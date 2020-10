Benzina nel Diesel: cosa può succedere e cosa fare

Mettere benzina nel diesel per errore e non come additivo: cosa succede e cosa fare per evitare danni al motore

Non è così raro ritrovarsi a mettere benzina nel diesel per sbaglio, soprattutto quando si fa carburante al self nonostante la forma degli erogatori e chiare indicazioni siano piuttosto evidenti. Quando ci si chiede cosa può succedere con la benzina al posto del gasolio, spesso è troppo tardi, ma non sempre. Ecco perché troppa benzina nel diesel può essere un problema e cosa fare in caso di rifornimento sbagliato.

PERCHE’ SI USA LA BENZINA NEL DIESEL COME ADDITIVO

L’abitudine di mettere benzina nel diesel è piuttosto diffusa per svariati motivi o credenze ormai superate. Tra i motivi “ragionati”, c’è l’uso di benzina nel diesel come antigelo, per evitare il congelamento a temperature sottozero. Non di rado, mettere benzina diluita nel serbatoio, ha tutte le intenzioni (ma non l’efficacia) di risolvere problemi di alimentazione. In questo secondo caso è chiaro che un eccesso di benzina rispetto al gasolio crea probabili rischi di grippaggio agli organi lubrificati dal gasolio (la benzina è un solvente con un potere lubrificante più basso del diesel). In genere quindi quando si tratta di quantità molto piccole di benzina nel diesel, basta diluire molto il pieno con gasolio per smaltire il rifornimento “sbagliato”. Se invece sono state aggiunte quantità più importanti di sola benzina, è meglio non avviare il motore e rimorchiare l’auto in officina.

POCA BENZINA IN UN’AUTO DIESEL: COSA FARE

Spesso capita di mettere benzina nel diesel soprattutto quando si guida un’auto a noleggio, in prestito o da poco tempo. Se la benzina nel gasolio è in grandi quantità, la cosa importante da fare è non avviare assolutamente il motore. In questo modo basterà aspirare dal tappo di rifornimento il carburante sbagliato senza mandare in circolo la benzina. Se invece ci si accorge troppo tardi di aver fatto benzina nel diesel e di aver avviato anche il motore, servirà sicuramente un lavaggio del sistema di alimentazione e la sostituzione del filtro. Ma in ogni caso è meglio attendere il carro attrezzi per limitare i danni.

BENZINA NEL DIESEL: COSA SUCCEDE

Cosa succede sostanzialmente quando si mette tutta benzina in un’auto diesel? Succede quello che in un motore a benzina si vuole evitare aumentando eccessivamente il rapporto di compressione. La differenza sostanziale tra i motori a ciclo otto e i motori a ciclo diesel sta nel fatto che a parità di rapporto di compressione, il rendimento di un motore a benzina è più alto. Nella pratica sappiamo tutti che un’auto diesel è più parca nei consumi, ma questo solo perché il maggiore rapporto di compressione (abbinato poi a sovralimentazione, polverizzazione del gasolio, preriscaldamento, ecc) ne ha migliorato le prestazioni. E’ una conseguenza inevitabile di questa caratterizzazione tecnica che l’utilizzo di benzina in un motore diesel provocherebbe il fenomeno dell’autoaccensione anche senza scintilla per le temperature e le pressioni più alte nei cilindri. Le conseguenze potrebbero essere molto costose, rischiando anche di perforare i pistoni e danneggiare gli organi della distribuzione.