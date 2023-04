Verifica radiatore e termostato auto: come farla in pochi secondi

La temperatura del motore è uno dei parametri principali che cui dipende il suo corretto funzionamento e non è un caso se su quasi tutte le auto è da sempre presente un indicatore della temperatura da tenere sotto controllo. Quando il motore si scalda troppo o in alcuni casi resta freddo, riuscire a prevenire costose riparazioni è possibile solo con una verifica tempestiva di radiatore, termostato e impianto di raffreddamento. In questa guida vediamo come e perché una termocamera ad infrarossi con le caratteristiche giuste può aiutare ad individuare e prevenire molti problemi in modo efficace e veloce.

GUASTI CAUSATI DALLA TEMPERATURA MOTORE: PERCHÉ PREVENIRLI

Il frequente controllo del livello del liquido refrigerante e la sostituzione, quando prevista dal piano di manutenzione, sono i presupposti migliori per prevenire situazioni di panne causate dalla temperatura del motore. A differenza degli altri problemi più frequenti, come le perdite di liquidi, gli inconvenienti legati alla temperatura del motore sono più rognosi per due motivi principali:

a occhio nudo prima che si verifichi un danno, se si esclude l’accensione della spia che lascia poco margine per intervenire mentre si è alla guida; degenerano molto velocemente in guasti più costosi da riparare.

Sono i motivi principali per cui le termocamere ad infrarossi come la Topdon TC004 che si può acquistare anche su amazon sono diventate sempre più diffuse anche nelle operazioni di diagnostica che in passato avvenivano in modo più empirico o con l’ausilio di termometri ad infrarossi. Nei prossimi paragrafi vediamo meglio cosa cambia e in quali situazioni possono essere molto utili.

TERMOCAMERA A INFRAROSSI PER I CONTROLLI AUTO: QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE

Sia il termometro a infrarossi che la termocamera a infrarossi sono strumenti utilizzati per misurare la temperatura a distanza, ma ci sono alcune differenze importanti tra i due strumenti:

la termocamera a infrarossi misura più temperature in una zona relativamente ampia. Mentre il termometro a infrarossi misura un'unica temperatura su una superficie molto limitata. Il valore che si riferisce all'ampiezza della superficie misurata con la termocamera IR è la risoluzione del sensore, che nella termocamera Topdon TC004 è 256×192 pixel;

la termocamera a infrarossi può aiutare a individuare istantaneamente quali sono le zone calde e fredde di una superficie inquadrata, mentre il termometro a infrarossi no. Questo avviene nell'intervallo delle temperature per cui è stato sviluppato lo strumento, ad esempio da -20 a 350 °C, la termocamera TC004 è nel range ideale per osservare i flussi di calore in riscaldamento e in raffrescamento nelle zone meno raggiungibili di un'auto;

la termocamera a infrarossi può creare una fotografia termica dettagliata e affidabile a una distanza di sicurezza maggiore rispetto a un termometro a infrarossi, che invece deve essere posizionato a pochi centimetri dalla sorgente di caldo o freddo;

mentre il termometro a infrarossi si limita a misurare la temperatura, una termocamera a infrarossi come la Topdon TC004, può monitorare nel tempo la variazione delle temperature e memorizzare le immagini o i video su SD fino a 16 Gb o anche su pc, per realizzare grafici in 3D. Grazie alla batteria da 5000 mAh può farlo a lungo con un'autonomia fino a 12 ore.

IN QUALI SITUAZIONI E’ PIÙ UTILE UNA TERMOCAMERA A INFRAROSSI IN OFFICINA

Con la maggiore diffusione delle auto elettrificate ricaricabili, una termocamera a infrarossi di qualità con un range di rilevamento adeguato sarà indispensabile per rilevare in tempo eventuali fughe termiche nella batteria alta tensione. Oggi ad esempio è già utilizzata dai vigili del fuoco nelle fasi di spegnimento di una batteria al litio e in quelle successive di messa in quarantena. Ma ci sono molte altre situazioni in cui una termocamera a infrarossi può tornare utile anche con un’auto tradizionale. Ad esempio: