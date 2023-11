Infotainment Auto: 7 sistemi a confronto lontani dalla perfezione

Oggi è davvero difficile acquistare un’auto nuova senza un display e un sistema infotainment con funzioni di connettività. Sempre meno controlli fisici e pulsanti lasciano il posto a comandi vocali, controlli a sfioramento e funzioni attivabili esclusivamente tramite touch screen. Tuttavia, una recente indagine JD Power sulla qualità delle auto nuove, afferma che i problemi all’infotainment sono uno dei maggiori motivi di insoddisfazione dei clienti USA. La rivista tedesca Autozeitung ha messo a confronto 7 Infotainment di auto connesse, per vedere quali sono i progressi della tecnologia e ha fatto delle prevedibili scoperte: le promesse dei Costruttori non sempre si concretizzano in una migliore user experience. Ecco i dettagli del test.

7 SISTEMI INFOTAINMENT PREMIUM NEL TEST DI AUTOZEITUNG

Autozeitung, ha messo alla prova 7 auto di alta gamma dotate di funzioni di connettività, comandi vocali, controlli gestuali, controller a sfioramento e quant’altro. Come abbiamo scoperto in una delle indagini del terzo Report Aftermarket di SicurAUTO.it Auto Connesse ed Elettriche: le opportunità di oggi e domani, molte funzioni avanzate delle auto moderne, sono vincolate ad abbonamenti con costi molto variabili. Le auto valutate dal magazine tedesco sono, in ordine alfabetico:

QUALI ASPETTI SONO PIU’ IMPORTANTI NEI SISTEMI INFOTAINMENT

Il test ha analizzato l’efficacia dei comandi touch, vocali e gestuali, oltre a valutare la praticità di volante, climatizzatore e rappresentazione delle informazioni. I colleghi tedeschi si sono focalizzati su aspetti cruciali come:

la facilità di navigazione nei menu

nei menu l’ ergonomia dei pulsanti

dei pulsanti la praticità dei comandi

L’obiettivo di ogni Costruttore dovrebbe essere sempre quello di garantire che l’utilizzo dell’infotainment non diventi uno stress aggiuntivo, assicurare sempre la sicurezza e l’attenzione del conducente sulla strada.

RISULTATI TEST SISTEMI INFOTAINMENT DI AUTOZEITUNG

Il test dei sistemi infotainment ha provato a stabilire quale Casa automobilistica stia guidando l’innovazione in questo campo. I risultati però dimostrano che nessun sistema è perfetto e pro e contro di bilanciano per ogni Brand con i commenti di Autozeitung.

Audi A4

Pro: “Display piacevolmente analogici, navigazione semplice nel menu e ci sono veri e propri interruttori per le funzioni importanti”

"Display piacevolmente analogici, navigazione semplice nel menu e ci sono veri e propri interruttori per le funzioni importanti"
Contro: "L'assenza di controller e la scarsa comprensione della lingua rendono difficile l'utilizzo durante la guida"

BMW Serie 7

Pro: “Diverse opzioni operative, elaborazione molto veloce , visualizzazione attraente delle funzioni”

"Diverse opzioni operative, elaborazione molto veloce, visualizzazione attraente delle funzioni"
Contro: "La plancia sembra ordinata, ma gli interruttori mancano di feedback"

Mercedes Classe C

Pro: “Funzioni chiaramente strutturate e display di grandi dimensioni aiutano, l’ eccellente controllo vocale riceve punti per il dialogo uomo-macchina”

"Funzioni chiaramente strutturate e display di grandi dimensioni aiutano, l'eccellente controllo vocale riceve punti per il dialogo uomo-macchina"
Contro: "I pulsanti capacitivi per gli specchietti e sul volante rendono l'operazione più difficile e la risoluzione del display centrale potrebbe essere maggiore"

Ora Funky Cat

Pro: “La complessa comprensione del linguaggio è bilanciata da un design della plancia piacevolmente semplice ”

"La complessa comprensione del linguaggio è bilanciata da un design della plancia piacevolmente semplice"
Contro: "Elevata suscettibilità agli errori, navigazione complicata nei menu e scarsa leggibilità"

Renault Austral

Pro: “Molti pulsanti semplificano le operazioni, tempi di elaborazione fissi e buone rappresentazioni ”

"Molti pulsanti semplificano le operazioni, tempi di elaborazione fissi e buone rappresentazioni"
Contro: "L'Assistente Google comprende quasi tutti i comandi, ma l'Austral può implementarne solo alcuni"

Tesla Model 3

Pro: “Il sistema funziona in modo estremamente veloce , soluzioni innovative facilitano la comprensione, alta risoluzione del display”

"Il sistema funziona in modo estremamente veloce, soluzioni innovative facilitano la comprensione, alta risoluzione del display"
Contro: "A causa delle visualizzazioni e dei menu complessi e dell'enorme riduzione degli interruttori, l'operazione non è sufficientemente mirata al conducente"

