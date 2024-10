Rinnovo RC auto: i clienti scelgono le grandi compagnie

Quando devono assicurare la propria vettura gli automobilisti provano di tutto pur di risparmiare, ma alla fine molti tornano dalle grandi compagnie tradizionali. Forse non per sfiducia verso le assicurazioni online o le piccole o medie compagnie, quelle con raccolta premi inferiore a 200 e 500 milioni di euro, ma è probabile che in questa fase di mercato che registra un aumento generalizzato dei prezzi, le compagnie con alle spalle un marchio forte riescano a essere più attrattive. In altri termini, se nemmeno le compagnie dirette riescono a tenere basse le tariffe, tanto vale affidarsi ai brand più noti.

RINNOVO RC AUTO: GRANDI COMPAGNIE ALLA RISCOSSA

Come dimostrano i dati più recenti condivisi su Linkedin da Salvatore Infantino di Insurance Lab, esperto del mondo assicurativo, le piccole compagnie hanno perso 1 cliente su 5 al rinnovo. Invece le grandi compagnie assicurative, che avevano subito riadeguato i prezzi e sofferto una perdita di clienti, adesso guadagnano fiducia e si dimostrano più stabili in questa fase di rincari da parte di tutti. Le compagnie online si sono leggermente riprese dal minimo storico di febbraio, ma al rinnovo perdono ancora 1 cliente su 3. Questo grafico descrive meglio la situazione:

RC AUTO: PERCHÉ SI RITORNA ALLE GRANDI COMPAGNIE

È possibile che un ruolo importante nella rimonta delle grandi compagnie lo abbiano avuto gli agenti, che grazie all’esperienza e all’uso sapiente della flessibilità (attraverso sconti o altri benefit), riescono nonostante gli aumenti dei prezzi a trattenere (o a richiamare) la maggior parte dei clienti. Questo mezzo, ovviamente, le compagnie online e dirette non ce l’hanno. Inoltre, sempre più spesso gli agenti sopperiscono alle eventuali mancanze delle compagnie mandanti, che ci sono, con un’eccezionale attenzione verso la clientela. Non va poi sottovalutato che, diversamente dal passato (almeno fino a 15/20 anni fa), quando i clienti non erano ancora abituati alla ‘diversità’ di tariffa tra una compagnia e l’altra, oggi gli stessi sono molto più informati. Per esempio sanno benissimo che a un grosso sconto (utilizzato per attirare nuovi clienti) segue quasi sempre un grosso aumento. E a quel punto preferiscono rimanere con l’agenzia di riferimento.

L’IMPORTANZA DELLA RETE AGENZIALE

Alcuni utenti sui social fanno poi notare che al giorno d’oggi molte agenzie sono plurimandatarie. Ciò induce molti agenti a trasferire il portafoglio da una compagnia all’altra a seconda della tariffa: non è detto che si tratti di una pratica condivisibile, ma è molto usata e contribuisce a alla ‘transumanza’ degli assicurati. In ogni caso la differenza alla fine la fa la qualità della rete agenziale: a migliore qualità corrisponde maggiore retention (cioè la capacità di saper trattenere i clienti). Viceversa le compagnie online non offrono la ‘relazione’ che è il miglior modo per aumentare la retention.