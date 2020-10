Manutenzione Supercar: quanto costa? Abbiamo i dati ufficiali

L’indagine esclusiva di SicurAUTO.it fa chiarezza sui costi dei tagliandi Ferrari e Lamborghini: ecco quanto costa la manutenzione di supercar con i dati ufficiali dei Costruttori

Vi siete mai chiesti quanto costa realmente la manutenzione di una supercar? Noi l’abbiamo fatto e dopo aver trovato solo informazioni vaghe e sommarie sul web, abbiamo deciso di fare chiarezza. Circolano tante indicazioni approssimative e prive di fondamento, che sembra davvero un mistero il costo dei tagliandi di una Ferrari o una Lamborghini. Così, scegliendo 4 tra i più venduti modelli di supercar in Italia, abbiamo deciso di chiedere direttamente alle due prestigiose Case quanto costano i tagliandi di manutenzione. Ecco alcune anticipazioni sui dati della nostra indagine esclusiva sui costi di manutenzione Ferrari e Lamborghini, dati che pubblicheremo in modo completo mercoledì e venerdì.

INDAGINE COSTI DI MANUTENZIONE SUPERCAR: COM’E’ NATA

Quante volte, dopo aver pagato il tagliando auto al meccanico, avete esclamato “neanche fosse una Ferrari”… o, almeno, avreste voluto farlo? Con l’indagine di SicurAUTO.it scopriamo finalmente se il mito dei tagliandi da migliaia di euro è reale o è una colossale bufala. Prima di rivelarvi nel dettaglio i costi ufficiali dei tagliandi di una supercar però vi spieghiamo com’è nata l’indagine sui costi di manutenzione Ferrari e Lamborghini. Comprare una supercar è un investimento impegnativo che permette di realizzare un sogno, spesso coltivato fin da piccoli. Molti si accontentano anche di comprare una Ferrari o Lamborghini usata, ma questo non sempre li solleva dai costosi tagliandi di manutenzione delle supercar, che fanno manutenzione annuale come quasi tutte le auto “normali”.

COSTO TAGLIANDI FERRARI: IL MITO SUPERA LA REALTA’

La nostra indagine è iniziata appurando che, come ci segnalavano alcuni lettori, c’è una gran confusione sui costi di manutenzione supercar. Su una nota testata di settore, ad esempio, si legge riguardo Ferrari “per una manutenzione ordinaria mediamente si possono spendere circa mille euro”. Un blog più generalista invece dice che: “il costo da sostenere potrebbe aggirarsi intorno alle 1.500 euro”, sempre riguardo al tagliando Ferrari. La situazione precipita nei forum dove, si va dall’indicare una percentuale sul valore dell’auto ad aver visto (l’immancabile amico facoltoso) pagare una fattura di 3.500 euro per un tagliando Ferrari. Ma chi possiede una supercar (nuova o usata) quanto pagherebbe per i tagliandi presso la Rete ufficiale? Le risposte sui costi reali potevamo ottenerle solo direttamente da chi le auto le produce e le vende. Quindi, come abbiamo fatto per i costi di manutenzione delle auto ibride ed elettriche, abbiamo “bussato” direttamente alla porta di Ferrari e Lamborghini.

MANUTENZIONE SUPERCAR E COSTO TAGLIANDI: LE AUTO DELL’INDAGINE

Perché c’è tanta confusione sui costi di manutenzione delle supercar? Probabilmente anche per quell’aura di esclusività che le stesse Case Costruttrici tendono ad alimentare. Di informazioni curiose e sorprendenti sui costi dei tagliandi Ferrari e Lamborghini ne sono emerse tante, ma non è stato per niente semplice ottenere i dati ufficiali. Abbiamo, infatti, atteso le informazioni a lungo (era chiaro che fossimo stati i primi a fare un’indagine così completa), mettendo insieme ed elaborando i dati forniti dagli Uffici Stampa sui tagliandi delle seguenti supercar:

– Ferrari F430

– Ferrari 458 Italia

– Lamborghini Urus

– Lamborghini Huracan EVO

Dopo aver completato l’indagine ci siamo resi conto che l’esclusività del lavoro e dei dati raccolti meritano un approfondimento dedicato per ogni brand. Decine di dati e informazioni succulente per gli appassionati, che abbiamo tradotto in 4 infografiche che sveleranno quanto costa davvero la manutenzione di una supercar.

TAGLIANDI FERRARI E LAMBORGHINI: ALCUNE ANTICIPAZIONI

Abbiamo scoperto, ad esempio, che i tagliandi di una Ferrari nei primi 6 anni possono richiedere oltre 40 ore di manodopera (al costo orario di 95 euro). Per fare un confronto, un’utilitaria necessita circa di 10-15 ore per 6 tagliandi. Chi pensa che “supercar” significa sempre e comunque “ricambi costosi” resterà sorpreso del tagliando Lamborghini meno caro: appena 30 euro in ricambi. Un’altra delle curiosità, tra quelle che abbiamo scoperto sulle Lamborghini, è che può richiedere in un solo tagliando più liquido refrigerante di un’auto normale in tutta la sua vita (ben 22 l). Ma queste sono solo alcune anticipazioni di quanto leggerete nei due articoli dedicati che pubblicheremo mercoledì e venerdì con tutti i costi ufficiali e le infografiche riguardanti i tagliandi di manutenzione Lamborghini e Ferrari. Restate collegati!