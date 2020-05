Malfunzionamento e avaria AdBlue: cause e diagnosi errori

Malfunzionamento e avaria AdBlue ma l’additivo SCR c’è: le cause e diagnosi errore P20E8 del sistema antinquinamento sulle auto Euro 6 più recenti

L’AdBlue è una delle scoperte con cui convive chiunque acquisti un’auto diesel Euro 6 con sistema SCR, da Euro 6C in poi. Oltre ad aggiungere AdBlue e sapere a cosa serve, il livello di AdBlue nel serbatoio è fondamentale: senza AdBlue, infatti, l’auto non parte. Quando però pur avendo fatto rifornimento di AdBlue, si presenta un problema al sistema, non è detto che la causa sia la cattiva qualità di AdBlue utilizzato. Vediamo quali possono essere le cause, diagnosi ed errori di un’avaria o malfunzionamento al sistema AdBlue.

MALFUNZIONAMENTO E AVARIA ADBLUE

Se durante la guida si accende la spia “Service” o “Urea” di avaria al sistema AdBlue collegato al catalizzatore selettivo SCR è consigliabile rivolgersi quanto prima in officina. Un malfunzionamento o avaria AdBlue può essere legato a diverse cause, come ad esempio:

– errore nella lettura del livello o contatore AdBlue;

– perdita dalle tubazioni che alimentano l’iniettore del SCR;

– pompa AdBlue difettosa.

MALFUNZIONAMENTO E AVARIA ADBLUE: ERRORE P20E8

Un malfunzionamento o avaria AdBlue è in genere confermato in officina tramite una diagnosi auto. Il più delle volte l’errore collegato al funzionamento del sistema AdBlue è il codice DTC P20E8. Un autoriparatore esperto infatti sa già che l’errore più diffuso dell’avaria AdBlue è collegato alla bassa pressione dell’additivo. Il problema sta nell’individuare la causa del malfunzionamento al sistema AdBlue. Il primo indiziato che finisce sul banco degli imputati in officina è la pompa di mandata AdBlue all’iniettore SCR. Un’avaria che se confermata ha anche un costo sostituzione pompa AdBlue molto maggiore rispetto alle possibili cause di malfunzionamento AdBlue:

– Pompa AdBlue difettosa;

– Scarsa tenuta/danneggiamento delle tubazioni AbBlue;

– Scarsa tenuta/difettosità dell’iniettore AdBlue sul sistema SCR (linea di scarico).

MALFUNZIONAMENTO E AVARIA ADBLUE: DIAGNOSI DEL GUASTO

Ovviamente è vivamente consigliato rivolgersi prima possibile in officina e non imbarcarsi nel fai da te. Ma può essere interessante capire anche cosa c’è dietro un sistema che richiede rifornimento di AdBlue ogni 6-20 mila km circa (in base al modello). E anche le modalità di diagnosi dei guasti possono variare tra un’auto e un’altra. In genere però essendo un sistema piuttosto comune, la diagnosi di malfunzionamento AdBlue inizia proprio dalla pompa di alimentazione dell’AdBlue. Per capire se l’avaria AdBlue è causata realmente da un flusso insufficiente, un autoriparatore esperto saprà come procedere. In genere:

– misura il flusso di AdBlue che la pompa invia all’iniettore scollegando il tubo dall’iniettore e raccogliendo l’AdBlue in un cilindro graduato in un tempo stabilito dal tester;

– se il flusso è corretto allora la causa va cercata nel malfunzionamento dell’iniettore AdBlue dell’SCR;

– se il flusso è insufficiente rispetto ai valori teorici del Costruttore, allora prende forma l’ipotesi della pompa AdBlue difettosa o di una perdita AdBlue dal serbatoio al SCR.