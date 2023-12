Velocità auto: quali sono le app per misurarla

A curiosare negli store digitali degli smartphone si scopre dell’esistenza di numerose app per la misurazione della velocità auto. Sono state sviluppate proprio per misurare la velocità istantanea dei veicoli utilizzando il GPS integrato negli smartphone. Questo sistema permette di calcolare la durata ipotetica degli spostamenti. Perché utilizzarle? Per evitare le multe per eccesso di velocità, ad esempio. Ecco la nostra rassegna.

TACHIMETRO-GPS CONTACHILOMETRI PER MISURARE LA VELOCITÀ AUTO

La prima soluzione consigliata per monitorare la velocità dell’auto è Tachimetro GPS-Contachilometri. Questa app è disponibile solo per dispositivi Android e può essere scaricata dal Play Store direttamente sullo smartphone. Dopo l’installazione, avviare l’app cliccando sull’icona dedicata. Sulla schermata principale avviare il percorso per vedere l’app sfruttare il GPS del dispositivo per rilevare la velocità. Condizioni preliminare: assicurarsi che la funzione GPS sia attiva durante l’utilizzo dell’app. Una caratteristica interessante di questa app è la possibilità di ricevere notifiche relative alla velocità. Ad esempio, se l’automobilista supera i limiti di velocità prestabiliti lungo il percorso, l’app avvista tramite un alert sullo schermo.

APP PER LA VELOCITÀ AUTO: SPEEDCAM ANYHERE

Speedcam Anywhere è un’altra app disponibile sul Google Play, progettata per dispositivi Android, che offre la misurazione della velocità auto sfruttando la fotocamera del cellulare. Ma con alcune particolarità. Mediante l’acquisizione di brevi video, l’app riconosce immediatamente la targa del veicolo, confrontandola con un database per l’identificazione. Il calcolo della velocità avviene attraverso l’utilizzo della lunghezza del passo del veicolo, ottenuto tramite dinamiche gestite da un’intelligenza artificiale. La registrazione di data, ora, modello dell’auto e velocità consente di calcolare la velocità di spostamento del veicolo. L’app fornisce dettagli avanzati, tra cui informazioni sulla frenata, consumi, inquinamento aggiuntivo e persino inquinamento sonoro. Analizzando i fotogrammi del video, Speedcam Anywhere calcola il tempo impiegato durante il percorso e, con il passo dell’auto come riferimento, determina la distanza e fornisce la velocità del veicolo. Va da sé come Speedcam Anywhere non sia riconosciuta come dispositivo certificato e non è utilizzata dalle forze dell’ordine.

TACHIMETRO GPS DIGITALE PER CALCOLARE LA VELOCITÀ AUTO

Tachimetro GPS Digitale per la misurazione della velocità auto è compatibile sia con sistemi operativi Android sia iOS. Il suo scopo è indicare la velocità di percorrenza, offrendo informazioni sulla distanza. La versione di base dell’app è gratuita e permette agli utenti di sperimentare le sue funzioni essenziali. Ma per un accesso completo e sfruttare tutte le funzionalità avanzate, è possibile effettuare acquisti in-app al costo di 5,99 euro.

APP SPEED VIEW GPS, ALTERNATIVA PER MISURARE LA VELOCITÀ AUTO

Anche Speed View GPS calcola la velocità auto su dispositivi equipaggiati con Android e su device iOS. Dopo l’installazione, avviare l’app cliccando sulla sua icona e concedere i permessi necessari con il tasto Conferma. Segue un breve tutorial, al termine del quale accettare i termini e condizioni del servizio cliccando sul tasto Accept. Assicurarsi che il GPS del dispositivo sia attivato e iniziare a utilizzarla. L’app rileva la velocità di crociera, fornendo dati anche se ci si sta muovendo a piedi. La schermata principale mostra il tasto Mappa con cui visualizzare gli spostamenti effettuati. Tra le informazioni fornite rientrano la velocità media, la velocità massima e la distanza percorsa.

TACHIMETRO SEMPLICE: COME CALCOLARE LA VELOCITÀ AUTO

Un’altra opzione per monitorare la velocità auto è Tachimetro Semplice. Questo strumento è disponibile solo per iPhone. La procedura di acquisizione e utilizzo è molto semplice. Per prima cosa avviare l’App Store sul proprio dispositivo, utilizzare la barra di ricerca e cercare Tachimetro Semplice. Oppure cliccare sul link che abbiamo indicato Quindi procedere con il download e l’installazione dell’app. Dopodiché avviare l’app cliccando sulla sua icona. Assicurarsi che il GPS del dispositivo sia attivato. Una volta visualizzata la schermata principale, l’app registra automaticamente la velocità del veicolo.

VELOCITÀ AUTO E NON SOLO: APP SPEEDBOT

Speedbot si distingue come una soluzione avanzata dedicata al monitoraggio della velocità auto, ottimizzata per dispositivi Android. La sua peculiarità va cercata nella ricchezza di funzioni e dati offerti. In grado di leggere i parametri del veicolo attraverso il sistema OBD (On-Board Diagnostics), si configura come un autentico cruscotto virtuale. Oltre a fornire informazioni sulla velocità e distanza percorsa, la sua versatilità emerge grazie all’integrazione di dati fondamentali come i giri del motore e i consumi, visualizzati in tempo reale. Senza dimenticare la temperatura dell’olio e del liquido di raffreddamento o il livello del carburante.