Dacia Duster con spia ESP e Servosterzo accese: cosa fare

La soluzione alla spia ESP accesa della Dacia Duster è immediata se si verifica nelle situazioni riportate da questo bollettino tecnico ufficiale

La Dacia Duster con spia ESP accesa può essere un problema frequente sui modelli Dacia più recenti. Se l’avaria ESP si presenta con la spia Servosterzo accesa il problema non riguarda alcun componente del sistema di sicurezza attiva. È un difetto a cui la rete autorizzata ha dedicato un bollettino tecnico con la soluzione. Nei paragrafi successivi parleremo del difetto e come risolvere. Considerando che al problema è stato dedicato anche un bollettino tecnico ufficiale, se l’auto è coperta dalla garanzia del Costruttore è sempre meglio rivolgersi alla rete ufficiale.

DACIA DUSTER CON SPIA ESP ACCESA

Il problema della spia ESP accesa, può verificarsi se c’è un problema ad uno degli pneumatici (pressione errata che altera molto il numero dei giri ruota) oppure per un sensore ABS difettoso. Sulla Dacia Duster la Spia ESP + Servosterzo accese si verifica per un altro motivo. Il bollettino tecnico con la soluzione di seguito è stato diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Il problema si verifica in particolare su:

– Dacia Dacia Duster dal 2017 in poi;

– le potenziali cause legate al difetto riguardano il malfunzionamento e avaria dei sistemi ESP e Servosterzo.

Ecco il contenuto della nota informativa per gli autoriparatori e gli indizi collegati al problema.

DIAGNOSI DACIA DUSTER ED ERRORI ESP E SERVOSTERZO

Il difetto si manifesta con la spia Servosterzo, immobilizzatore e ESP accese. A una diagnosi elettronica più approfondita, si può trovare riscontro negli errori memorizzati dalla centralina:

– errore 561849 “Computer per il servosterzo”.

SOLUZIONE AL PROBLEMA ESP E SERVOSTERZO DACIA

La soluzione alla spia ESP Dacia Duster si trova facilmente senza sostituzioni, salvo altre avarie legate all’usura (esempio, sensori ABS – ESP danneggiati da detriti). Il bollettino tecnico prevede di tarare il sensore angolo di sterzata seguendo questa procedura:

– parcheggiare il veicolo su una superficie piana;

– avviare il motore, girare il volante completamente a sinistra, girare il volante completamente a destra, spegnere il motore e poi riaccenderlo. Verificare lo spegnimento delle spie di avaria;

– se i sintomi sono ancora presenti, scollegare la batteria auto e attendere 15 minuti prima di ricollegarla.

La rete ufficiale Dacia è a conoscenza del problema a cui è dedicato il bollettino tecnico Dacia 57734. Se il tuo meccanico non sa come risolvere, mostragli queste informazioni.