Comparativa kit ripara gomme: funzionano davvero?

In caso di foratura, i kit ripara gomme promettono una rapida ripartenza senza fatica. Quanto dura la riparazione?

Nella corsa al dimagrimento per rendere le auto più leggere e parche nei consumi, la vecchia ruota di scorta ha dovuto fare la sua parte, così è stata mandata in pensione prima dal ruotino e poi dai kit ripara gomme che hanno soppiantato entrambi. Molti automobilisti sanno di averne uno nel bagagliaio ma altrettanti preferirebbero farne a meno in caso di foratura dello pneumatico, perché, per quanto comodo da usare, è la precarietà della riparazione temporanea a suscitare perplessità. In questo test abbiamo confrontato alcuni tra i marchi più noti, Easy Seal, Lampa e Slime, sfatando alcune leggende che macchiano l’efficacia dei pratici kit, molto simili tra loro ma solo mettendoli insieme si creerebbe un kit completo valido in ogni emergenza.

KIT RIPARA GOMME: COME FUNZIONANO

I kit ripara gomme sono noti anche come antiforatura, tuttavia nell’ambito del comune impiego stradale è una definizione che va oltre la loro reale funzione, poiché non possono evitare che lo pneumatico si sgonfi in seguito a una foratura come gli pneumatici autoriparanti. L’uso preventivo del sigillante inserito all’interno di pneumatici tubeless o con camera d’aria è riservato ai soli mezzi agricoli o da cantiere, la cui velocità di marcia è sufficientemente bassa da non influenzare in maniera significativa l’equilibratura degli pneumatici. Vediamo nel dettaglio i kit sottoposti alla prova di “foratura del sabato sera”.

KIT RIPARA GOMME EASYSEAL ES POWER E

Il kit ripara gomme Easyseal contenuto in una valigia di plastica antiurto è composto da una bombola da 750 ml di sigillante pressurizzato, un compressore 12V e tutto l’occorrente in caso di emergenza. La valigetta include guanti, l’utensile per svitare la valvola, giacca riflettente e adesivi di sicurezza che indicano la velocità da non superare. Lo spray Easy Seal, si utilizza separatamente dal compressore, per forature fino a 6 mm di diametro, tagli fino a 12 mm del battistrada e pressioni fino a 3.5 bar. Per ruote di piccole dimensioni l’azienda svizzera propone kit ridotti alla sola bombola spray da 600 ml, che dovrebbe bastare a riparare e gonfiare lo pneumatico ma, come vedremo, il compressore da 12 V sarà più utile di quanto si pensi. Costo kit indicativo: 124.66 euro; Bombola spray da 600 ml: 38.23 euro.

KIT RIPARA GOMME LAMPA PULSE JET

Il kit ripara gomme Lampa è protetto da una custodia di nylon è del tipo attivo: il sigillante contenuto nel flacone (450 ml) è iniettato direttamente nello pneumatico dal compressore 12 V. Non è necessario svitare la valvola come per il kit Easy Seal, ma tra gli accessori è incluso anche l’utensile specifico e una valvola di ricambio. Adatto a riparare forature fino a 5 mm di diametro, il compressore è utilizzabile anche per controllare la pressione degli pneumatici mensilmente e se si eccede con l’aria basta premere il pulsante giallo superiore. Come per il kit Easy Seal la riparazione dello pneumatico va fatta totalmente alla cieca se si fora su una strada non illuminata, condizione poco sicura per una riparazione d’emergenza sul ciglio della carreggiata; meglio posteggiare l’auto in un luogo illuminato e protetto dal traffico. Il sigillante può essere acquistato come ricambio e sostituito al flacone vuoto. Costo kit indicativo: 103 euro; Refill sigillante: 28.07 euro.

KIT RIPARA GOMME SLIME SAFETY REPAIR

Il kit ripara gomme Slime è per forature fino a 6,35 mm (pneumatici tubeless) o 3 mm (camera d’aria). Il compressore 12V con flacone di sigillante da 500 ml sostituibile è protetto da una custodia con velcro che la ancora alla moquette del bagagliaio. Una luce illumina la ruota durante la riparazione e il manometro retroilluminato è più comodo da consultare. Collegando l’ugello del compressore direttamente allo pneumatico è possibile controllarne la pressione ma il kit Slime non ha anche un pulsante per sgonfiare. Il manometro non indica la scala di misura in bar (la pressione cui solitamente fa riferimento il manuale d’uso dell’auto) ma in kPa o psi. Costo kit indicativo: 90 euro; Refill sigillante: 21.60 euro.

TEST KIT RIPARA GOMME: WEEKEND CON FORATURA

Per testare la validità dei kit ripara gomme abbiamo simulato una foratura accidentale del sabato pomeriggio. Una riparazione di emergenza avrebbe dovuto resistere almeno fino al lunedì successivo di apertura del gommista. Oltre alla tenuta della riparazione dopo 24h abbiamo valutato la semplicità d’utilizzo del kit e la possibilità di raggiungere l’officina. Per la prova distruttiva abbiamo impiegato un treno di gomme con battistrada residuo di 5 mm, sopra la soglia del limite legale, praticando un foro di 4 mm di diametro. Le condizioni di prova sono pressoché improbabili da incontrare per strada, per quanto buche e asfalto deteriorato siano nocivi alla salute degli pneumatici. Normalmente, infatti, è l’elasticità della gomma stessa a rallentare lo sgonfiamento dello pneumatico forato, consentendo di raggiungere anche il gommista più vicino a velocità moderata. Ma un foro più grande mette a dura prova la tenuta della riparazione. Ogni gomma nella gallery in basso ha una freccia nel punto esatto della foratura con colori diversi: grigio per Easy Seal, rosso per Lampa e verde per Slime.

RISULTATI KIT RIPARA GOMME: 24 ORE DI TENUTA ASSICURATA

La riparazione della foratura con i kit “diretti” Lampa e Slime è molto semplice e immediata. Il kit Lampa omette il posizionamento della ruota in modo che la foratura sia a ore 6. Le istruzioni Easy Seal sono più complete ma l’uso della bombola spray tramite il raccordo trasparente non è molto confortevole: chi è abituato al cric potrebbe rimpiangere la ruota di scorta. Con i kit ripara gomme diretti, durante l’iniezione del sigillante la pressione letta sul manometro è falsata. Una pressione misurata di oltre 3.5 bar potrebbe effettivamente corrispondere a 0.5 bar veri. Dopo aver iniettato il sigillante, occorre essere molto tempestivi nella ripartenza per chiudere ermeticamente la foratura. Quindi, è bene avere le idee chiare sulla procedura prima di iniziare (il motivo è evidente in gallery). Percorsi 2.5 km, la riparazione Easy Seal e Slime appare subito rassicurante, mentre quella Lampa mostra una leggera perdita che si arresta dopo qualche chilometro. Prima di rimettersi in viaggio è indispensabile in tutti i casi correggere la pressione di gonfiaggio dello pneumatico. Inoltre non superare la velocità di 80 km/h e non guidare oltre 500 km dopo la riparazione Lampa o 200 km con Easy Seal. Mentre il manuale Slime non fa alcun cenno al riguardo.

KIT RIPARA GOMME E SENSORI TPMS

Dopo 24 ore dalla riparazione solo la gomma riparata con kit Lampa ha subito un abbassamento a 1.5 bar, sufficienti a raggiungere comunque l’officina. Ripristinata la corretta pressione, gli pneumatici sono stati testati uno per volta sull’asse posteriore per 50 chilometri, senza alcuna perdita. L’ultima analisi, in ogni caso, spetta al centro di riparazione, dove cerchio e gomma sono stati puliti per l’ispezione e l’eventuale ripristino. La rimozione del sigillante Lampa e Slime, a base d’acqua, lattice e glicole propilenico (per evitarne il congelamento) non lascia residui (vedi gallery). Gli idrocarburi alifatici contenuti nello spray Easy Seal lasciano una patina untuosa che si rimuove con acqua e sapone. L’infiammabilità del sigillante Easy Seal non deve essere sottovalutata ma segnalata sia sul cerchio con l’adesivo incluso, sia ai tecnici del centro di assistenza gomme. Tutti i kit ripara gomme testati assicurano la compatibilità con i sensori TPMS degli pneumatici. Tuttavia il sigillante potrebbe causare la momentanea interruzione del segnale. Vi consigliamo ad ogni modo di consultare il manuale del produttore se si tratta di TPMS aftermarket o dell’auto se di serie.