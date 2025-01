Mini Cooper con tappetini bagnati d’acqua: ecco la soluzione

Uno dei problemi diffusi su molte altre auto riguarda per la particolarità della causa che lo genera la Mini Cooper S modello F56 con motore B48 2.0i con accumulo di acqua nel vano piedi e sui tappetini. Un difetto che può compromettere il comfort e la salubrità dell’abitacolo, visto che dopo un po’ anche il climatizzatore inizia ad emettere cattivi odori. Il problema è solitamente associato a un’ostruzione del sistema di scarico della condensa dell’impianto di climatizzazione, ma in questo caso non è così. Nei prossimi paragrafi vediamo i dettagli del problema e come risolvere grazie a un bollettino tecnico per le officine.

INFILTRAZIONE ACQUA SUI TAPPETI DELLA MINI COOPER S

Il problema di infiltrazione d’acqua nella Mini Cooper S F56 richiede un’attenta diagnosi e una riparazione accurata per prevenire danni ulteriori all’abitacolo. Spesso le infiltrazioni di acqua provocano anche malfunzionamenti dei dispositivi di bordo e di sicurezza a causa dell’ossidazione di connettori e centraline collocate nella plancia. Vediamo quali sono nello specifico i sintomi del problema e come individuare la causa:

Presenza di acqua sul tappetino lato conducente o passeggero anteriore.

lato conducente o passeggero anteriore. Odori sgradevoli all’interno dell’abitacolo.

all’interno dell’abitacolo. Principi di muffa sulla moquette.

Il problema principale deriva dalla deformazione della guarnizione di gomma dello scarico della condensa. Questo difetto impedisce il corretto deflusso dell’acqua, causando il suo accumulo e la penetrazione nell’abitacolo. La guarnizione non aderisce adeguatamente al condizionatore d’aria, permettendo il passaggio dell’acqua lungo il sistema di scarico.

COME CONTROLLARE L’INFILTRAZIONE DI ACQUA MINI COOPER

Il tentativo di sturare lo scarico della condensa quando si trova acqua sui tappetini non è risolutivo e porterebbe l’autoriparatore fuori strada, magari verso la ricerca di falle dal tetto apribile o dai finestrini. Vediamo come procedere:

Svitare la vite di fissaggio dei rivestimenti laterali (Fig. 1 del bollettino tecnico Hella).

(Fig. 1 del bollettino tecnico Hella). Rimuovere i rivestimenti dalle staffe con cautela.

dalle staffe con cautela. Controllare la moquette sotto il condizionatore d’aria, verificando la presenza di umidità o tracce d’acqua.

Per una verifica più accurata, è consigliabile utilizzare anche un endoscopio per ispezionare lo scarico della condensa, prestando attenzione in particolare a:

Deformazioni o pieghe sulla guarnizione di gomma.

o pieghe di gomma. Tracce di acqua che scendono lateralmente allo scarico.

Quindi accendere il climatizzatore alla massima potenza di raffreddamento e osservare se l’acqua di condensa scorre lungo la guarnizione anziché defluire correttamente.

SOLUZIONE INFILTRAZIONE DI ACQUA NELLA MINI COOPER

La soluzione prevede la sostituzione della guarnizione deformata con una nuova, assicurandosi che aderisca perfettamente al condizionatore d’aria. E’ importante controllare che la nuova guarnizione sia priva di pieghe e correttamente posizionata. Ripetere il test di funzionamento del climatizzatore con la nuova guarnizione aiuta a verificare che il problema sia stato risolto.

Inoltre, in caso di formazione di muffa o odori persistenti, valutare un lavaggio professionale della tappezzeria, la sostituzione del filtro abitacolo e, a seconda della gravità del danno, anche la sostituzione della moquette.