Volvo V90 con spia motore ed errore P20EE: come risolvere

L’errore P20EE con spia motore accesa su Volvo V90 – S90 e altri modelli può essere causato dall’AdBlue: ecco come risolvere

La Volvo V90 con spia motore accesa ed errore P20EE è un difetto molto comune anche ad altri modelli del Brand con motore diesel e sistema di post trattamento dei gas di scarico con catalizzatore selettivo SCR. Nei prossimi paragrafi parleremo del bollettino tecnico ufficiale Volvo diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket, e di come risolvere il problema su Volvo V90 e Volvo S90. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

SPIA MOTORE ACCESA VOLVO V90 – S90

La spia motore accesa sulle Volvo V90 ed S90, secondo le indicazioni Volvo, avverte di un problema all’ impianto di depurazione dei gas di scarico. Le indicazioni sono di “Fare controllare l’auto presso un riparatore”. Il motivo è semplice: se dalla diagnosi auto risulta in memoria l’errore P20EE, è necessario intervenire prima che l’avaria possa creare ulteriori guasti. Come anticipato, il bollettino tecnico fa riferimento in particolare a queste auto:

– Volvo S90/V90 2.0D 16V Turbo;

– anno produzione dal 2016 in poi;

– difetto riscontrato accensione della spia di avaria motore ed errore in memoria P20EE.

SOLUZIONE SPIA MOTORE VOLVO V90 – S90 CON ERRORE P20EE

Basta fare una veloce ricerca anche sul forum Volvo UK per accorgersi che la stessa anomalia si verifica anche su vetture diverse, come la Volvo XC60. In tutti i casi, il bollettino tecnico Volvo 34450, consiglia di:

– verificare in diagnosi gestione motore la presenza del codice errore P20EE “Efficienza sistema del convertitore catalitico NOx sotto la soglia (banco 1)”;

– Aggiornare il software della centralina motore.

Questo aggiornamento dovrebbe prevenire il verificarsi dell’anomalia, attraverso una gestione ottimizzata della temperatura motore. Se troppo bassa provoca l’avaria dell’iniettore di AdBlue del sistema SCR, come spieghiamo meglio nel paragrafo successivo.

PERCHÉ SI BLOCCA L’INIETTORE SCR SU VOLVO V90 ED S90

La spia motore con errore P20EE su Volvo V90 ed S 90 è dovuta al malfunzionamento dell’iniettore SCR che a temperature troppo basse non riesce ad iniettare più l’AdBlue. La formazione di cristalli di AdBlue provoca il bloccaggio del sistema e poiché senza AdBlue il motore non rispetterebbe i limiti di emissioni, in caso di blocco totale dell’SCR, il motore non si avvia.