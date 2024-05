Seat Leon si aggiorna: nuovi motori anche Plug-in e digital cockpit

Tempo di aggiornamenti per la Seat Leon. L’affermata segmento C della Casa spagnola del Gruppo Volkswagen va incontro a una serie di ammodernamenti, utili per restare competitiva in un mercato sempre più frenetico e battagliero. Per conquistare ancora una volta il gradimento del pubblico, la vettura iberica amplia la propria gamma di motori, spingendosi verso sette differenti opzioni. Tutte quante sono pensate per offrire un ottimo comportamento su strada e dei consumi (insieme alle emissioni di CO2) ridotti. Non finisce qui, perché gli aggiornamenti conquistano anche l’abitacolo, che diventa più connesso e digitale. Il merito va anche alla nuova interfaccia (HMI), disponibile tanto sulla cinque porte quanto sulla Sportstourer.

LA GAMMA MOTORI DI SEAT LEON

Nei piani strategici del marchio, la Seat Leon resta una figura centrale, un pilastro fondamentale per la penetrazione del marchio nei vari mercati internazionali. La sua forza poggia anche su una lista di motori molto ampia, in grado di abbracciare le più disparate esigenze personali. Dunque, la spagnola viene proposta con sette motorizzazioni differenti, tra le quali spiccano quattro diverse tecnologie:

TSI (benzina);

eTSI (mild hybrid);

TDI (diesel);

(diesel); eHybrid (ibridi plug-in).

Le potenze messe in gioco vanno da un minimo di 115 CV (85kW) a un massimo di 204 CV (150kW). La novità è che la line-up di propulsori di Seat Leon conta su tutti 4 cilindri, che ha punto di partenza il nuovo motore 1.5 TSI, in precedenza 1.0 TSI, che eroga 115 CV/85 kW (+5 CV/4 kW) e 220 Nm di coppia (+20 Nm), abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Le emissioni di CO2 sono di 120-132 g/km, mentre il consumo di carburante per percorrere 100 km è di 5,3-5,8 litri secondo il ciclo di prova ufficiale WLTP.

Due, invece, sono le soluzioni mild hybrid (eTSI): 1,5 litri da 115 CV (85kW) e 150 CV (110kW), esclusivamente in combinazione con il cambio DSG a 7 rapporti. La tecnologia mild-hybrid a 48V si affianca al motore a combustione, aggiungendo non solo l’efficienza dell’elettrificazione ma anche il comfort. Infine, plana sul mercato anche una nuova generazione di motori eHybrid (ibridi plug-in), con una potenza di 204 CV (150 kW)/350 Nm. Questa soluzione mette in comunicazione un motore a benzina TSI da 1,5 litri da 150 CV (110kW) con un motore elettrico da 115 CV (85kW), insieme a una batteria agli ioni di litio da 19,7 kWh. In quest’ultimo caso si guadagna un’autonomia in modalità solo elettrica di oltre 100 km (sempre nel ciclo WLTP). E quando la batteria deve essere ricaricata, i conducenti possono ricaricare fino a 50kW con caricatori rapidi a corrente continua o a 11 kW a casa con un wallbox a corrente alternata.

SEAT LEON, UNA CARRELLATA DI NOVITA’

La Seat Leon non dà una rinfrescata soltanto a ciò che può trovarsi sotto al cofano, ma introduce qualche aggiornamento tecnologico, tanto all’esterno quanto all’interno. La segmento C spagnolo guadagna dei nuovi fari a LED a matrice (optional), ma soprattutto ottiene nell’abitacolo una digitalizzazione completa. Tutta nuova l’interfaccia uomo-macchina (HMI), implementata nel cockpit digitale (10,25″) dietro il volante e nel sistema di infotainment da 10,4’’ di serie, o in quello opzionale da 12,9”, entrambi con un cursore retroilluminato. E quando gli smartphone hanno bisogno di essere ricaricati, nella Seat Leon esiste la possibilità di ricarica rapida wireless fino a 15W con tecnologia refrigerata.

SEAT LEON, FABBRICATA IN SPAGNA

Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona negli stabilimenti del marchio a Martorell, la Seat Leon rinnovata entrerà in produzione a maggio 2024. “La Seat Leon rimane essenziale nella strategia del marchio, che ha tracciato un percorso di successo che le consente di abbracciare le nuove tecnologie“, ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Seat. “L’ampliamento della gamma di motorizzazioni, compresa una nuova generazione di eHybrid, e le tecnologie digitali continuano il suo percorso di evoluzione“.