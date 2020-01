CO2 dalle Auto Diesel: perché le Euro 6 “inquinano” più dei motori a benzina

Le emissioni di CO2 dalle auto diesel Euro 6 superano quelle a benzina: la KBA affonda i nuovi motori a gasolio

Decidere tra comprare un’auto nuova diesel e una a benzina, fregandosene delle emissioni di CO2 è una scelta quantomai azzardata se si pensa di tenere l’auto per un bel po’ di anni. A mettere in dubbio l’efficienza delle auto a gasolio sul piano delle emissioni di CO2 da auto diesel è la KBA, secondo cui le auto diesel moderne emettono in media più di quelle a benzina.

CO2 DALLE AUTO DIESEL E BENZINA

Prima di prendere posizione sulla legittimità dei provvedimenti con cui i motori diesel stanno finendo all’angolo, bisogna distinguere le emissioni di particolato al centro dei blocchi alle Euro 6 diesel, dalle emissioni di CO2. La notizia riportata da Bild, tira in ballo la KBA sui dati delle emissioni di CO2 dalle auto diesel nel 2019, superiori a quelle delle auto a benzina. In media, le emissioni dei nuovi veicoli in Germania sono diminuite tra lo standard Euro 5 e lo standard Euro 6, per poi aumentare nuovamente nel 2019. La CO2 dalle auto diesel nuove nel primo semestre 2019 è in media, secondo la KBA, di 137 g/km di CO2, più delle auto a benzina che emetterebbero in media 135 g/km di CO2. La causa dell’aumento delle emissioni di CO2 rilevate per benzina e diesel tra il 2018 e il 2019 è nell’adozione dell’omologazione WLTC.

LA CO2 DALLE AUTO DIESEL E L’OMOLOGAZIONE EURO 6D TEMP

Mentre però il particolato rientra tra gli inquinanti che un’auto non deve superare per poter essere omologata Euro 6D Temp, le emissioni di CO2 non sono discriminanti come il CO ai fini dell’omologazione. Tra Euro 6 A ed Euro 6 D-Temp cambia solo la discrepanza percentuale tollerata tra le emissioni di NOx e particolato in laboratorio e quelle reali in strada (+50% dal 2020). Possiamo quindi dire che le auto diesel più recenti sono pulite? Sulla carta evidentemente si, rispetto alle auto diesel precedenti. Uno studio di Transport&Environment però dimostrerebbe il contrario.

QUANDO E PERCHE’ LE DIESEL EURO 6 INQUINANO DI PIU’

Una Nissan Qashqai e una Opel Astra Euro 6D-Temp, sono più pulite durante il normale funzionamento, finché non entra in gioco il processo di rigenerazione del filtro antiparticolato. In questa fase le emissioni di particolato aumentano fino a 1000 volte di più. Secondo il partito dei Verdi (anche in Germania sono scattati i blocchi alle auto diesel Euro 5) “È possibile risparmiare più CO2 se i veicoli sono più leggeri e con un motore ragionevole. Un’auto diesel non aiuta affatto la protezione del clima se il suo motore mette centinaia di cavalli sulla strada.”