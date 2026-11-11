Horse (Renault + Geely) sfida Ferrari, Aston Martin e Lamborghini: ecco il 4.0 V8 biturbo

Questa sì che è una sinergia internazionale per competere contro Ferrari, Aston Martin e Lamborghini: la joint venture Horse Powertrain – della francese Renault, della cinese Geely e dell’Aramco (Arabia Saudita) – ha creato un’unità W40, ossia un motore a 8 cilindri sovralimentato ibrido per supercar, che debutterà sulla britannica Lotus Type 135. Che è il codice identificativo del progetto (vedi in apertura teaser della “belva”). Protagonista l’architettura V8 biturbo da 4,0 litri sviluppata per integrarsi con moduli elettrificati di nuova generazione. La configurazione termica adotta un layout con sovralimentazione posizionata all’interno delle bancate (hot-V), erogando in questa configurazione iniziale una potenza del termico di 680 CV (500 kW) e 800 Nm di coppia. Per un totale di quasi 1.000 CV. Ciliegina sulla torta, la trasmissione automatica a doppia frizione a 8 rapporti 8LDCT.

HORSE: IL “CAVALLO” DI FRANCIA E CINA SU UN’INGLESE

Il debutto su strada del motore iper prestazionale è previsto sulla Lotus Type 135, erede concettuale delle sportive del marchio britannico (oggi controllato dal Gruppo Geely). Si punta a coniugare il know-how telaistico e la ricerca sui materiali leggeri di Hethel con l’efficienza industriale e tecnologica della piattaforma propulsiva franco-cinese.

UN COCKTAIL “ESPLOSIVO” PER MORDERE L’ASFALTO

L’operazione Horse rappresenta un cambio di paradigma per l’industria automobilistica ad alte prestazioni, tradizionalmente legata a produzioni artigianali e sviluppi propulsivi interni. Con l’ingresso della joint venture franco-cinese nel segmento delle supercar, i costruttori tradizionali si trovano ad affrontare un concorrente in grado di sfruttare economie di scala finora inedite per propulsori a 8 cilindri.

La scelta della Lotus Type 135 come palcoscenico per il debutto del propulsore W40 sottolinea la volontà strategica del Gruppo Geely di rilanciare il marchio UK nel panorama globale delle sportive elettrificate. Integrando l’architettura V8 biturbo con moduli elettrici leggeri, il progetto mira a mantenere un rapporto peso-potenza ottimale, superando i limiti di massa solitamente associati alle batterie di grande capacità.

CON UNA PICCOLA INSIDIA

Dal punto di vista industriale, la produzione del blocco W40 e della trasmissione 8LDCT beneficia delle linee ad alta efficienza di Horse, consentendo un abbattimento dei costi di sviluppo e una rapidità di prototipazione. Obiettivo, coprire simultaneamente sia i volumi del mercato di massa con powertrain ibridi ad alta efficienza sia le nicchie ad altissimo valore aggiunto.

La sfida a Maranello, Gaydon e Sant’Agata Bolognese è lanciata. L’unica piccola insidia riguarda la percezione del brand: il cliente di una vettura da sogno potrebbe snobbare un propulsore nato da una joint venture generalista, preferendo l’esclusività dei V8 “fatti in casa”.