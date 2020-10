Manutenzione Ferrari: ecco i costi ufficiali dei tagliandi

Ecco quanto costa la manutenzione Ferrari F430 e Ferrari 458 Italia: i prezzi dei tagliandi ufficiali Ferrari nei primi 6 anni e tante curiosità nell’indagine di SicurAUTO.it

Comprare una Ferrari è un sogno per ogni appassionato del Cavallino Rampante, e pazienza se poi bisogna mettere in conto la costosa manutenzione di una supercar. Ma quanto costano realmente i tagliandi Ferrari? Per quanto possa sembrare strano, se lo chiedono in molti anche solo per semplice curiosità. SicurAUTO.it l’ha scoperto per voi grazie ad un’indagine esclusiva. Ecco quindi i costi ufficiali di manutenzione delle Ferrari F430 e Ferrari 458 Italia che abbiamo ottenuto grazie a Ferrari e riassunto in semplici infografiche.

I DATI UFFICIALI SULLA MANUTENZIONE E I TAGLIANDI FERRARI

Sui costi di manutenzione Ferrari si sapeva ben poco prima della nostra indagine sui tagliandi ufficiali previsti dalla Casa di Maranello. Sono tante, invece, le voci infondate che corrono sul costo dei tagliandi di una supercar. Così, dopo il successo dell’indagine sui costi di manutenzione auto Elettrica e Ibrida, abbiamo deciso di fare chiarezza anche su tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria delle Ferrari nei primi 6 anni. Grazie a questa indagine esclusiva, dove abbiamo raccolto ed elaborato i dati ufficiali forniti direttamente da Ferrari, possiamo finalmente svelarvi quanto costano realmente i tagliandi di manutenzione delle Ferrari F430 e Ferrari 458 Italia. Proprio come per i costi di manutenzione Lamborghini (clicca per scoprirli), abbiamo scelto queste vetture perché tra le più vendute nel nostro Paese. Nei paragrafi seguenti potete scoprire tutto ciò che riguarda la manutenzione di una supercar grazie alle infografiche e l’analisi dettagliata di tutte le curiosità che abbiamo scoperto.

COSTI TAGLIANDI FERRARI INCLUSI NEL PREZZO O A PAGAMENTO?

Ormai chi compra una Ferrari nuova non ha bisogno di chiedersi quanto costano i tagliandi Ferrari. Non molti infatti sanno che, dal 2011, il programma Ferrari Genuine Maintenance include la manutenzione ordinaria (controlli e sostituzioni standard) per i primi 7 anni dall’immatricolazione. Quindi, tutte le supercar immatricolate dal 2011 hanno già inclusi 7 tagliandi di manutenzione Ferrari, con manodopera, ricambi originali, lubrificanti, olio motore e liquido freni. Un’altra curiosità, ancora più interessante per chi volesse comprare una Ferrari usata, è che il pacchetto Genuine Maintenance passa automaticamente al nuovo proprietario, come la garanzia residua. Prima del 2011, invece, i tagliandi ordinari erano a pagamento. Per una più facile lettura delle infografiche sulla manutenzione Ferrari qui sotto, bisogna considerare che il costo orario di manodopera (95 euro) è basato una media del costo applicato presso la Rete ufficiale Ferrari in Italia.

MANUTENZIONE FERRARI F430: I COSTI DEI TAGLIANDI UFFICIALI

Spesso si pensa che più un’auto è tecnologica e maggiori siano i costi di manutenzione. Nel confronto della nostra indagine non è così: la Ferrari F430 richiede più attenzioni del modello che l’ha sostituita dal 2009. Innanzitutto i tagliandi della Ferrari F430 sono previsti almeno ogni anno (come gran parte delle auto normali) o 10 mila km. Come dicevamo, dal 2011 i felici possessori di Ferrari non hanno dovuto sborsare un euro per i tagliandi Ferrari F430, quindi possiamo considerare questi costi di manutenzione come un “vantaggio cliente” (così come avviene per le Lamborghini, ma solo per i primi 3 anni). Costi che ammontano a oltre 7.800 euro, di cui 2.623 euro in ricambi e 3.821 euro per 40,6 ore di manodopera e controlli. Ecco nel dettaglio i tagliandi Ferrari F430 in dettaglio per i primi 6 anni.

– 1^ tagliando Ferrari F430 (959 euro). Il primo tagliando della Ferrari F430, previsto a 12 mesi o 10 mila km, è il meno oneroso per costi e ore di manodopera (4,7 h). La manutenzione ordinaria al primo tagliando prevede cambio olio motore e filtro olio, filtro antipolline, liquido freni e controlli vari. Questi interventi si ripetono anche nei successivi tagliandi, in aggiunta ad altre sostituzioni previste dal piano di manutenzione Ferrari.

– 2^ tagliando Ferrari F430 (1.544 euro). Dopo 2 anni o 20 mila km, il costo del tagliando Ferrari per la F430 aumenta del 50% con più sostituzioni rispetto al primo tagliando. In aggiunta a cambio olio motore e filtro, antipolline e liquido freni, viene sostituito anche il liquido trasmissione e il liquido idroguida. Sono standard i controlli e i test previsti dal piano manutenzione Ferrari. Il tutto per ben 8,5 ore di manodopera.

– 3^ tagliando Ferrari F430 (959 euro). Il terzo tagliando Ferrari F430 è previsto a 36 mesi o dopo 30 mila km. La manutenzione standard si ripete come al primo tagliando e prevede cambio olio motore e filtro olio, filtro antipolline, liquido freni e controlli vari.

– 4^ tagliando Ferrari F430 (1.544 euro). Il costo del tagliando Ferrari dopo 4 anni o 40 mila km è esattamente lo stesso del tagliando 2, incluse le sostituzioni e i controlli da fare. La manutenzione standard al quarto tagliando prevede cambio olio motore e filtro olio, filtro antipolline, liquido freni, trasmissione e idroguida e controlli vari.

– 5^ tagliando Ferrari F430 (1.312 euro). Il tagliando Ferrari F430 dopo 5 anni o 50 mila km ha una sola particolarità rispetto ai precedenti tagliandi dispari. Oltre alla manutenzione ordinaria che si ripete come al primo tagliando (cambio olio motore e filtro, filtro antipolline, liquido freni e controlli vari) bisogna sostituire anche le candele d’accensione. L’operazione ulteriore comporta un tempo di manodopera complessivo di 5,75 ore.

– 6^ tagliando Ferrari F430 (1.544 euro). Il tagliando Ferrari F430 dei 6 anni o 60 mila km è come al 2^ e 4^ anno. Quindi prevede cambio olio motore e filtro olio, filtro antipolline, liquido freni, trasmissione e idroguida e controlli vari, per un totale di 8,5 ore di manodopera.

Clicca sull’infografica sotto per vederla a tutta larghezza.

MANUTENZIONE FERRARI 458 ITALIA: I COSTI DEI TAGLIANDI UFFICIALI

Comprare una Ferrari 458 Italia immatricolata dopo il 2011 è molto più conveniente: il “vantaggio cliente” in costi di manutenzione dopo i primi 6 anni risulta pari a 4.552 euro. Se invece la supercar è antecedente al 2011, ed esclusa dal programma FGM, i costi dei tagliandi Ferrari sono comunque inferiori rispetto alla Ferrari F430. Nei primi 6 anni si spendono per la 458 Italia circa 2 mila euro in ricambi e circa 1.700 euro per 18,45 ore di manodopera e controlli. Per completezza d’informazione vi diciamo che secondo il piano di manutenzione ufficiale Ferrari, il cambio liquido trasmissione alla Ferrari 458 Italia è previsto solo da 100 mila km in poi. Ecco i tagliandi Ferrari 458 Italia in dettaglio per i primi 6 anni.

– 1^ tagliando Ferrari 458 Italia (572 euro). Il tagliando standard del primo anno o dopo 10 mila km include cambio olio motore e filtro olio, filtro antipolline e controlli vari. Per la Ferrari 458 Italia sono necessarie solo 2,25 ore di manodopera.

– 2^ tagliando Ferrari 458 Italia (946 euro). Dopo 2 anni o 20 mila km la manutenzione Ferrari 458 Italia si fa più articolata. Oltre alle sostituzioni del tagliando 1 si aggiungono anche filtro aria motore, sostituzione cinghia accessori e liquido freni. In totale sono previste da tempario Ferrari circa 3,9 ore di manodopera.

– 3^ tagliando Ferrari 458 Italia (572 euro). Al tagliando Ferrari del 3^ anno o dopo 30 mila km si ripetono le operazioni standard del tagliando 1, in assenza di eventuali altri interventi extra rispetto al piano di manutenzione standard Ferrari.

– 4^ tagliando Ferrari 458 Italia (946 euro). Il tagliando Ferrari 458 Italia a 4 anni o 40 mila km non è una sorpresa: il piano prevede quanto già fatto al tagliando 2. Olio motore e filtro, antipolline, filtro aria motore, cinghia accessori e liquido freni.

– 5^ tagliando Ferrari 458 Italia (572 euro). Il tagliando dei 5 anni o 50 mila km si ripete esattamente con le stesse operazioni e costi del tagliando 1 e 3.

– 6^ tagliando Ferrari 458 Italia (946 euro). Il tagliando dei 6 anni o 60 mila km è il penultimo intervento coperto dal programma Ferrari Genuine Maintenance per le auto dopo il 2011. Come nei tagliandi 2 e 4, le sostituzioni standard sono olio motore e filtro, filtro antipolline, cinghia accessori, liquido freni e filtro aria motore, se non emerge la necessità di ulteriori interventi dai controlli.

Clicca sull’infografica sotto per vederla a tutta larghezza.