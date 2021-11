Serratura auto bloccata dal ghiaccio: come aprirla

Aprire una portiera congelata non è facile se la serratura auto è bloccata dal ghiaccio: ecco consigli, soluzioni ed errori da evitare

Con le temperature calate improvvisamente e le prime nevicate la serratura auto bloccata dal ghiaccio è un problema frequente tra le auto parcheggiate all’aperto. Le soluzioni fai da te per sciogliere il ghiaccio dall’auto non sempre funzionano ma possono creare anche danni. D’altro canto, bastano pochi trucchi per sapere come aprire e sbloccare l’auto congelata. Ecco i consigli e gli errori da evitare e cosa fare quando lo sportello auto è bloccato dal ghiaccio.

Aggiornamento del 25 novembre 2021 con miglioramento della leggibilità e contenuti più attuali

SERRATURA AUTO BLOCCATA DAL GHIACCIO: COSA FARE

Aprire la porta di un’auto ghiacciata non è facile, ma neppure impossibile. La cosa importante è non improvvisare con soluzioni improbabili e consigli per scongelare lo sportello regalati da persone inesperte. Se l’auto ha trascorso la notte fuori, o peggio diversi giorni, è facile che la neve sciolta, e poi gelata, abbia formato uno strato di ghiaccio che blocca lo sportello. La prima cosa da fare quindi è capire se è la serratura bloccata dal ghiaccio o serve una soluzione allo sportello congelato. Per aprire una serratura congelata:

– Provare a utilizzare il telecomando o la serratura di entrambe le portiere;

– Se la serratura è bloccata dal ghiaccio, si può utilizzare un deghiacciante spray (anche sulle guarnizioni attorno allo sportello) o in sostituzione, una soluzione per igienizzare a base di alcol;

– In alternativa al deghiacciante o all’alcol, si può scaldare per qualche secondo la parte metallica della chiave con un accendino. Attenzione a non tenere troppo la chiave sul fuoco e mai combinare l’accendino con le precedenti soluzioni;

– Dopo aver sbloccato la serratura si potrà aprire lo sportello senza forzare: uno strattone energico potrebbe strappare le guarnizioni ancora attaccate tra loro. Per evitarlo, passa al paragrafo successivo.

OLTRE ALLA SERRATURA AUTO BLOCCATA, ANCHE LO SPORTELLO NON SI APRE

Quando la serratura auto è bloccata dal ghiaccio è probabile che anche lo sportello dell’auto congelato non si apre. Un trucco per aprire la portiera auto ghiacciata non è tirare, ma spingere delicatamente lungo il perimetro dello sportello. In questo modo si facilita il distacco delle guarnizioni attaccate dal ghiaccio. Solo dopo si può provare ad aprire l’auto tirando lo sportello. Se lo sportello lato guida non si apre dall’esterno, si può tentare di aprire la portiera accedendo da un’altra porta e poi spingere dall’interno. Questo passaggio è fondamentale prima di partire per sbloccare anche la maniglia esterna ghiacciata. In caso d’incidente infatti tutte le maniglie devono sempre poter essere azionate sia dai passeggeri, sia dai soccorritori che intervengono.

RIMEDI FAI DA TE E ACQUA CALDA PER SCONGELARE L’AUTO

Ora passiamo alle soluzioni fai da te per aprire la portiera di un’auto ghiacciata, alcune totalmente inutili o potenzialmente dannose per l’auto.

– Se l’auto è nel giardino di casa, la soluzione più immediata potrebbe essere usare l’asciugacapelli per sbloccare la portiera dell’auto. Sbagliato! L’aria calda si raffredda prima di poter riscaldare l’auto. Attenzione anche ai phon professionali da officina: al contrario dell’asciugacapelli si rischia di cuocere anche la vernice;

– Acqua calda per sbloccare la portiera. Si e no. Secondo l’Automobile Club Tedesco è una soluzione efficace ma a patto di osservare importanti attenzioni: l’acqua calda non deve essere mai oltre i 50 °C e non deve mai finire sui vetri. Va infatti versata esclusivamente nello spazio tra lo sportello e il telaio dell’auto, lungo il perimetro della portiera.