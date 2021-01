Le spie cruscotto accese più ignorate dagli automobilisti

Oltre la metà degli automobilisti inglesi ignora il significato delle spie cruscotto accese: ecco le giustificazioni più frequenti

Il significato delle spie sul cruscotto è per molti automobilisti un mistero, come è già emerso da un’indagine sugli errori con i simboli delle spie auto. E se molti arrivano a chiedersi cosa significano le spie cruscotto accese, oltre la metà degli automobilisti continua a guidare anche con le spie di avaria. E’ quanto emerge da un’indagine inglese sulle spie del cruscotto accese più ignorate dagli automobilisti nel Regno Unito.

SPIE CRUSCOTTO ACCESE: IL 50% LE IGNORA IN UK

L’indagine di un noto Gruppo di compravendita e riparazione veicoli, rivela che il 54% dei guidatori non dà importanza alle spie di avaria accese. Il sondaggio è stato condotto su 2 mila automobilisti inglesi. In rapporto al numero di automobilisti patentati (31 milioni nel Regno Unito), circa 6,2 milioni sottovalutano l’importanza di una spia rossa accesa sul cruscotto. Il dato proviene dal numero di auto che arrivano alla revisione auto con le spie di avaria accesa.

SPIE CRUSCOTTO ACCESE: IL SIGNIFICATO DEI COLORI

Anche se non è sempre chiaro o non tutti lo ricordano, il colore delle spie auto è differenziato in base alla criticità dell’avaria:

– Spie rosse sul cruscotto: segnalano un problema che richiede urgente controllo o pericolo imminente di danni al motore, all’efficienza dell’auto e alla sicurezza. La spia di pressione olio insufficiente, il sistema di ricarica della batteria, una porta aperta e la temperatura motore sono le più note. Talvolta anche l’airbag su alcune vetture, se non è color ambra;

– Spie gialle e arancioni sul cruscotto: segnalano un problema di pericolo non imminente ma che richiede un intervento o un controllo prima possibile o un evento momentaneo. Bisogna distinguere i casi di avaria (Spia ABS, ESP, spia candelette, spia FAP, avaria motore, ecc.) dalle spie di segnalazione (riserva carburante, intervallo service scaduto, lunotto termico attivo, retronebbia, ecc.).

Poi ci sono le spie bianche, blue e verdi, anche associate a messaggi sul display del cruscotto che possono variare in base al modello e al Brand. Per queste è sempre meglio approfondire il significato sul libretto d’istruzioni dell’auto. Clicca l’immagine sotto per vedere il significato delle spie cruscotto e il costo di riparazione indicativo nel Regno Unito (in sterline).

SPIE CRUSCOTTO ACCESE: PERCHE’ SI SOTTOVALUTA IL SIGNIFICATO

Tornando all’indagine inglese solo il 46% degli automobilisti risolve il problema a una spia rossa accesa subito, di questi solo il 19% interviene a prescindere dal colore delle spie sul cruscotto. I motivi più frequenti per cui si sottovalutano le spie sul cruscotto sono:

– la spia sul cruscotto si spegne da sola, nel 40% dei casi (ignorando il fatto che il problema non si risolve da solo e la spia si riaccenderà);

– scarsa attenzione alla manutenzione auto e pigrizia nel 24% dei casi;

– paura dei costi di riparazione nel 34% (ignorando il rischio di peggiorare il problema e dover pagare un conto ancora più salato).