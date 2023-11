Skoda Yeti con spie FAP e candelette accese: la soluzione

La Skoda Yeti con spia del filtro antiparticolato e quella delle candelette che si accendono insieme è il problema che affronteremo nei prossimi paragrafi. Rispetto ai casi di malfunzionamento del filtro antiparticolato per mancate rigenerazioni, il difetto non deve preoccupare, ma è importante individuare le cause per risolvere il problema associato all’errore P2458. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del difetto e la soluzione nel bollettino tecnico diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi della garanzia auto usate se è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

SKODA YETI CON SPIE FAP E CANDELETTE ACCESE

Sulla Skoda Yeti è stato riscontrato un difetto ricorrente: l’accensione delle spie FAP e delle candelette associata anche all’errore P2458. Il difetto è stato individuato maggiormente su:

Skoda Yeti prodotte da ottobre 2009 in poi ;

; motore 2.0 TDI Turbo con filtro antiparticolato;

con filtro antiparticolato; difetto, “la spia del filtro antiparticolato diesel e della candeletta si accendono”.

ERRORE P2458 SKODA YETI CON AVARIA FAP E CANDELETTE

Dopo un’attenta diagnosi della rete autorizzata, si è scoperto che la causa principale del problema è legata al software della centralina del motore. Più specificamente, si tratta di un bug che in determinate condizioni di funzionamento del motore genera il codice errore P2458:

errore P2458 Skoda Yeti, “Durata della rigenerazione del filtro antiparticolato diesel/benzina”.

SOLUZIONE ERRORE P2458 SU SKODA YETI

Secondo il bollettino tecnico ufficiale, il problema che si verifica nelle condizioni specifiche può essere risolto con un’azione relativamente semplice: l’aggiornamento del software della centralina del motore. Questo aggiornamento correggerà i difetti del software esistenti e impedirà la comparsa dei codici di errore. I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Skoda 2031031/1, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.