Mercedes: faro si accende da solo, analisi del guasto e soluzione

Negli ultimi anni alcuni proprietari di auto Mercedes hanno riscontrato un problema ricorrente relativo ai proiettori anteriori a LED. In particolare, su alcuni modelli prodotti tra il 2017 e il 2020 si verifica l’accensione sporadica dei fari anabbaglianti dopo lo spegnimento delle luci. Inoltre, il sistema di assistenza per la luce abbagliante potrebbe risultare non funzionante, accompagnato dalla comparsa di un messaggio di errore sul display multifunzione del veicolo. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio quali sono i sintomi e la soluzione al problema, con i consigli di un bollettino tecnico per autoriparatori.

SINTOMI DEL PROBLEMA AI FARI MERCEDES

I sintomi più comuni associati al problema del proiettore anteriore che si accende da solo su alcuni modelli sono stati associati a Mercedes GLE (V167); Classe A (W177); Classe E (W213); Classe E Coupé (C238); CLS (C 57). L’anomalia si manifesta solitamente con:

Accensione casuale di uno dei proiettori anteriori a LED dopo lo spegnimento delle luci.

Messaggio sul display multifunzione: “Anabbaglianti guasti” – “L’assistente adattivo per luce abbagliante non funziona”.

Presenza dei seguenti codici di guasto nella centralina fari: U118A02 (malfunzionamento regolazione assetto fari); B178392 (modulo di attivazione LED guasto); U120B97 (malfunzionamento proiettori).

CAUSE DEL MALFUNZIONAMENTO AI FARI MERCEDES

Le analisi tecniche condotte hanno evidenziato che la causa principale di questo problema risiede in un errore software della centralina fari. Tale anomalia può portare a una gestione errata dei parametri di illuminazione, attivando in maniera involontaria i proiettori anteriori.

Per escludere eventuali altre cause del malfunzionamento, il bollettino tecnico Hella consiglia una serie di controlli approfonditi:

Verifica della memoria guasti: utilizzare uno strumento diagnostico OBD per leggere e cancellare i codici errore presenti nella centralina fari. Controllo dei componenti del sistema di illuminazione: ispezionare il corretto funzionamento dei moduli LED, dei cablaggi e dei sensori di regolazione assetto fari. Test di funzionamento: accendere e spegnere più volte il sistema di illuminazione per verificare eventuali anomalie ripetute.

COME RISOLVERE IL GUASTO AL FARO MERCEDES CHE SI ACCENDE DA SOLO

Se l’analisi non evidenzia guasti di natura elettronica o meccanica, la soluzione più efficace è l’aggiornamento del software della centralina fari. L’operazione prevede una modifica dei parametri attraverso una ricodifica della centralina stessa. Pertanto, potrebbe essere necessario effettuare l’intervento presso un’officina autorizzata Mercedes a meno di avere gli strumenti diagnostici ufficiali e la possibilità di accedere all’aggiornamento software previsto. Non perderti anche l’approfondimento riportiamo i risultati di un indagine ADAC sulla durata e i costi di riparazione dei fari auto a LED.