure scarsa. Da notare che nel corso del 2022 è stato anche superato il punteggio record della BMW iX3 che, nel 2021, totalizzò 1,7 punti facendo registrare il giudizio migliore nella storia dei test, almeno fino a quest’anno. Secondo ADAC, come evidenziato in un report della scorsa estate, la qualità delle nuove auto sta peggiorando, almeno per quanto riguarda materiali e costruzione.

LE AUTO MIGLIORI DEL 2022 SECONDO ADAC: PREMIATE BMW E MERCEDES

Secondo i dati emersi dai test ADAC, le auto migliori del 2022 sono due modelli dall’elevato carattere premium oltre che completamente a zero emissioni. Si tratta di:

– Mercedes EQS in versione EQS 450+

– BMW iX in versione iX xDrive50

Per entrambe le vetture (elettriche) è arrivato un risultato straordinario. Sia la Mercedes EQS che la BMW iX hanno totalizzato, infatti, un punteggio di 1,6 facendo registrare un nuovo record nell’ADAC Autotest e superando, quindi, il precedente primato che, come sottolineato in precedenza, appartenenza alla BMW iX3.

LE MIGLIORI AUTO CHE COMPLETANO LA TOP 10 DEI TEST ADAC

Tra i modelli testati da ADAC si registrano diverse vetture in grado di ottenere risultati molto positivi. Nella Top 10 delle migliori auto del 2022 stilata da ADAC, infatti, troviamo tutti modelli che hanno ottenuto un giudizio positivo con un punteggio inferiore a 2 punti. Da segnalare, inoltre, che la Top 10 è quasi monopolizzata dalle auto elettriche che occupano 9 delle prime 10 posizioni, lasciando una sola posizione alle auto ICE (una vettura diesel firmata Mercedes. Da notare, però, che nelle scorse settimane ADAC ha lanciato l’allarme in merito ai più frequenti probelmi di freni per le elettriche rispetto alle auto ICE. Fuori dalla Top 10 troviamo le prime ibride, come la Honda Civic all’undicesimo posto. Nessun’auto benzina, invece, è riuscita a scendere al di sotto dei 2 punti. Ecco i modelli che completano la Top 10 (dalla terza alla decima posizione) dei test ADAC 2022:

– Mercedes EQE 350 con un punteggio di 1,7

– Skoda Enyaq Coupé RS Iv con un punteggio di 1,7

– BMW i4 eDrive40 con un punteggio di 1,8

– Mercedes Classe C in versione C 300 d T-Modell 9G-Tronic con un punteggio di 1,8 (è l’unica auto non elettrica della Top 10)

– Porsche Taycan Sport Turismo GTS con un punteggio di 1,8

– Volvo C40 Recharge Pure Electric Single Motor con un punteggio di 1,8

– Volkswagen ID.5 Pro Performance con un punteggio di 1,8

– Audi Q4 Sportback 40 e-tron con un punteggio di 1,9

LE PEGGIORI AUTO DEL 2022 SECONDO I TEST ADAC

I test ADAC 2022 si chiudono senza insufficienze tra i quasi 100 modelli testati. Alcune vetture, però, ottengono una sufficienza risicata con un punteggio ben lontano dalla Top 10. In questo caso, nella Top 5 dei modelli peggiori secondo ADAC troviamo vetture benzina, GPL ed anche una vettura elettrica. Questi modelli sono accomunati da prezzo molto contenuto. Il 2022 conferma, quindi, come acquistare un’auto economica significhi accettare evidenti compromessi sulla qualità. Ecco le cinque auto peggiori dei test:

– Mitsubishi Space Star 1.2 (benzina) con un punteggio di 4,1

– Dacia Spring (elettrico) con un punteggio di 4,1

– Dacia Duster TCe 150 4WD (benzina) con un punteggio di 4,1

– Toyota Aygo X 1.0 (benzina) con un punteggio di 3,1

– Dacia Sandero TCe 100 ECO-G (GPL) con un punteggio di 2,9