Manutenzione Lamborghini: ecco i costi ufficiali dei tagliandi

Ecco quanto costa la manutenzione Lamborghini Urus e Huracàn: i costi dei tagliandi ufficiali nei primi 6 anni e tante altre curiosità nell’indagine di SicurAUTO.it

Comprare una Lamborghini è sicuramente più oneroso che preoccuparsi della manutenzione di una supercar. Ma quanto costano realmente i tagliandi Lamborghini? Ecco qui sotto i costi ufficiali di manutenzione delle Lamborghini Huracàn EVO e Lamborghini Urus. Prezzi che SicurAUTO.it è riuscito a scoprire grazie ad un’indagine esclusiva sui costi di manutenzione delle supercar Lamborghini.

I DATI UFFICIALI SULLA MANUTENZIONE E I TAGLIANDI LAMBORGHINI

Chi si preoccuperebbe dei costi di manutenzione Lamborghini potendone parcheggiare una in garage o sognando di farlo? Forse in pochi, ma sono tante le voci infondate che corrono sul costo dei tagliandi di una supercar. Così, dopo il successo dell’indagine sui costi di manutenzione auto Elettrica e Ibrida, abbiamo deciso di fare chiarezza anche su tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria delle Lamborghini nei primi 6 anni. Grazie a questa indagine esclusiva, dove abbiamo raccolto ed elaborato i dati ufficiali forniti da Lamborghini, possiamo finalmente svelarvi quanto costano realmente i tagliandi di manutenzione delle Lamborghini Huracàn EVO e Lamborghini Urus, vetture scelte perché tra le più vendute nel nostro Paese. Nei paragrafi seguenti potete scoprire tutto ciò che riguarda la manutenzione di una supercar grazie alle infografiche e l’analisi dettagliata di tutte le curiosità che abbiamo scoperto. Questo venerdì pubblicheremo anche l’indagine fatta sui costi di manutenzione Ferrari.

COSTI TAGLIANDI LAMBORGHINI INCLUSI NEL PREZZO O A PAGAMENTO?

Una delle curiosità più interessante dell’indagine, ma anche una bella sorpresa per chi compra una Lamborghini nuova, è che la manutenzione ordinaria è inclusa nel prezzo per i primi 3 anni. Ma questo non ci ha impedito di scoprire i costi dei tagliandi Lamborghini elaborati sulle informazioni fornite dalla Casa. Dopo i primi 3 anni i tagliandi sono a pagamento, a meno di acquistare l’estensione della garanzia per il 4^ e 5^ anno a un costo di:

– 1.459 euro per l’Extended Maintenance Pack della Lamborghini Urus;

– 3.500 euro per l’Extended Maintenance Pack della Lamborghini Huracàn EVO.

Per una più facile lettura delle infografiche sulla manutenzione Lamborghini qui sotto, bisogna considerare che il costo orario di manodopera (116 euro) è basato su una media del costo presente nella Rete ufficiale Lamborghini in Italia. Mentre quello dei fluidi è una media nazionale dei prezzi di mercato poiché ogni concessionaria applica un suo listino. Ora vediamo nel dettaglio cosa viene fatto quando si porta una Lamborghini presso la rete ufficiale per il tagliando di manutenzione ordinaria.

MANUTENZIONE LAMBORGHINI URUS: I COSTI DEI TAGLIANDI UFFICIALI

E’ sorprendente vedere come l’esclusività di una supercar (o superSUV) da 225.700 euro emerga anche nei controlli standard alla Urus (149 test in 6 tagliandi). Come tutte le auto “normali” la Lamborghini Urus va in officina almeno ogni anno (o 15 mila km) secondo il piano di manutenzione standard. Non è necessario sostituire i freni entro i primi 6 anni se ai controlli annuali le pastiglie e i dischi non sono usurati. Ecco cosa è incluso nei costi manutenzione di Lamborghini Urus dal 1^ al 6^ anno.

– 1^ tagliando Lamborghini Urus (545 euro di “vantaggio cliente”). La sostituzione dell’olio motore e filtro sono le sole operazioni standard dopo i primi 15 mila km o 12 mesi. Il poderoso V8 da 4 litri di cilindrata richiede 9,5 litri di olio SAE 0W40 con specifica Porsche C40 VW 511 00. In questo tagliando si paga di più per la manodopera (3 h per 116 euro ad ora) che per i fluidi ed il filtro olio (costo ricambi circa 152 euro). Sono standard i controlli (13 in totale) a motore, freni, pneumatici, parabrezza e sistema di raffreddamento.

– 2^ tagliando Lamborghini Urus (611 euro). Al secondo anno (o dopo 30 mila km) si aggiunge alla sostituzione standard di olio motore e filtro, anche il cambio liquido freni (quasi 1 litro di Pakelo LM Brake Fluid VW 50114) e filtro antipolline. La manodopera aumenta a 4 ore (anche per i successivi tagliandi), ma triplicano quasi anche i controlli (36 in totale). Si aggiungono alle verifiche precedenti, la trasmissione, le cinghie, il sottoscocca, l’impianto di scarico, albero motore, assi, porte, fari e batteria.

– 3^ tagliando Lamborghini Urus (856 euro). Il tagliando a 3 anni (o 45 mila km) è molto simile al primo, ma costa circa 300 euro in più. La differenza più sostanziale, infatti, è dovuta alla sostituzione delle candele di accensione (costo totale ricambi 225 euro) che porta la manodopera a 4 h. Si ripetono i 13 controlli standard del tagliando 1.

– 4^ tagliando Lamborghini Urus (835 euro). Il tagliando Lamborghini dopo 4 anni o 60 mila km è il primo a pagamento se non si acquista l’estensione della garanzia. E’ standard la sostituzione di olio motore e filtro, aggiungendo anche il liquido freni e il filtro aria motore (unica sostituzione in 6 anni, se non emerge la necessità di farlo prima). In questa occasione il solo costo dei ricambi contribuisce per quasi 190 euro. Servono sempre 4 ore di manodopera e si ripetono i 36 controlli del tagliando 2.

– 5^ tagliando Lamborghini Urus (660 euro). E’ il secondo tagliando a pagamento (senza estensione garanzia) a 5 anni o 75 mila km che ha il costo più basso. In effetti si porta la Lamborghini Urus in officina per le sole sostituzioni di olio motore e filtro come per il tagliando 1. Con le stesse modalità si ripetono i 13 controlli standard.

– 6^ tagliando Lamborghini Urus (2.535 euro). Con o senza estensione della garanzia il tagliando dei 6 anni (o 90 mila km) è a pagamento ed è anche il più caro. Si tratta dell’intervento di manutenzione ordinaria più elaborato dove la sostituzione delle candele e della ruota di scorta (sulla Urus obbligatorio farlo ogni 6 anni) il costo ricambi sale a 1860 euro. In questa occasione si sostituisce per la prima volta anche l’olio del differenziale posteriore.

Clicca sull’infografica sotto per vederla a tutta larghezza.

MANUTENZIONE LAMBORGHINI HURACÀN EVO: I COSTI DEI TAGLIANDI UFFICIALI

Come per la Lamborghini Urus, anche la manutenzione della Lamborghini Huracàn EVO è prevista ogni anno o 15 mila km e i primi 3 tagliandi sono inclusi nel prezzo d’acquisto (227.000 euro). Se il fortunato proprietario sceglie l’estensione della garanzia “non paga” neppure i tagliandi del 4^ e del 5^ anno. Sarebbe più conveniente farlo, considerando che abbiamo calcolato un valore di oltre 10 mila euro, per i tagliandi dei primi 6 anni. Dal tagliando più caro però non si scappa: ecco i dettagli sui costi di manutenzione della Lamborghini Huracàn EVO nei primi 6 anni.

– 1^ tagliando Lamborghini Huracàn EVO (834 euro di “vantaggio cliente”). E’ il tagliando dei 12 mesi (o 15 mila km) meno “impegnativo” rispetto ai successivi, in cui si ripete la sostituzione olio motore e filtro. A questa scadenza la manodopera (5 h) e olio motore sono il costo maggiore. Il motore V10 da oltre 5l di cilindrata ha bisogno di 7,5 litri di olio SAE 0W30 con approvazione VW 504.00, VW 507.00. Il costo dei ricambi ammonta ad appena 65 euro, ma con l’occasione vengono effettuati 19 controlli standard. Tra i vari, A/C, Airbox, sterzo e sospensioni, fari, freni, pneumatici, memoria guasti, sistema ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva) e batteria.

– 2^ tagliando Lamborghini Huracàn EVO (1.983 euro). Il costo tagliando Lamborghini a 2 anni o 30 mila km lievita più rapidamente della Urus. Oltre alla sostituzione standard e ai controlli del tagliando 1 si aggiungono filtro aria motore, antipolline, liquido freni, candele e il liquido di raffreddamento. Nella vita media di un’auto normale spesso non viene mai sostituito l’antigelo del radiatore. La Lamborghini Huracàn EVO invece richiede la sostituzione ogni 2 anni di ben 22 litri di liquido refrigerante Pakelo LM‐P Ready Coolant con approvazione VW TL 774‐L. Aumentano le ore di manodopera (8 h) e i controlli standard (20, con il livello refrigerante motore in aggiunta ai controlli del primo tagliando).

– 3^ tagliando Lamborghini Huracàn EVO (1.260 euro). Il tagliando Lamborghini dei 3 anni (o 45 mila km) prevede il primo intervento di manutenzione sulla trasmissione. Oltre alla sostituzione di olio motore e filtro, viene cambiato anche il liquido trasmissione e filtro e l’olio dei differenziali anteriori. Fluidi e manodopera hanno una componente di costo molto maggiore dei ricambi (77 euro). Ai controlli standard precedenti si aggiungono il controllo al ricircolo vapori carburante, ricircolo gas di scarico ed emissioni.

– 4^ tagliando Lamborghini Huracàn EVO (2.041 euro). Il primo vero costo del tagliando Lamborghini per i clienti che non sottoscrivono l’estensione di garanzia è caro, ma non il più costoso. Dopo 4 anni o 60 mila km si ripetono gli interventi del tagliando 2 (filtro olio e olio motore, antipolline, aria, candele, liquido freni e refrigerante). Stessi controlli standard ma con mezzora di manodopera in più (sono necessarie da tempario 8,5 h).

– 5^ tagliando Lamborghini Huracàn EVO (1.183 euro). Il tagliando 5 o dei 75 mila km si potrebbe considerare il più “conveniente” tra quelli a pagamento. Lamborghini ha previsto per la Huracàn la sostituzione di filtro antipolline e filtro a carbone, oltre al cambio olio motore e filtro. La manodopera scende a 6 h e vengono effettuati i 19 controlli standard del tagliando 1.

– 6^ tagliando Lamborghini Huracàn EVO (3.177 euro). Il costo manutenzione Lamborghini più alto, che emerge dalla nostra indagine, è sicuramente il tagliando ordinario n° 6 della Huracan. Il costo tagliando più alto è inevitabilmente legato alla sostituzione delle sonde lambda, alla quale si aggiungono candele, filtri aria e antipolline, liquido freni e di raffreddamento. Una mole di lavoro che richiede 9 ore di manodopera e il maggior numero di controlli (24) sulla base delle verifiche del tagliando 2.

Clicca sull’infografica sotto per vederla a tutta larghezza.