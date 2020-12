Norauto: tagliandi auto in abbonamento. Come funziona e quanto costa?

Manutenzione auto a costi fissi e controlli illimitati: ecco come funziona l’abbonamento tagliandi auto presso i centri Norauto, quanto costa e le limitazioni

Fare il tagliando auto è un appuntamento inevitabile per mantenere in efficienza l’auto ma poi tutto ciò che riguarda i controlli più frequenti finisce per essere sempre rimandato. Anche per questo Norauto ha presentato Ready To Go: i tagliandi auto in abbonamento a tariffe fisse e in base alle esigenze degli automobilisti. Andare in officina per fare il tagliando o le sostituzioni più frequenti necessarie non sarà più un motivo di stress poiché è già tutto incluso (o quasi) nella manutenzione auto in abbonamento. Abbiamo approfondito con alcune domande all’ufficio stampa Norauto per capire meglio come funziona e cosa bisogna sapere.

ABBONAMENTO TAGLIANDI AUTO: COME FUNZIONA

L’abbonamento tagliandi auto Norauto Ready To Go è un piano di manutenzione a prezzi fissi della durata di 24 o 36 mesi basato sugli interventi del piano manutenzione del Costruttore. Ma aggiunge anche molti di quei controlli e sostituzioni di parti “soggette ad usura” o che si usurano rapidamente su alcuni modelli. Basta pensare alle auto voraci di lampadine anche senza alcun difetto. I tagliandi auto in abbonamento sono stati pensati per evitare spese impreviste di manutenzione auto e permettere agli automobilisti di avere un’auto sempre efficiente rivolgendosi a un’officina di riferimento per tutte le operazioni. Solo per fare un esempio: non bisognerà preoccuparsi dei controlli di routine o dei rabbocchi dei liquidi perché è già tutto incluso nella rata mensile. Lo stesso per la sostituzione degli pneumatici: il cliente potrà scegliere il Brand che desidera, ma la scelta del modello potrebbe dipendere dalla disponibilità. L’abbonamento dei tagliandi auto Norauto è valido nei 39 Centri in Italia e si divide in:

– Manutenzione Base;

– Opzione Pneumatici da aggiungere alla Manutenzione Base;

– Opzione Cinghia di Distribuzione da aggiungere alla Manutenzione Base.

ABBONAMENTO TAGLIANDI AUTO: OGNI QUANTO

Quando fare il tagliando auto diventa una preoccupazione in meno con l’abbonamento, ma la scelta tra i pacchetti da 24 e 36 mesi va fatta in modo oculato.

– Se il piano di manutenzione del Costruttore prevede un intervallo temporale di 12 mesi (oltre alla percorrenza) allora può essere più indicato l’abbonamento tagliandi auto da 24 mesi;

– Se il piano di manutenzione del Costruttore prevede un intervallo di 24 mesi, allora può essere più indicato l’abbonamento tagliandi auto da 36 mesi. In questo modo si riescono ad effettuare almeno due tagliandi base per la durata del contratto, usufruendo delle sostituzioni e controlli accessori in base alle limitazioni che vediamo nei paragrafi successivi.

ABBONAMENTO TAGLIANDI AUTO: COSTO

Il costo dell’abbonamento Tagliandi Auto Norauto varia come detto in base al piano di manutenzione, alla cilindrata e alle opzioni Pneumatici e Distribuzione. Ecco cosa include il tagliando auto Base, l’Opzione Pneumatici e l’Opzione Distribuzione.

Tagliando auto Base:

– Tagliando Auto: secondo piano manutenzione Costruttore;

– Sostituzione freni: pastiglie e dischi anteriori/posteriori (o kit post.): ogni volta che sia necessario;

– Spurgo del liquido dei freni: 1 volta sulla durata nel contratto;

– Sostituzione Tergicristalli (ant. e post.): 1 volta all’anno;

– Ricarica del climatizzatore (gas R134A): 1 volta sulla durata nel contratto;

– Sostituzione delle lampadine: (esclusi led e xenon) ogni volta che sia necessario.

Opzione Pneumatici Auto:

– 4 o 8 pneumatici di qualsiasi marca nella durata del contratto;

– Equilibratura, sostituzione valvole e gonfiaggio con azoto (escluso valvole elettroniche): sempre;

– Convergenza ed equilibratura: 1 o 2 geometrie durante la sostituzione degli pneumatici (dipende dal contratto).

Opzione Cinghia Distribuzione (escluse auto 4×4, GPL, microcar):

– Cinghia, accessori, pompa dell’acqua (escluse pulegge smorzatrici): 1 volta sulla durata del contratto.

Clicca l’immagine sotto per vedere i costi e la durata del piano manutenzione a tutta larghezza.

ABBONAMENTO TAGLIANDI AUTO: SOSTITUZIONI SENZA LIMITI

Lampadine bruciate, liquido lavavetri, il livello dell’olio, controllo pressione gomme, sono operazioni di cui non bisogna preoccuparsi con l’abbonamento tagliandi auto Norauto perché tra le operazioni senza limiti. A differenza degli interventi inclusi nell’abbonamento tra quelli previsti dal Costruttore dell’auto, si potrà andare in officina ogni volta che si vuole per:

– Sostituire le lampadine bruciate;

– Controllo livelli e rabbocco: refrigerante, olio motore, lavavetri;

– Controllo pressione pneumatici e gonfiaggio con azoto.

ABBONAMENTO TAGLIANDI AUTO: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Quali sono le auto che possono entrare nelle officine Norauto e fare la manutenzione con i tagliandi in abbonamento? Tutte le auto escluse dall’offerta rappresentano comunque una quota marginale del parco circolante:

– Auto oltre 13 anni;

– Veicoli che hanno oltre 250 mila km o percorrono oltre 25 mila km/anno;

– Motori con 6 cilindri o più, cilindrata oltre 2000 cc e con potenza oltre 250 cv (185 kW);

– Il pacchetto cinghia Distribuzione non si applica a veicoli elettrici, 4×4, GPL e con trasmissioni integrali;

– La sostituzione fluido trasmissione non si applica alle auto con cambio automatico.