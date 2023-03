Problema Audi Q3 con biodiesel: causa e soluzione

L’Audi Q3 alimentata a biodiesel potrebbe presentare problemi di lubrificazione olio motore più frequenti, secondo il bollettino tecnico diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. I carburanti prodotti da biomasse si stanno diffondendo ampiamente in Italia ma non sempre sono compatibili con tutte le auto diesel. Ecco il problema segnalato da un’officina e come risolverlo.

AUDI Q3 CON BIODIESEL E MOTORE CHE NON SI SPEGNE

Il bollettino di intervento tecnico descrive il problema verificatosi su alcune Audi Q3 meno recenti:

Audi Q3 prodotte dal 2011 al 2017 ;

; motore 2.0 TDI 16 V con filtro antiparticolato;

con filtro antiparticolato; problema: i giri del motore aumentano, il motore gira anche se l’accensione è spenta e/o l’olio motore è contaminato da carburante.

SOLUZIONE AUDI Q3 CON OLIO MOTORE DILUITO E LIVELLO ALTO

Il problema all’Audi Q3 sembrerebbe un tipico caso di autoaccensione e livello eccessivo di olio motore contaminato dal gasolio quando non si completano le rigenerazioni del filtro antiparticolato. In particolare però il bollettino riporta che “L’anomalia compare solitamente quando si utilizza carburante di scarsa qualità o combustibile con tenore di biodiesel > 5%”. La soluzione consigliata alle officine per risolvere il problema prevede:

completamento della rigenerazione del filtro antiparticolato;

sostituire l’olio motore;

utilizzare il diesel premium.

CARBURANTE BIODIESEL, ATTENZIONE AI FILTRI

La disponibilità di carburanti additivati da componenti di provenienza bio è ormai molto ampia. Di recente ad esempio abbiamo parlato del biodiesel ENI HVOlution prodotto dal 100% di materie prime rinnovabili. E’ un carburante compatibile con tutti i motori omologati dai Costruttori con specifica EN 15940. Per saperlo basta controllare sul libretto di istruzioni quali sono i carburanti consigliati, anche riguardo alla componente massima di oli di origine vegetale. Non sempre tutte le auto digeriscono bene un biocarburante e i problemi più frequenti iniziano a manifestarsi nei filtri carburante.