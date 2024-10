Disco frizione rotto: quali sono le cause?

La frizione auto è uno dei componenti più importanti del sistema di trasmissione di un’auto e il corretto utilizzo della frizione durante la guida è essenziale per garantire un funzionamento ottimale e prevenire situazioni che possono mettere a rischio anche la sicurezza, come su una salita o durante un sorpasso. Normalmente l’usura della frizione è un sintomo che si presenta progressivamente, mentre la rottura del disco frizione potrebbe non dare avvertimenti e mostrare i segni di rottura, come nella foto sotto, solo dopo lo smontaggio in officina. Nei prossimi paragrafi ti aiutiamo a capire quali sono le principali cause del disco frizione rotto, prendendo spunto dal bollettino tecnico di una nota azienda che realizza bollettini tecnici per i meccatronici.

FRIZIONE AUTO ROTTA PER ERRORI DI MONTAGGIO

Una delle cause principali di rottura del disco della frizione è un montaggio errato della frizione. Durante l’installazione, se una parte dell’asse primario viene inserita nel mozzo del disco con un’inclinazione eccessiva, si crea una pressione non uniforme sul disco frizione. Questo problema non è immediato, ma può portare a una deformazione graduale del disco nel tempo, fino a generare crepe che, dopo un periodo prolungato di utilizzo, causano la rottura.

Per evitare questo tipo di guasto, è fondamentale seguire scrupolosamente le istruzioni tecniche fornite dal produttore e utilizzare gli strumenti di centraggio durante l’installazione della frizione.

Fonte immagine: Repxpert

FRIZIONE AUTO ROTTA PER DISALLINEAMENTO DELL’ASSE PRIMARIO

Un’altra causa frequente di rottura del disco della frizione è il disallineamento tra l’asse primario del cambio e l’albero motore. Questa condizione causa uno stress aggiuntivo sul disco della frizione, vibrazioni anomale, movimenti eccessivi del disco della frizione e, infine, la sua rottura. Le ragioni di questo disallineamento possono essere molteplici:

Usura o assenza del cuscinetto reggispinta .

o assenza del . Danni ai cuscinetti dell’asse primario del cambio .

. Assenza di boccole di guida tra il motore e il cambio.

tra il motore e il cambio. Usura del volano o deformazione dell’albero motore.

Per prevenire questi guasti è indispensabile controllare periodicamente l’integrità dei cuscinetti e delle componenti che influiscono sull’allineamento del disco frizione. Nei casi più gravi può essere necessaria, la sostituzione dei componenti usurati, come il volano o l’albero motore.

FRIZIONE AUTO ROTTA IN FUORISTRADA

Nei veicoli a trazione integrale (4×4), il disco della frizione può essere sottoposto a uno sforzo eccessivo durante il passaggio alla modalità 4×4, soprattutto in condizioni di terreno difficili. In questi casi, il disco funge da protezione, sacrificandosi per evitare danni più gravi al cambio.

Prevenire questo tipo di guasto sui veicoli 4×4 non è difficile: secondo gli esperti di Repxpert è sufficiente gestire correttamente il cambio di modalità da 2 a 4 ruote motrici e non forzare il sistema in situazioni di eccessivo stress. Inoltre, un controllo regolare delle condizioni del disco e delle altre parti del sistema può contribuire a prevenire guasti imprevisti.