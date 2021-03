Spia Chiave Inglese: cosa significa quando è accesa

Quando si accende la spia della chiave inglese, i motivi possono essere vari: ecco i significati più frequenti e cosa fare

Il significato della spia con la chiave inglese accesa è per molti automobilisti motivo di preoccupazione e confusione. Soprattutto quando si cerca risposta nel passaparola piuttosto che sul manuale dell’auto, si corre il rischio di non sapere realmente perché si è accesa la spia. Il significato delle spie accese, soprattutto quelle gialle, può essere vario e la spia gialla della chiave inglese non si sottrae a questa regola. Quando si accende la spia chiave inglese fissa o lampeggiante non sempre vuol dire solo ed esclusivamente che è tempo di cambiare l’olio e il filtro olio. Ecco cosa significa e alcuni esempi della spia gialla Service accesa.

SPIA CHIAVE INGLESE: UN SIMBOLO CHE HA VARI SIGNIFICATI

Basta fare una breve ricerca sul web per capire quanto la spia chiave inglese accesa sia una delle maggiori preoccupazioni per gli automobilisti. Le prime cosa da fare per capire perché si accende la spia gialla di manutenzione sono:

– osservare se la spia chiave inglese si accende fissa o lampeggia e con quale frequenza;

– se è l’unica spia accesa oppure viene visualizzato un messaggio con altre spie accese;

facciamo subito qualche esempio per distinguere i due casi più frequenti: quando la spia chiave inglese indica di fare il tagliando e quando invece ha un significato ben diverso.

SPIA CHIAVE INGLESE ACCESA E TAGLIANDO SCADUTO

Se si accende una spia con la chiave inglese o compare il simbolo sul display dell’auto è quasi sicuramente facile capire se e quando è necessario fare il tagliando. Normalmente infatti la spia si accende con la stessa frequenza degli intervalli del piano di manutenzione programmata: quindi in base ai chilometri percorsi oppure in base ai mesi trascorsi dall’ultimo tagliando. Sulle auto del Gruppo FCA ad esempio, la spia Service si accende, a seconda dei casi:

– ogni volta che si accende il quadro e mancano 2000 km o 30 giorni alla scadenza del tagliando previsto dal piano di manutenzione;

– ad intervalli più ravvicinati (esempio, ogni 200 km) se si scende sotto una certa soglia e la spia chiave inglese si accende di continuo accompagnata sempre dal messaggio “Service” o da altre informazioni più dettagliate in base al modello e versione;

SPIA CHIAVE INGLESE ACCESA CON ALTRE SPIE DI AVARIA

Ma non c’è solo questo significato nella spia della chiave inglese accesa, che ha sempre a che fare con la necessità di fare manutenzione all’auto, ma con motivi diversi dal cambio olio. Sulle auto del gruppo PSA più recenti invece:

– Spia “Service” accesa fissa e spia chiave prima lampeggiante poi fissa: ricorda che è stata superata la scadenza del tagliando;

– Spia “Service” accesa temporaneamente con eventuali messaggi di testo: una o più anomalie minori che non hanno una spia specifica e possono essere risolte dal proprietario (es, necessaria una guida compatibile alla rigenerazione del filtro antiparticolato, oppure l’anomali segnalata sul display);

– Simbolo “Service” acceso fisso con altre spie e un messaggio di testo per segnalare problemi che potrebbero essere risolti con le indicazioni del manuale auto oppure è necessario andare in officina. Alcuni esempi possono essere il filtro antiparticolato saturo, un’avaria al freno di stazionamento elettrico, ecc;

Queste sopra sono solo alcune delle situazioni più frequenti in cui si accende la spia della chiave inglese, ma ti consigliamo comunque di approfondire sempre sul manuale casi specifici per sapere come poter risolvere (in base al modello) e cosa fare.