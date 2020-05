Olio motore 5W30 o 5W40: quali differenze?

Meglio un olio motore 5W30 o 5W40? Vediamo cosa cambia tra le due sigle e quali differenze ci sono tra le specifiche SAE dell’olio 5W30 e 5W40

Sei in procinto di cambiare l’olio motore ma non sai quali differenze ci sono tra l’olio 5W30 e il 5W40? La scelta dell’olio lubrificante con le caratteristiche giuste non deve essere casuale. Vediamo cosa significano i simboli 5W30 e 5W40 e cosa cambia tra le due sigle di olio motore.

OLIO MOTORE 5W30 O 5W40: QUALE SCEGLIERE

Il dubbio amletico tra l’olio motore 5W30 o 5W40 è molto frequente soprattutto quando si decide di fare il tagliando auto fai da te. La scelta dell’olio basandosi sul prezzo è il presupposto peggiore che porta poi a scegliere quale olio motore, 5W30 o 5W40, tra i prodotti più convenienti ma non necessariamente adatti. La maggior parte delle nuove auto in circolazione infatti utilizzano questi due tipi di olio e scambiare un olio 5W30 con un 5W40 non sempre è consigliabile. L’errore più grossolano è confondere gli indici SAE con le specifiche API e ACEA. Gli indici SAE (nel caso, 5, 30, 40) indicano come cambia la viscosità (e la fluidità) dell’olio in funzione della temperatura. Le specifiche API e ACEA, invece indicano quanto l’olio “resiste” a condizioni di lavoro variabili (diesel, benzina, con post trattamento dei gas, ecc).

OLIO MOTORE 5W30 O 5W40: COSA CAMBIA

E’ possibile scegliere un olio motore 5W30 o 5W40 che rispetta specifiche API e ACEA più severe (es, ACEA B3 piuttosto che ACEA B1 oppure API SM piuttosto che API SL). Ma sempre rispetto a quanto consiglia il costruttore dell’auto e del motore. E adesso capiremo meglio quali differenze ci sono tra olio motore 5W30 e 5W40. Nella scelta tra un olio motore 5W30 o 5W40, la variabilità della “qualità” dà più ampio margine di manovra rispetto alle caratteristiche di viscosità, a patto di non scendere sotto quelle minime consigliate. A meno di essere esperti motoristi scegliere arbitrariamente tra l’olio 5W30 o 5W40 è controproducente. Ogni motore infatti risponde a specifiche esigenze di lubrificazione che i progettisti definiscono anche in base alle tolleranze costruttive e alle condizioni di funzionamento. Queste specifiche sono rappresentate graficamente dalla tabella SAE J300 che vediamo qui sotto.

OLIO MOTORE 5W30 O 5W40: I TEST A CALDO

Uno degli errori più rischiosi quando si cerca di dare una spiegazione alle differenti sigle 5W30 e 5W40 è riferirsi alla temperatura. I simboli 5W30 e 5W40 non indicano la temperatura in °C cui resiste l’olio, sarebbe impensabile. Piuttosto graficamente si fa riferimento alla temperatura ambientale di utilizzo dell’auto, ma non è l’unico criterio per stabilire quale olio motore usare. La SAEJ300 raffigura tramite gli indici il range di funzionamento in base alla viscosità dell’olio motore. Questi paramenti sono definiti tramite prove di laboratorio come la viscosità cinematica a 100 °C, la viscosità dinamica a 150 °C e la velocità di taglio a 106 1/s. Assodato quindi che a freddo la differenza tra l’olio 5W30 e 5W40 non cambia, le cose cambiano notevolmente a caldo. Perché la differenza tra l’olio W30 e l’olio W40 è nei risultati di queste prove. L’olio 5W30 ha viscosità cinematica a 100 °C che varia tra 9,3 e 12,5 mm2/s mentre l’olio 5w40 tra 12,5 e 16,3 mm2/s. E veniamo alla domanda fatidica: si può mettere l’olio 5W30 al posto del 5W40?

CAMBIARE L’OLIO MOTORE 5W30 CON 5W40

Come abbiamo visto, la differenza tra 5W30 e 5W40 definisce, per dirla in modo semplice, quanto è spesso il film di olio a caldo. Stabilire se per un motore sia più idoneo un olio 5W30 o 5W40 richiede a monte valutazioni che tengono conto delle tolleranze progettuali, del carico cui è sottoposto il motore, delle emissioni allo scarico per l’omologazione e delle temperature di funzionamento (interne). Capirete quindi perché in condizioni di normale usura la cosa migliore da fare è rispettare gli indici SAE consigliati dal Costruttore sul libretto e al massimo scegliere un olio 5W30 o 5W40 con specifiche API/ACEA maggiori.