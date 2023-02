ENI lancia il biocarburante 100% naturale e adatto a tutti i motori

HVOlution è il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 “REDII”). E’ in vendita in 50 stazioni di servizio Eni e sarà disponibile entro marzo 2023, in 150 punti vendita in Italia. Ecco come viene prodotto il diesel ottenuto da coltivazioni di materiale 100% rinnovabile.

ENI HVOLUTION, IL BIODIESEL DA RINNOVABILE ADATTO A TUTTI I MOTORI

HVOlution è un biocarburante che viene prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare. Secondo Eni, HVOlution può contribuire all’immediata decarbonizzazione del settore dei trasporti anche pesanti perché utilizzabile con le attuali infrastrutture e in qualsiasi motore a ciclo diesel, di cui mantiene invariate le prestazioni. “Questo prodotto arricchisce l’offerta nelle stazioni di servizio, affiancandosi all’attuale proposta di prodotti low-carbon, come le ricariche elettriche, e di servizi per le persone in mobilità”, ha dichiarato Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility. “Obiettivo di Eni Sustainable Mobility è integrare gli asset industriali e commerciali lungo tutta la catena del valore, dalla disponibilità della materia prima fino alla vendita di prodotti decarbonizzati al cliente finale”.

DIESEL ENI 100% BIO: IN QUALI STAZIONI E’ DISPONIBILE

Il biocarburante è figlio di un progetto avviato già sin dal 2014 con la trasformazione delle raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie, che dalla fine del 2022 sono palm oil free. La tecnologia proprietaria Ecofining consente, di trattare materie prime vegetali di scarto e olii non edibili per produrre biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, cioè olio vegetale idrogenato) di cui Eni Sustainable Mobility è il secondo produttore in Europa. Prima della commercializzazione nelle stazioni di servizio Eni, l’HVO è stato utilizzato da diversi clienti, per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale fino ai veicoli commerciali della logistica. Dal 2016 il biocarburante HVO è presente al 15% nel Diesel Eni+, disponibile in oltre 3.500 stazioni di servizio in Italia. Puoi scoprire direttamente tramite l’App Eni Live o sul sito Enistation.com le stazioni di servizio Eni abilitate alla vendita di HVOlution.

ENI: 35% DI APPROVVIGIONAMENTO DA RINNOVABILI ENTRO IL 2035

Eni ha siglato accordi e partnership che permettono di valorizzare gli scarti e i rifiuti utilizzandoli come feedstock per la produzione di biocarburanti come HVOlution. In diversi paesi dell’Africa tra i quali Kenya, Mozambico e Congo, Eni sta sviluppando una rete di agri-hub in cui verranno prodotti olii vegetali in grado di crescere in terreni marginali e aree degradate e non in competizione con la filiera alimentare e, al tempo stesso, di creare opportunità di lavoro sul territorio. Recentemente, dal Kenya è arrivato nella bioraffineria di Gela il primo carico di olio vegetale prodotto nell’agri-hub di Makueni. Mentre a Venezia è arrivato il primo carico di olii di frittura esausti. L’obiettivo è di coprire il 35% dell’approvvigionamento delle bioraffinerie Eni entro il 2025.