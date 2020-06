R-Link Renault: guida aggiornamento mappe TomTom fai da te

Come fare l’aggiornamento R-Link ed R-Link Evolution sulle auto Renault: la guida passo-passo per installare le mappe TomTom e i consigli per il fai da te

L’aggiornamento del sistema R-Link Renault permette di scaricare e installare anche le mappe TomTom più recenti. In questa guida all’aggiornamento fai da te del sistema d’infotainment Renault R-Link vedremo passo-passo cosa serve e come aggiornare il navigatore dell’auto. La procedura è valida per tutte le auto Renault a cui serve aggiornare il sistema R-Link o anche R-Link Evolution. Ecco tutto quello che devi sapere.

AGGIORNAMENTO R-LINK RENAULT FAI DA TE: COSA SERVE

Per aggiornare il sistema di navigazione e connettività R-Link Renault non serve necessariamente andare in concessionaria. Si può aggiornare il navigatore integrato nell’auto anche in fai da te. Prima d’iniziare però è importante avere le idee chiare sui passaggi che troverai in questa guida e su cosa serve per aggiornare il sistema di navigazione R-Link. Ecco cosa ti serve per procedere:

– il numero di telaio della Renault con R-Link, alla lettera “E” dei codici che puoi leggere sul libretto di circolazione, alla base del parabrezza o sul battitacco lato guida;

– una pendrive da 8Gb o da 32 Gb, in base alle mappe da scaricare, l’importante è che sia nel formato FAT32. Per saperlo, basta collegarla al pc e controllare nelle proprietà della periferica con il taso destro del mouse;

– un programma che permette la decompressione dei file sul pc utilizzato per fare l’aggiornamento del navigatore Renault R-Link.

AGGIORNAMENTO R-LINK RENAULT: COME FARE

Vediamo ora quali sono i passaggi per aggiornare il sistema R-Link da solo, con le indicazioni che troverai di seguito. Procediamo per fasi, ricordando che in base alla connessione internet di casa potrebbero essere necessari diversi minuti.

– Passo 1: individuare il numero di telaio, che serve per verificare gli aggiornamenti disponibili per Renault R-Link ed R-Link Evolution e se l’aggiornamento è compatibile con l’auto in questione. Scaricare l’aggiornamento Renault R-Link prendendo nota del numero come mostra la schermata di esempio;

– Passo 2: una volta scaricato l’aggiornamento R-Link sul pc, bisogna decomprimere il pacchetto di dati usando un programma di decompressione (tasto destro del mouse sul file e clicca su “Estrai”);

– Passo 3: all’interno della cartella estratta si troverà il file TomTom.XXX da copiare sulla pendrive collegata al pc e attendere che il caricamento sia completato. Poi si può scollegare e andare in auto;

– Passo 4: spostandosi in auto con l’aggiornamento Renault R-Link sulla pendrive, avviare il motore, attivare il sistema R-Link e inserire la pendrive nella porta USB.

– Passo 5: il sistema R-Link Renault riconosce automaticamente l’aggiornamento e chiede se si vogliono installare le mappe TomTom aggiornate sull’auto. Una volta data conferma, bisogna solo aspettare, in genere circa 20 minuti per l’aggiornamento completo del sistema R-Link.

– Passo 6: al termine dell’installazione dell’aggiornamento R-Link, si può verificare il numero del firmware annotato all’inizio della procedura e che sia esattamente quello che c’è ora nel sistema di connettività. Basta andare in Menu -> Sistema -> Stato e informazioni -> Informazioni sulla versione.

AGGIORNAMENTO R-LINK RENAULT: GLI ERRORI DA NON FARE

Prima di fare l’aggiornamento al sistema Renault R-Link, bisogna essere preparati agli errori da non fare durante i vari passaggi. Tra le più importanti da ricordare:

– non devono esserci altri file o cartelle nella pendrive usata per l’aggiornamento Renault R-Link. In caso contrario svuotare completamente la pennetta;

– non estrarre la pendrive durante il download o l’installazione sull’auto;

– non utilizzare l’aggiornamento per un’auto diversa da una Renault.