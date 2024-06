Pioggia con sabbia: come lavare l’auto senza fare danni

In questi giorni, molti automobilisti si saranno accorti di un fenomeno curioso quanto fastidioso: le loro auto ricoperte da uno strato di sabbia arancione. Questo fenomeno, sebbene possa sembrare insolito, è in realtà piuttosto comune in determinate condizioni meteorologiche. Vediamo insieme le cause di queste “piogge di sabbia“, i loro effetti sulle auto e i consigli pratici per rimuovere la sabbia e lavare l’auto senza danneggiare la carrozzeria e i vetri.

CAUSE DELLE PIOGGE DI SABBIA

Le piogge di sabbia sono il risultato di un fenomeno naturale chiamato “trasporto eolico di sabbia“. In sostanza, forti venti sollevano particelle di sabbia dal deserto del Sahara e le trasportano per migliaia di chilometri fino a zone geografiche molto distanti. Quando queste particelle vengono sospinte verso l’Europa da particolari condizioni atmosferiche, come le depressioni o le correnti d’aria provenienti dal sud, possono mescolarsi con le precipitazioni. Il risultato è una pioggia che, oltre all’acqua, trasporta anche la sabbia, la quale si deposita sulle superfici con cui viene a contatto.

EFFETTI DELETERI DELLA PIOGGIA SABBIOSA SULLE AUTO

La sabbia trasportata dalla pioggia può avere diversi effetti negativi sulle automobili:

Carrozzeria : Le particelle abrasive possono graffiare la vernice se non vengono rimosse correttamente;

: Le particelle abrasive se non vengono rimosse correttamente; Vetri : possono subire danni da graffi se la sabbia non viene lavata via con le giuste precauzioni;

: possono subire danni da graffi se la sabbia non viene lavata via con le giuste precauzioni; Componenti Meccaniche: la sabbia può infiltrarsi nei meccanismi dei tergicristalli, delle maniglie, del tetto apribile e in altre parti mobili dell’auto, causando usura;

CONSIGLI PER LA RIMOZIONE DELLA SABBIA

Rimuovere la sabbia dall’auto richiede attenzione e cura per evitare di provocare i danni alla vernice e ai vetri di cui abbiamo parlato qui sopra. Ecco alcuni passaggi e consigli utili su come procedere:

Non utilizzare i tergicristalli: la tentazione è forte quando si trova l’auto coperta di sabbia anche dopo una giornata al mare. Bisogna resistere ed evitare di utilizzare i tergicristalli prima di aver verificato se nella vaschetta c’è liquido lavavetri. Diversamente, bagnare con una bottiglia d’acqua il parabrezza è la soluzione migliore. Inoltre, sollevare delicatamente i tergicristalli e poi riposizionarli prima di azionarli, aiuta ad allontanare la sabbia che si è accumulata sul tergente di gomma. Prelavaggio con acqua: iniziare con un abbondante risciacquo dell’auto con acqua pulita per rimuovere la maggior parte delle particelle di sabbia. Utilizzare un getto d’acqua delicato ma continuo, per non spingere la sabbia ulteriormente contro la vernice. Lavaggio manuale: dopo il prelavaggio, utilizzare un detergente specifico per auto e un guanto di lavaggio in microfibra. Procedere con movimenti delicati e lineari, evitando di strofinare con forza. Risciacquo finale: risciacquare abbondantemente l’auto per eliminare ogni residuo di detergente e sabbia. Asciugatura: asciugare l’auto con panni in microfibra puliti, facendo attenzione a non strofinare eccessivamente per evitare di creare micro-graffi.

Dopodiché si può procedere come per un lavaggio auto tradizionale. In questo approfondimento abbiamo parlato in modo specifico dei passaggi da seguire nel lavaggio fai da te senza errori.

PERCHÉ È IMPORTANTE RIMUOVERE SUBITO LA SABBIA DALL’AUTO

La sabbia è costituita da minuscole particelle abrasive che, se lasciate a lungo sulla superficie dell’auto, possono causare danni permanenti, non subito visibili. Le micro-graffiature non solo rovinano l’estetica del veicolo, ma possono anche esporre la vernice a ulteriori danni dovuti agli agenti atmosferici, come l’umidità e i raggi UV, accelerando il processo di corrosione.

Inoltre, una corretta pulizia dei vetri è fondamentale per mantenere una buona visibilità e garantire la sicurezza alla guida. Piccole particelle di sabbia possono compromettere l’efficacia dei tergicristalli e causare graffi che, con il tempo, potrebbero peggiorare la visibilità e causare fastidiosi abbagliamenti visivi nella guida notturna.