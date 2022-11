Luci auto a LED: durata reale e costi di riparazione

Le luci auto a LED durano più delle lampadine alogene ma non sono eterne: parliamo di durata, difetti e costo di riparazione

Le luci auto a LED sono una delle maggiori innovazioni per la sicurezza di guida: più luce e minore rischio di rimanere al buio per una lampadina bruciata. In realtà sebbene la vita di un LED sia stata equiparata a quella di un’auto, la durata reale delle luci a LED non è più così elevata rispetto all’età del parco circolante che aumenta. Ecco quanto durano le luci LED e i costi di riparazione secondo i dati elaborati dall’Automobile Club Tedesco (ADAC).

DURATA REALE DELLE LUCI AUTO A LED

L’ADAC afferma che sebbene le Case automobilistiche promettono una durata delle luci a LED molto lunga, bisogna ricordare che è sempre rapportato alla vita stimata dell’auto, cioè almeno di 15 anni. Secondo gli esperti dell’ADAC, non è sufficiente, poiché anche le auto circolanti in Germania sono sempre più vecchie e i proprietari tendono a cambiare veicolo meno spesso. Questa tendenza già consolidata avrà un effetto anche sulle luci a LED che si sono diffuse massivamente negli ultimi anni su modelli più popolari. Un’auto con fari LED poco efficienti può anche essere bocciata alla revisione, perché – come spiega l’ADAC – non basta che il faro sia totalmente bruciato. Le luci a LED in genere hanno una maggiore durata delle lampade alogene, ma la loro luminosità diminuisce nel corso degli anni. Secondo i dati statistici dell’ADAC, le luci auto LED dovrebbero durare tra le 3.000 e le 10.000 ore, mentre le luci posteriori durano più a lungo.

FARI AUTO A LED: PERCHE’ NON FUNZIONANO

Se il flusso luminoso irradiato scende al di sotto del 70% del valore originale, la sorgente luminosa a LED è considerata esaurita. “Quando si verifica dipende molto dal raffreddamento e dalla dissipazione del calore dei moduli LED, in particolare da quello dello strato semiconduttore”, spiega l’ADAC. I LED sono molto sensibili alla temperatura: maggiore è la temperatura, maggiore è l’usura. “Un vano motore molto caldo, un radiatore o un condensatore dell’aria condizionata troppo vicini al faro e temperature esterne elevate possono ridurre la durata del LED”. In base alla progettazione dei fari e dei singoli modelli di auto, i LED hanno una durata variabile che dipende dall’efficienza del sistema di raffreddamento o dissipazione del calore. Un malfunzionamento prematuro dei fari a LED può dipendere anche da altre cause:

– difetto di produzione dei LED;

– guasto dell’elettronica di controllo;

– infiltrazioni e umidità.

LUCI AUTO A LED: QUANTO COSTA SOSTITUIRLE

Secondo l’ADAC, la riparazione delle singole parti che compongono un faro a LED è tecnicamente possibile. Basterebbe aprire il faro, sostituire i singoli componenti (diodi o elettronica) e sigillarlo nuovamente. “Ma la riparazione dovrebbe essere prevista fin dalla progettazione del faro”. Mentre il costo di sostituzione di una luce LED presso un’officina autorizzata in Germania può costare fino a 5700 euro per un faro LED anteriore e circa 700 euro per un fanale posteriore a LED. “Per un veicolo più vecchio, sarebbe una perdita economica totale”, scrive l’ADAC anche per questo crediamo che il riutilizzo di componentistica ancora funzionante sarà strategico. Ecco come avviene nel nord Europa già da alcuni anni con Atracco.