Garanzia ricambi auto a vita: così le reti ufficiali si riprenderanno i clienti?

Manutenzione auto senza pensieri presso la rete ufficiale Volvo: dal 1 luglio 2020 c’è la garanzia ricambi auto a vita. Ecco come funziona e cosa copre

La garanzia ricambi auto a vita è il servizio che dal 1° luglio 2020 Volvo assicura a tutti i clienti che fanno manutenzione auto presso la rete ufficiale Volvo. Un’iniziativa che sembra voler fidelizzare i clienti che dopo i primi anni si spostano verso le reti di riparazione indipendenti, ma senza troppi vincoli. Ecco cosa succede in caso di ricambi difettosi, come funziona e cosa copre la garanzia ricambi auto a vita di Volvo.

GARANZIA RICAMBI AUTO A VITA: VALIDITÀ

La validità della garanzia sui ricambi auto a vita non ha limiti di tempo e distanza: vale sempre, su quasi tutti i ricambi acquistati e installati presso un’officina autorizzata Volvo, e nei Paesi in cui è presente un’officina Volvo autorizzata. La garanzia a vita decade solo se cambia il proprietario dell’auto rispetto all’intestatario della fattura che dimostra la riparazione. Occhio, se non siete abituati a conservare ricevute, fate una scansione e conservatela nei vostri archivi: la fattura di pagamento della riparazione è l’unico passepartout per avvalersi della garanzia in qualunque officina. E qui entriamo nel vivo delle condizioni di validità della garanzia sui ricambi auto Volvo.

GARANZIA RICAMBI AUTO E PARTI SOGGETTE A USURA

La garanzia sui ricambi auto a vita copre tutti i ricambi acquistati e montati presso la rete ufficiale Volvo dal 1 luglio 2020. Quindi non si applica ai ricambi acquistati prima di questa data o ai ricambi sostituiti in regime di garanzia contrattuale del Costruttore. Se un ricambio acquistato e installato presso la rete ufficiale Volvo si rompe più volte, la garanzia coprirà ogni volta e senza limitazioni la riparazione completa (costo del ricambio inclusa la manodopera). Questa promessa di Volvo ci spinge a chiederci su quali ricambi Volvo applicherà la garanzia a vita? Volvo spiega che, come per la garanzia contrattuale del Costruttore “componenti soggetti ad usura come le pastiglie dei freni e le spazzole dei tergicristalli non sono inclusi”. Pertanto bisognerà consultare attentamente il manuale di garanzia. Riguardo ai ricambi utilizzati invece: “la garanzia è valida anche per componenti originali Volvo rigenerati venduti e installati presso le officine autorizzate Volvo”.

GARANZIA RICAMBI AUTO: I TAGLIANDI UFFICIALI SONO OBBLIGATORI?

Se da un lato i ricambi soggetti a usura non sono coperti dalla garanzia a vita Volvo, gli ammortizzatori, il cambio e il compressore del clima invece lo sono. Purché il problema riscontrato sia per difetti di produzione e non normale usura. Ma non solo: se un ricambio non coperto da garanzia si rompe a causa di un componente garantito a vita da Volvo, la riparazione include anche i danni direttamente collegati. Vi starete chiedendo dov’è il trucco? Sono obbligato a fare i tagliandi da Volvo? Assolutamente no. “Non possiamo obbligare il cliente a rispettare il programma di manutenzione/assistenza presso un’officina autorizzata Volvo. Tuttavia, il veicolo deve essere trattato secondo le indicazioni Volvo affinché la garanzia sia valida”.