Auto nuove: 63% in meno di difetti nel 1° anno. La classifica 2023

Le auto nuove più affidabili sono asiatiche: quest’anno Lexus è in testa alla classifica 2023 di JD Power. L’indagine condotta tra gli automoblisti americani, rivela che sono diminuiti notevolmente i reclami per parti difettose durante il primo anno di utilizzo. Ecco tutti i dati in dettaglio la classifica di affidabilità per Brand.

L’INDAGINE JD POWER SULL’AFFIDABILITA’ DELLE AUTO 2023

L’indagine JD Power 2023 US Vehicle Dependability Study rivela che le auto più recenti hanno una media di difetti di 186 problemi per 100 veicoli venduti (PP100), un miglioramento di 6 PP100 rispetto al 2022. Il risultato inaspettato vede i proprietari delle auto di massa (182 PP100 – 8 PP100 in meno rispetto a un anno fa), lamentarsi per meno problemi rispetto ai proprietari delle auto premium (205 PP100). “È tipico dell’industria automobilistica implementare concetti e funzionalità inserendoli prima nei veicoli premium”, ha affermato Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso JD Power.

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI E LE AUTO PIU’ AFFIDABILI DEL 2023

Lo studio sull’affidabilità delle auto nuove 2023 vendute negli USA si basa sulle risposte di 30.062 proprietari di veicoli MY 2020 dopo tre anni di proprietà. Le domande riguardano 184 aree specifiche in nove principali categorie: climatizzatore; assistenza alla guida; esperienza di guida; esterni; caratteristiche/comandi/visualizzazioni; infotainment; interni; propulsore; sedili. Prima di vedere nel dettaglio quali sono i Brand di Auto più affidabili 2023, ecco i risultati in sintesi:

sistemi infotainment continuano ad essere i più problematici, con una media di 49,9 PP100, quasi il doppio dei problemi rispetto alla categoria successiva;

continuano ad essere i più problematici, con una media di 49,9 PP100, quasi il doppio dei problemi rispetto alla categoria successiva; quasi due terzi ( 63% ) dei veicoli hanno richiesto meno sostituzioni di componenti negli ultimi 12 mesi;

) dei hanno richiesto negli ultimi 12 mesi; Toyota C-HR e Lexus RX sono i modelli di auto più affidabili con il punteggio migliore nello studio: 111 PP100;

sono i modelli di auto con il punteggio migliore nello studio: 111 PP100; i Brand Auto che sono migliorati di più rispetto all’anno scorso sono Ram(miglioramento di 77 PP100), Volvo (miglioramento di 41 PP100) e Nissan (miglioramento di 35 PP100).

CLASSIFICA BRAND AUTO PIU’ AFFIDABILI 2023

Tra i Brand auto più affidabili 2023 stavolta lo studio mette a confronto diretto auto premium e di massa. Lexus è al primo posto in assoluto per quanto riguarda l’affidabilità del veicolo, con un punteggio di 133 PP100. Altri marchi premium in testa per l’affidabilità sono Genesis (144 PP100), Cadillac (173 PP100) e BMW (184 PP100). Kia (152 PP100) è al primo posto nel segmento del mercato di massa per il terzo anno consecutivo, seguita da Buick (159 PP100), Chevrolet (162 PP100), Mitsubishi (167 PP100) e Toyota (168 PP100).