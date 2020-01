Garmin al CES 2020: la Dash Cam Tandem sorveglia dentro e fuori l’auto

Più sicurezza dentro e fuori l’auto durante la guida: è la novità Garmin al CES 2020 con la Dash Cam Tandem HD e doppio GPS

Garmin al CES 2020, la fiera internazionale della tecnologia, punta sulla sicurezza di guida con la nuova Dash Cam Tandem. Un nome non casuale visto che sorveglia l’auto dentro e fuori ma come da tradizione, al CES 2020 tutto è altamente tecnologico. Vediamo cosa ha di speciale la telecamera di sicurezza auto che Garmin ha presentato al CES 2020.

GARMIN AL CES 2020 CON UNA DOPPIA DASH CAM

Montare una Dash Cam in auto è un’abitudine in molti Paesi nel mondo con un alto tasso di incidenti stradali. Da qualche tempo ha preso piede anche in Italia. Lo sa bene chi per professione passa molte ore al volante, vedi i tassisti e gli NCC. Quando l’abitacolo diventa un luogo da sorvegliare anche durante la guida, evidentemente una classica Dash Cam che punta sulla strada non basta. Con la Dash Cam Tandem al CES 2020 Garmin reinterpreta il concetto di sicurezza personale dentro e fuori l’auto. Una delle funzioni più interessanti è sicuramente quella di video sorveglianza che si ispira alla Tesla Sentry Mode, ma con due sole telecamere.

COME FUNZIONA LA NOVITA’ GARMIN AL CES 2020

La Dash Cam Garmin Tandem presentata al CES 2020 non ha solo due obiettivi, ma due occhi che riprendono ad alta definizione quello che accade dentro e fuori l’auto. L’obiettivo principale che punta sulla strada ha un campo di ripresa di 180° e tecnologia Garmin Clarity HDR per la qualità delle immagini. Verso i passeggeri invece è orientata una seconda camera che riprende in HD e in condizioni di scarsa luminosità con la funzione NightGlo. E’ proprio grazie a questo secondo obbiettivo che Garmin sostiene di poter identificare i dettagli del viso dei passeggeri anche sui sedili posteriori. Una volta installata sul parabrezza si collegata all’accendisigari tramite il cavo USB e la Garmin Dash Cam Tandem inizia a registrare filmati in loop su una scheda micro-SD (inclusa).

GARMIN AL CES 2020: LA SICUREZZA DEI COMANDI VOCALI

Un particolare molto interessante è che il conducente può avviare o fermare le registrazioni con i comandi vocali e senza staccare le mani dal volante. Tutti i filmati registrati dal conducente o di sorveglianza si possono poi vedere direttamente sullo smartphone sincronizzando la Dash Cam Tandem all’app Garmin Drive. E arriviamo alla ciliegina sulla torta, il doppio sistema di localizzazione GPS (della Difesa USA) e Galilelo (satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea). In caso d’incidente un sensore di rilevamento automatico archivia i minuti precedenti e successivi all’evento, di tutte le immagini catturate. Elementi preziosi in caso di incidente con concorso di colpa in cui è il conducente a dover dimostrare di non aver causato l’incidente. Dal lancio ufficiale Garmin al CES 2020, la Dash Cam Tandem è disponibile al prezzo consigliato di 349,99 euro.